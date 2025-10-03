Змия нападна Нина Николина при разходка в планината (ВИДЕО)

Усойница е пропълзяла на планинска поляна и е атакувала Нина Николина. Етно поп звездата помести тези дни клип с влечугото.

Певицата е била стресната от отровната змия, докато е била на разходка в планината заедно с двата си ваймаранера.

Нина Николина е запалена любителка на пътешествията, на морските обиколки и на разходките из гори и планини. Досега обаче тя не бе помествала фотоси или видеа на опасни животни в близост до нея по време на преходите ѝ, пише "България днес".

Изпълнителката е имала късмет, че усойницата е била още в „бебешка“ възраст, поясняват експерти. След като се появила изневиделица, тя посъскала и се оттеглила в една от своите дупки, става ясно още от краткото видео.

„Това не е ли усойница на клипчето?“, разтревожено питат приятели на изпълнителката. И веднага ѝ дават съвет: „Внимателно по камъните!“.

„Да, с тази шарка... Определено е и опасна!“, не скрива страха си Нина Николина. Тя е успяла да съхрани обаче до известна степен самообладание и да не прави резки движения, за да не предизвика паника у змията, която обикновено завършва с нападение.

Екстремната случка едва ли ще откаже Нина Николина да търси релакс и вдъхновение сред природата.

Напоследък родните планини, особено в южната част на страната, се напълниха с влечуги. През септември в Странджа например почти винаги се наблюдава „парад на пепелянките“. Змиите изпълзяват от леговищата си и често застилат шосетата като във филм на ужасите. Наскоро и известният столичен ресторантьор Петко Димитров и половинката му - танцьорката Яна, се престрашиха да щракнат отблизо пълзяща в крайпътна канавка пепелянка.

Зоолозите поясняват, че отровата на усойницата и пепелянката далеч не е толкова токсична като на африканските змии. „Обикновено влечугите в нашите планини са летаргични и рядко нападат, ако не се настъпени или подплашени. При ухапване се поставя ваксина с антидот и човек обикновено оздравява до два-три дни“, посочват те.