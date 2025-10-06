Учени откриха следи от извънземна генетична намеса в човешката ДНК

Ново, все още непотвърдено изследване твърди, че в човешкия геном може да има участъци от ДНК с неясен произход, които не съвпадат с наследствената информация на родителите и вероятно засягат милиони хора. Авторът на проучването – д-р Макс Ремпел, основател и директор на DNA Resonance Research Foundation, предполага, че това може да е резултат от неизвестен процес на генетична намеса.

Проучването, публикувано онлайн, но все още неподложено на научно рецензиране, анализира данни от проекта 1,000 Genomes Project, включващ пълни геномни профили на 581 семейства. В 11 от тях Ремпел открива „големи секвенции от ДНК“, които не съвпадат с нито един от родителите. Общият брой на откритите варианти е 348, като някои от тях се срещат при хора, родени преди 1990 г. — факт, който изключва възможността за намеса на съвременни технологии за редактиране на гени като CRISPR, съществуващи едва от 2013 г.

Ремпел уточнява, че данните са предварителни и изискват по-задълбочена проверка с помощта на по-прецизни методи като цялогеномно секвениране (WGS). Той подчертава, че повечето публични ДНК бази съдържат данни от култивирани клетки, което може да доведе до грешки и не може да се приема за доказателство.

„Няма категорични доказателства. Нужни са по-качествени бази данни и достъп до оригинални генетични проби“, казва Ремпел, цитиран от Daily Mail. Въпреки това той допуска, че откритията му може да насочат към „генетична трансформация на човечеството“, която, ако бъде потвърдена, би позволила идентифициране на хора с предполагаеми „извънземни“ гени.

В допълнение към геномните бази данни, Ремпел е изследвал и резултати от ДНК тестове на лица, които твърдят, че са били отвлечени от извънземни. Според него в някои от тези семейства се наблюдават нетипични генетични маркери, които не могат да бъдат обяснени чрез стандартни наследствени механизми.

Макар твърденията му да звучат сензационно, Ремпел е категоричен, че мотивите му са научни, а не спекулативни. Той е доктор по генетика от Института по биология на гените и се занимава с изследвания в областта на т.нар. ДНК резонанс — теория, която разглежда възможността генетичните структури да взаимодействат с електромагнитни полета.

Скептицизмът сред научната общност обаче остава силен. Авторът и изследовател на НЛО феномени Найджъл Уотсън коментира, че подобни резултати трябва да бъдат разглеждани с повишено внимание: „Самоопределилите се като отвлечени от извънземни често изпитват преживявания, които могат да имат психологическа или физиологична основа. Преди да се говори за извънземен произход на ДНК, трябва да се изключат всички земни фактори.“

Уотсън посочва още, че технически грешки, мутации или непознати биологични механизми също могат да обяснят аномалиите.

Към момента няма научно потвърдени доказателства за съществуване на извънземен живот или за генетична намеса в човешката еволюция. Въпреки това Ремпел планира да продължи изследванията си, включително с участието на доброволци, които твърдят, че имат подобни преживявания, като се надява да използва усъвършенствани методи за секвениране, за да провери достоверността на резултатите.

Проучването предизвика интерес не само заради потенциалните му последици за генетиката, но и заради етичните въпроси, които поставя — ако наистина бъде установено наличие на нетипични гени, свързани с външна намеса, какви биха били последствията за правния и научен статут на тези хора.