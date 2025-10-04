Стана ясно кой е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър" (СНИМКА)

Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани, участничка в последния сезон на „Биг Брадър“. Според близки до татуистката, връзката им продължава няколко месеца. Въпреки че Стефани била силно влюбена, Марин нямал сериозни намерения и искал аборт, разкрива Intrigi.bg.

Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по „тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в лайф в "Биг Брадър" казаха, че винаги ще застанат зад детето си.

Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: „Махаш го! Аз бебе не искам“.

Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което ѝ навлече гнева на зрителите. Тази седмица именно Стефани е сред номинираните заради деликатното ѝ състояние и се очаква да не издържи на зрителския вот.