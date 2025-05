Ново откритие в Помпей разкрива ужасяващата истина за последните мигове на древния град

Ново шокиращо археологическо откритие в Помпей разкрива с ужасяващи подробности истинските мащаби на трагедията, сполетяла града през 79 година след Христа, пише nypost.com.

За едно местно семейство денят започнал като всеки друг. В кухнята се приготвяла храна, младо момче играело в атриума, а бащата оглеждал напредъка на ремонтните дейности в дома им.

Тогава внезапно небето се разтърсило от мощна експлозия. Величествена колона от пепел се издигнала над романтичния фон на планината Везувий, предвестник на една от най-големите природни катастрофи в човешката история.

Първите облаци от пепел и малки късове пемза започнали да валят, но съвсем скоро бурята от вулканичен материал станала смъртоносна. Много жители хванали най-необходимото и хукнали към брега с надеждата да намерят спасение на лодка.

Това семейство обаче решило да остане, разкриват новите археологически данни.

