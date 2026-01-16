Новини
Brit среща Pop в новия албум на Роби Уилямс (ВИДЕО)

16 Януари, 2026 14:27 462 1

Албумът включва 11 парчета, силно вдъхновени от духа на britpop движението

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След сравнително тихо начало на годината за британската поп сцена, Robbie Williams внезапно променя правилата на играта. Суперзвездата изненада феновете си с новия албум Britpop, цели три седмици преди официално обявената дата. Албумът включва 11 парчета, силно вдъхновени от духа на britpop движението - с китарни рифове, еуфорични припеви и отчетлив стадионен заряд. Визуално проектът също отправя загадка към златната ера на жанра, а обложката препраща към емблематичния червен анцуг, който Williams носи на Glastonbury през 1995 г., когато купонясва с Oasis в разгара на britpop манията.

„Работих с някои от своите герои по този албум. Той е суров, с повече китари и още по-антемичен от всичко, което съм правил досега. Има ‘Brit’, има и ‘pop’ – и съм изключително горд с този проект“, споделя Williams.

Britpop обхваща широк спектър от теми - от влиянието на изкуствения интелект в “Human”, през размисли за славата в “All My Life”, до “Morrissey”, парче с ясно изразен Pet Shop Boys вайб, посветено на фронтмена на The Smiths и написано в съавторство с Gary Barlow. Сред акцентите са и “Rocket”,колаборация с легендата на китара Tony Iommi, както и “Spies”, което деликатно напомня на “Champagne Supernova”.


  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Този Роби затри АПИ. Да му сердят на него хрантутниците на тая агенция.

    14:31 16.01.2026