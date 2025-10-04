Новини
Любопитно »
Стана ясно кой е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър" (СНИМКА)

4 Октомври, 2025 11:19 1 314 15

  • бременна-
  • стефани-
  • биг брадър-
  • баща-
  • марин илиев

Той е бивш футболист и фен на високите скорости

Стана ясно кой е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър" (СНИМКА) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани, участничка в последния сезон на „Биг Брадър“. Според близки до татуистката, връзката им продължава няколко месеца. Въпреки че Стефани била силно влюбена, Марин нямал сериозни намерения и искал аборт, разкрива Intrigi.bg.

Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по „тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в лайф в "Биг Брадър" казаха, че винаги ще застанат зад детето си.

Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: „Махаш го! Аз бебе не искам“.

Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което ѝ навлече гнева на зрителите. Тази седмица именно Стефани е сред номинираните заради деликатното ѝ състояние и се очаква да не издържи на зрителския вот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ги

    17 0 Отговор
    знам тези кои са , но по снимката са си лика прилика !

    11:23 04.10.2025

  • 2 Пич

    16 2 Отговор
    Този е много негнуслив човек !!!

    11:23 04.10.2025

  • 3 Коста

    11 1 Отговор
    И туй трябва да го каже смотлата по Телевизията. И аз не бих искал дете от толкова просто същество

    11:26 04.10.2025

  • 4 Търкулнало се гърнето

    7 0 Отговор
    Всеки човек търси "сродна душа". Ако тази душа е въпросното лице, значи участничката не е много по-различна от неговото описание. За съжаление подобни персони са кумиризирани от медиите и това не е добре за нацията.

    11:30 04.10.2025

  • 5 Бай Брадър

    5 1 Отговор
    Плющя ги наред по домова книга

    11:32 04.10.2025

  • 6 Ххх

    12 0 Отговор
    Гнусни мммангалииии

    11:32 04.10.2025

  • 7 Олее-малеле!

    9 0 Отговор
    Аз викам че са точно един за друг, да си се взимат двамата и бегом към чужбина, да ни освобождават от присъствието си.

    11:36 04.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хихи

    3 0 Отговор
    Според мен е ЕмилиТротинетката. Прежал си е члена преди да му го отрежат...

    11:42 04.10.2025

  • 10 село

    5 2 Отговор
    Кой е бащата, та кой е бащата. Като ядеш боб, знаеш ли от кое зърно си пръ.нал?

    11:42 04.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Верно ли

    5 0 Отговор
    Как пък ги събраха тези недоразумения в тази шлака, наречена социален експеримент, та да вменяват на младото поколение, че това е нормално. Къде е оня с папионката, или той вече не е в СЕМ???

    Коментиран от #14

    11:54 04.10.2025

  • 13 456

    4 0 Отговор
    Може да е малко жестоко това което ще напиша ,но се надявам този случай да е за урок на другите млади момичета.
    Когато изглеждаш по този начин/ с тато, пирсинги на всякъде по тялото, пушешта като комин , речник който няма нищо общо с образованието и т.н./ винаги изглеждаш несериозно и освен да получиш моментно забавяне , няма какво друго да очакваш.
    Темата е дълга, но поне с тези редове ,младите момичета да разберат какво и накакво да се правят

    11:59 04.10.2025

  • 14 Гледайте с разбиране

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Верно ли":

    Това е и "социален експеримент", но ако се излъчва на живо, а не група сценаристи да моделират поведението и изгледът на участниците пред останалите. Някога гледах много, да не кажа всичко, с идеята да се ориентирам на къде върви България, а сега го гледам, за да разбера на къде я бутат. С една дума в този експеримент, участниците са само материал, а основното са действията на организаторите, сценаристите и режисьорите, даже на отразяващите медии. От техните действия трябва да се прави извод, какво ни готвят тези, които поръчват музиката.

    12:19 04.10.2025

  • 15 Даааа

    0 0 Отговор
    Всъщност си доста мил! За жалост телевизиите са претъпкани с от глупави по глупави реалита, които изпълняват идеално целта си. Учат младите на гнусни интриги, под шапката на уж толерантност се издигат в култ сексуално различните така, че понякога си мисля, дали нормалната сексуалност вече е нормална? Духовно и морално принизените, интелектуално ограничените са героите на деня. Тъжна работа, ама това е целта на евроатлантическите ценности. Обезличаване на хората, заличаване на националната идентичност, стадо, което както е тръгнало, да не дава Бог, скоро ще го пратят на първа линия. сещате се ,...

    12:26 04.10.2025