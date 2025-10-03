Змия нападна Нина Николина при разходка в планината (ВИДЕО)

Усойница е пропълзяла на планинска поляна и е атакувала Нина Николина. Етно поп звездата помести тези дни клип с влечугото.
Певицата е била стресната от отровната змия, докато е била на разходка в планината заедно с двата си ваймаранера.
Нина Николина е запалена любителка на пътешествията, на морските обиколки и на разходките из гори и планини. Досега обаче тя не бе помествала фотоси или видеа на опасни животни в близост до нея по време на преходите ѝ, пише "България днес".
Изпълнителката е имала късмет, че усойницата е била още в „бебешка“ възраст, поясняват експерти. След като се появила изневиделица, тя посъскала и се оттеглила в една от своите дупки, става ясно още от краткото видео.
„Това не е ли усойница на клипчето?“, разтревожено питат приятели на изпълнителката. И веднага ѝ дават съвет: „Внимателно по камъните!“.
„Да, с тази шарка... Определено е и опасна!“, не скрива страха си Нина Николина. Тя е успяла да съхрани обаче до известна степен самообладание и да не прави резки движения, за да не предизвика паника у змията, която обикновено завършва с нападение.
Екстремната случка едва ли ще откаже Нина Николина да търси релакс и вдъхновение сред природата.
Напоследък родните планини, особено в южната част на страната, се напълниха с влечуги. През септември в Странджа например почти винаги се наблюдава „парад на пепелянките“. Змиите изпълзяват от леговищата си и често застилат шосетата като във филм на ужасите. Наскоро и известният столичен ресторантьор Петко Димитров и половинката му - танцьорката Яна, се престрашиха да щракнат отблизо пълзяща в крайпътна канавка пепелянка.
Зоолозите поясняват, че отровата на усойницата и пепелянката далеч не е толкова токсична като на африканските змии. „Обикновено влечугите в нашите планини са летаргични и рядко нападат, ако не се настъпени или подплашени. При ухапване се поставя ваксина с антидот и човек обикновено оздравява до два-три дни“, посочват те.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
09:42 03.10.2025
2 Брррр
09:44 03.10.2025
3 дядо поп
09:45 03.10.2025
4 ЗАСПАЛ НАРОД
09:45 03.10.2025
5 страшна работа
09:48 03.10.2025
6 Дудов
Коментиран от #7
09:53 03.10.2025
7 Боруна Лом
До коментар #6 от "Дудов":А МОЖЕ ДА Е БИЛ И ЕДНООКИЯТ СМОК С ДИСАГИТЕ!
Коментиран от #8
10:01 03.10.2025
8 дядо поп
До коментар #7 от "Боруна Лом":Е , тогава още щеше да го целува.
10:07 03.10.2025
9 Кую
10:10 03.10.2025
10 Жива
10:12 03.10.2025