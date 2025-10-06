След скандала с Георги Тошев - Венета Райкова с влошено здраве, изчезва от ефир

Венета Райкова изчезва от ефир след скандала с бившия продуцент на "Преди обед" - Георги Тошев. За успокоение на феновете ѝ - само за седмица, пише marica.bg
Секси миньончето съобщи с кратък текст, че ще отсъства от екран заради здравословен проблем. "Здравето е на първо място. Цяла седмица няма да съм в ефир, а на легло", писа най-скандалната водеща в последно време.
Венета се завърна в национален ефир след години отсъствие и беше приета на нож от мнозина. Но засега Райкова прави повече от добър рейтинг.
