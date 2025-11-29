Новини
Дъщерята на Роби Уилямс направи своя дебют на червения килим и актьорска кариера (СНИМКА)

29 Ноември, 2025 09:09

Тийнейджърката получи първата си голяма филмова роля в коледния филм Tinsel Town, където играе дъщерята на героинята на Ребел Уилсън, Джил

Дъщерята на Роби Уилямс направи своя дебют на червения килим и актьорска кариера (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роби Уилямс и съпругата му Айда Фийлд изглеждаха по-щастливи от всякога, докато позираха с рядко вижданата си дъщеря Теди на премиерата на филма Tinsel Town в Лондон, пише dir.bg.

51-годишният певец и бляскавата му 46-годишна съпруга гордо прегърнаха 13-годишната си дъщеря, докато тя правеше своя дебют на червения килим и актьорска кариера.

View this post on Instagram

A post shared by Instaclips9ja (@instaclips9ja)


Теди следва стъпките на известните си родители, след като получи първата си голяма филмова роля в коледния филм Tinsel Town, където играе дъщерята на героинята на Ребел Уилсън, Джил.

Тийнейджърката беше звездата на червения килим, появявайки се с бляскава зелена рокля, съчетана с черно пухкаво яке. Тя се усмихваше, докато позираше за селфита с фенове, наредени край червения килим, преди да се присъедини към колегите си Ребел и Кийфър Съдърланд.

Гордите родители Роби и Айда не можаха да сдържат усмивките си, докато позираха с най-голямото си дете на червения килим, преди да изгледат първата ѝ филмова роля.

Tinsel Town е режисиран от Крис Фогин, който си е поставил за цел да създаде филм, който всички поколения могат да гледат заедно по Коледа. Като жест на уважение към британската традиция на пантомимата, във филма участват още Катрин Райън в ролята на агентката на Мак и Дерек Джакоби като Албърт, който е посветил живота си на този сценичен жанр.

Tinsel Town излиза в избрани киносалони в САЩ и на дигитални платформи от днес, а във Великобритания - в платформата Sky Cinema на 5 декември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СУПЕР

    3 0 Отговор
    Дай Боже, и догодина - в порното!!!

    09:13 29.11.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    И на " запад " - шуробаджанащина и връзкарщина!!!

    09:15 29.11.2025

  • 3 Сакън, да не изтърве

    2 0 Отговор
    келепира.
    Сакън да не се преработи.
    Такива са имунизирани срещу работа.

    09:16 29.11.2025

  • 4 Да, разбрахме,

    1 0 Отговор
    обаче да питаме какво работи момата.

    09:18 29.11.2025

  • 5 хаберих

    2 0 Отговор
    Tinsel Town е лъскаво градче/англ./

    09:28 29.11.2025

  • 6 Дървар

    1 0 Отговор
    Цепим млади сливи на ситно. Евтино и изгодно.

    09:30 29.11.2025

  • 7 в кратце

    1 0 Отговор
    Какво да работи момата?Снима се във филм.13-годишна е и бритиш законът не й разрешава физическа работа,докато не навърши 18 години.

    09:31 29.11.2025

  • 8 Новичок

    2 0 Отговор
    Ама грам,даже хич не ме интересува.Пфу...

    09:46 29.11.2025