Стана ясно кой е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър" (СНИМКА)

Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани, участничка в последния сезон на „Биг Брадър“. Според близки до татуистката, връзката им продължава няколко месеца. Въпреки че Стефани била силно влюбена, Марин нямал сериозни намерения и искал аборт, разкрива Intrigi.bg.
Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по „тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в лайф в "Биг Брадър" казаха, че винаги ще застанат зад детето си.
Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: „Махаш го! Аз бебе не искам“.
Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което ѝ навлече гнева на зрителите. Тази седмица именно Стефани е сред номинираните заради деликатното ѝ състояние и се очаква да не издържи на зрителския вот.
11:23 04.10.2025
11:23 04.10.2025
11:26 04.10.2025
11:30 04.10.2025
11:32 04.10.2025
11:32 04.10.2025
11:36 04.10.2025
11:42 04.10.2025
11:42 04.10.2025
Коментиран от #14
11:54 04.10.2025
Когато изглеждаш по този начин/ с тато, пирсинги на всякъде по тялото, пушешта като комин , речник който няма нищо общо с образованието и т.н./ винаги изглеждаш несериозно и освен да получиш моментно забавяне , няма какво друго да очакваш.
Темата е дълга, но поне с тези редове ,младите момичета да разберат какво и накакво да се правят
11:59 04.10.2025
14 Гледайте с разбиране
До коментар #12 от "Верно ли":Това е и "социален експеримент", но ако се излъчва на живо, а не група сценаристи да моделират поведението и изгледът на участниците пред останалите. Някога гледах много, да не кажа всичко, с идеята да се ориентирам на къде върви България, а сега го гледам, за да разбера на къде я бутат. С една дума в този експеримент, участниците са само материал, а основното са действията на организаторите, сценаристите и режисьорите, даже на отразяващите медии. От техните действия трябва да се прави извод, какво ни готвят тези, които поръчват музиката.
12:19 04.10.2025
12:26 04.10.2025