Дъщерята на Роби Уилямс направи своя дебют на червения килим и актьорска кариера (СНИМКА)

Роби Уилямс и съпругата му Айда Фийлд изглеждаха по-щастливи от всякога, докато позираха с рядко вижданата си дъщеря Теди на премиерата на филма Tinsel Town в Лондон, пише dir.bg.

51-годишният певец и бляскавата му 46-годишна съпруга гордо прегърнаха 13-годишната си дъщеря, докато тя правеше своя дебют на червения килим и актьорска кариера.

Теди следва стъпките на известните си родители, след като получи първата си голяма филмова роля в коледния филм Tinsel Town, където играе дъщерята на героинята на Ребел Уилсън, Джил.

Тийнейджърката беше звездата на червения килим, появявайки се с бляскава зелена рокля, съчетана с черно пухкаво яке. Тя се усмихваше, докато позираше за селфита с фенове, наредени край червения килим, преди да се присъедини към колегите си Ребел и Кийфър Съдърланд.

Гордите родители Роби и Айда не можаха да сдържат усмивките си, докато позираха с най-голямото си дете на червения килим, преди да изгледат първата ѝ филмова роля.

Tinsel Town е режисиран от Крис Фогин, който си е поставил за цел да създаде филм, който всички поколения могат да гледат заедно по Коледа. Като жест на уважение към британската традиция на пантомимата, във филма участват още Катрин Райън в ролята на агентката на Мак и Дерек Джакоби като Албърт, който е посветил живота си на този сценичен жанр.

Tinsel Town излиза в избрани киносалони в САЩ и на дигитални платформи от днес, а във Великобритания - в платформата Sky Cinema на 5 декември.