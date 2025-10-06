Новини
След скандала с Георги Тошев - Венета Райкова с влошено здраве, изчезва от ефир

6 Октомври, 2025 08:15

"Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло", писа най-скандалната водеща в последно време

След скандала с Георги Тошев - Венета Райкова с влошено здраве, изчезва от ефир - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Венета Райкова изчезва от ефир след скандала с бившия продуцент на "Преди обед" - Георги Тошев. За успокоение на феновете ѝ - само за седмица, пише marica.bg

Секси миньончето съобщи с кратък текст, че ще отсъства от екран заради здравословен проблем. "Здравето е на първо място. Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло", писа най-скандалната водеща в последно време.


Венета се завърна в национален ефир след години отсъствие и беше приета на нож от мнозина. Но засега Райкова прави повече от добър рейтинг.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    4 2 Отговор
    Венета Райкова Е с влошено здраве и чупка от ефира.

    08:20 06.10.2025

  • 2 Така е

    2 6 Отговор
    Най добрата водеща !
    Но завистта българска граници няма !

    08:21 06.10.2025

  • 3 Колко

    10 1 Отговор
    драматично само......

    08:21 06.10.2025

  • 4 Дано

    4 4 Отговор
    Дано да се оправи бързо ! Заради нея започнах да гледам това предаване !

    08:22 06.10.2025

  • 5 Трол

    5 1 Отговор
    Тошев й е направил магия.

    Коментиран от #7

    08:23 06.10.2025

  • 6 Истината

    3 2 Отговор
    Всички талантливи българи са оплювани и мачкани в тази страна ! Трябва да си без морал и долен ,като политиците ни ,за да си живучкаш добре !!!!

    08:24 06.10.2025

  • 7 Тошев е

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Тошев е нахален боклук !
    Обиколи света десет пъти за сметка на хората !
    Срам няма !

    08:26 06.10.2025

  • 8 Колко

    4 0 Отговор
    лицемерно, забравиха ли бтв новогодишните програми наситени само с чалга музика? Радвам се, че им лъсна цялато телевизионно творчество, толкова си могат затова не ги гледам.

    08:27 06.10.2025

  • 9 Въй

    0 0 Отговор
    бившия продуцент на "Преди 5следобед"

    08:29 06.10.2025