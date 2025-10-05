Това ли е бащата на бебето на Стефани от "Биг Брадър"? СНИМКА

Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани, участничка в последния сезон на „Биг Брадър“. Според близки до татуистката, връзката им продължава няколко месеца. Въпреки че Стефани била силно влюбена, Марин нямал сериозни намерения и искал аборт, твърди Intrigi.bg.
Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по „тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в ефира на Биг Брадър казаха, че винаги ще застанат зад детето си.
Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: „Махаш го! Аз бебе не искам“.
Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което ѝ навлече гнева на зрителите и съквартирантите, които я номинираха за изгонване. Стефани не получи достатъчно зрителски вот и се превърна във втория изгонен съквартирант.
1 Тома
12:31 05.10.2025
2 Поет
Кой ли и сцепи върбата
Да проивери има ли си мъзгА
Та полеко да го лъзга
12:35 05.10.2025
3 хихи
12:39 05.10.2025
4 така,де
Коментиран от #5
12:43 05.10.2025
5 Сталин
До коментар #4 от "така,де":Ами то в България само такива останаха,мангосар,чалги и мутри,всичко кадърно изчезна в чужбина
12:47 05.10.2025
6 отвратен
12:51 05.10.2025
7 красавец
12:53 05.10.2025
8 Смешник
12:54 05.10.2025
9 Ний ша Ва упрайм
13:08 05.10.2025
10 Що ни
13:22 05.10.2025