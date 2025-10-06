Учени откриха следи от извънземна генетична намеса в човешката ДНК

Ново, все още непотвърдено изследване твърди, че в човешкия геном може да има участъци от ДНК с неясен произход, които не съвпадат с наследствената информация на родителите и вероятно засягат милиони хора. Авторът на проучването – д-р Макс Ремпел, основател и директор на DNA Resonance Research Foundation, предполага, че това може да е резултат от неизвестен процес на генетична намеса.
Проучването, публикувано онлайн, но все още неподложено на научно рецензиране, анализира данни от проекта 1,000 Genomes Project, включващ пълни геномни профили на 581 семейства. В 11 от тях Ремпел открива „големи секвенции от ДНК“, които не съвпадат с нито един от родителите. Общият брой на откритите варианти е 348, като някои от тях се срещат при хора, родени преди 1990 г. — факт, който изключва възможността за намеса на съвременни технологии за редактиране на гени като CRISPR, съществуващи едва от 2013 г.
Ремпел уточнява, че данните са предварителни и изискват по-задълбочена проверка с помощта на по-прецизни методи като цялогеномно секвениране (WGS). Той подчертава, че повечето публични ДНК бази съдържат данни от култивирани клетки, което може да доведе до грешки и не може да се приема за доказателство.
„Няма категорични доказателства. Нужни са по-качествени бази данни и достъп до оригинални генетични проби“, казва Ремпел, цитиран от Daily Mail. Въпреки това той допуска, че откритията му може да насочат към „генетична трансформация на човечеството“, която, ако бъде потвърдена, би позволила идентифициране на хора с предполагаеми „извънземни“ гени.
В допълнение към геномните бази данни, Ремпел е изследвал и резултати от ДНК тестове на лица, които твърдят, че са били отвлечени от извънземни. Според него в някои от тези семейства се наблюдават нетипични генетични маркери, които не могат да бъдат обяснени чрез стандартни наследствени механизми.
Макар твърденията му да звучат сензационно, Ремпел е категоричен, че мотивите му са научни, а не спекулативни. Той е доктор по генетика от Института по биология на гените и се занимава с изследвания в областта на т.нар. ДНК резонанс — теория, която разглежда възможността генетичните структури да взаимодействат с електромагнитни полета.
Скептицизмът сред научната общност обаче остава силен. Авторът и изследовател на НЛО феномени Найджъл Уотсън коментира, че подобни резултати трябва да бъдат разглеждани с повишено внимание: „Самоопределилите се като отвлечени от извънземни често изпитват преживявания, които могат да имат психологическа или физиологична основа. Преди да се говори за извънземен произход на ДНК, трябва да се изключат всички земни фактори.“
Уотсън посочва още, че технически грешки, мутации или непознати биологични механизми също могат да обяснят аномалиите.
Към момента няма научно потвърдени доказателства за съществуване на извънземен живот или за генетична намеса в човешката еволюция. Въпреки това Ремпел планира да продължи изследванията си, включително с участието на доброволци, които твърдят, че имат подобни преживявания, като се надява да използва усъвършенствани методи за секвениране, за да провери достоверността на резултатите.
Проучването предизвика интерес не само заради потенциалните му последици за генетиката, но и заради етичните въпроси, които поставя — ако наистина бъде установено наличие на нетипични гени, свързани с външна намеса, какви биха били последствията за правния и научен статут на тези хора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама верно
Коментиран от #5
14:36 06.10.2025
2 врачански пустиняк
14:36 06.10.2025
3 честен ционист
Коментиран от #22
14:37 06.10.2025
4 Анджо
Коментиран от #7
14:40 06.10.2025
5 Имат...
До коментар #1 от "ама верно":"Оня с коня" има такъв ген, затова го избива на фа666изъм!
14:41 06.10.2025
6 Пич
14:45 06.10.2025
7 мда
До коментар #4 от "Анджо":"Джънк" ДНК, която се оказа, че съвсем не е джънк. УчЕните дали въобще знаят какво е "клетъчна памет" и как предава информацията на следващите поколения?
Коментиран от #10, #11
14:47 06.10.2025
8 един БЪЛГАРИН
И това се гледа, харесва и споделя и е голямо забавление.
Не очаквайте нищо от тоя народ.
Коментиран от #9
14:49 06.10.2025
9 И аз живея тук!
До коментар #8 от "един БЪЛГАРИН":И не гледам такива неща, както и много други като мен!
Коментиран от #12
14:52 06.10.2025
10 Оди
До коментар #7 от "мда":Да им кажеш ! Тебе чекат!
Коментиран от #17
14:52 06.10.2025
12 Станахме
До коментар #9 от "И аз живея тук!":двама . Дано има още много като нас .
Коментиран от #16
14:54 06.10.2025
14 Госあ
14:55 06.10.2025
15 Хисторик
Коментиран от #18
14:58 06.10.2025
16 Разбира се, че има!
До коментар #12 от "Станахме":Виж само как на някои им изгоряха бушоните от яд!😄
14:59 06.10.2025
17 Няма да отида
До коментар #10 от "Оди":Но може да се хванат за палците! Вие също!😄
Коментиран от #19
15:01 06.10.2025
18 мда
До коментар #15 от "Хисторик":Това с кекса може да го роди главата само на някой чалгопитек като тебе!
15:03 06.10.2025
19 Ясно
До коментар #17 от "Няма да отида":Каниш ме. Но първо кажи добри федероси ли правиш, за да знам дали да се хващам.
Коментиран от #20
15:17 06.10.2025
20 Напротив
До коментар #19 от "Ясно":Ти каниш , ама няма кой да те сайдиса. Затова злобееш по форумите, дано някой накрая дойде...
15:21 06.10.2025
21 Слушай, бре
До коментар #13 от "ХЕ, ХЕ!":Ти ли си най-умния на мама и тате? Само ти ли знаеш, тази информация, или много по-умни от теб учени са открили ДНК? ТАПУК.
Коментиран от #26, #28
15:31 06.10.2025
22 Няма кво да го питаме
До коментар #3 от "честен ционист":Толкова народ през комунизма работеше в СССР. И я обикнахме. Хубави жени приветливи, винаги готови да помогнат нужда, а нуждата беше голяма, та често ходихме и на кожен лекар, абе хубави години бяха.
15:39 06.10.2025
23 Пилотът Гошу
15:47 06.10.2025
24 ии трол
15:49 06.10.2025
25 хаха
Всъщност при ДНК тестове статистиката е над 30% да показват, че бащата е различен. Затова и трябва да има задължителен ДНК тест за бащинство. Много жени просто извършват измама с бащинството.
15:49 06.10.2025
27 Хипотетично
15:59 06.10.2025
28 Ти слушай!
До коментар #21 от "Слушай, бре":Иди се бустерирай с още една експериментална ваксина и пак ела да ме питаш!🖕
15:59 06.10.2025