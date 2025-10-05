Новини
Това ли е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър"? СНИМКА

Това ли е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър"? СНИМКА

5 Октомври, 2025 12:21

Според мълвата партньорът на татуистката нямал сериозни намерения и не искал бебе в момента

Това ли е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър"? СНИМКА - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани, участничка в последния сезон на „Биг Брадър“. Според близки до татуистката, връзката им продължава няколко месеца. Въпреки че Стефани била силно влюбена, Марин нямал сериозни намерения и искал аборт, твърди Intrigi.bg.

Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по „тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в ефира на Биг Брадър казаха, че винаги ще застанат зад детето си.

Това ли е бащата на бебето на Стефани от
Снимка: Instagram

Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: „Махаш го! Аз бебе не искам“.

Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което ѝ навлече гнева на зрителите и съквартирантите, които я номинираха за изгонване. Стефани не получи достатъчно зрителски вот и се превърна във втория изгонен съквартирант.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    8 0 Отговор
    Бащата е БМБ

    12:31 05.10.2025

  • 2 Поет

    3 0 Отговор
    Ах горката
    Кой ли и сцепи върбата
    Да проивери има ли си мъзгА
    Та полеко да го лъзга

    12:35 05.10.2025

  • 3 хихи

    4 0 Отговор
    Бащата е ЕмилиТротинетката! Прежалил си го е преди да му го отрежат. Няма кой друг да е!

    12:39 05.10.2025

  • 4 така,де

    12 0 Отговор
    Тоя ми прилича наМангасар.

    Коментиран от #5

    12:43 05.10.2025

  • 5 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "така,де":

    Ами то в България само такива останаха,мангосар,чалги и мутри,всичко кадърно изчезна в чужбина

    12:47 05.10.2025

  • 6 отвратен

    4 0 Отговор
    Писна ми от ангалски истории , защото те са на всеки метър , и така ще е до края на света !!

    12:51 05.10.2025

  • 7 красавец

    6 0 Отговор
    при такива родители бебиту ще е минимум доцент от пайнер

    12:53 05.10.2025

  • 8 Смешник

    7 0 Отговор
    Биг Брадър се напълни вече с наркомани и проститутки

    12:54 05.10.2025

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    га не се внимааа га си дигаш краката и разкрачваш е така. Тоя кроки ко са жалва?

    13:08 05.10.2025

  • 10 Що ни

    1 0 Отговор
    занимавате с цигани?!

    13:22 05.10.2025