Учени откриха следи от извънземна генетична намеса в човешката ДНК

6 Октомври, 2025 14:31 1 937 28

  • наука-
  • учени-
  • днк-
  • извънземни-
  • генна мутация-
  • гени

От къде се е взела "извънземната" ДНК при хората?

Учени откриха следи от извънземна генетична намеса в човешката ДНК - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново, все още непотвърдено изследване твърди, че в човешкия геном може да има участъци от ДНК с неясен произход, които не съвпадат с наследствената информация на родителите и вероятно засягат милиони хора. Авторът на проучването – д-р Макс Ремпел, основател и директор на DNA Resonance Research Foundation, предполага, че това може да е резултат от неизвестен процес на генетична намеса.

Проучването, публикувано онлайн, но все още неподложено на научно рецензиране, анализира данни от проекта 1,000 Genomes Project, включващ пълни геномни профили на 581 семейства. В 11 от тях Ремпел открива „големи секвенции от ДНК“, които не съвпадат с нито един от родителите. Общият брой на откритите варианти е 348, като някои от тях се срещат при хора, родени преди 1990 г. — факт, който изключва възможността за намеса на съвременни технологии за редактиране на гени като CRISPR, съществуващи едва от 2013 г.

Ремпел уточнява, че данните са предварителни и изискват по-задълбочена проверка с помощта на по-прецизни методи като цялогеномно секвениране (WGS). Той подчертава, че повечето публични ДНК бази съдържат данни от култивирани клетки, което може да доведе до грешки и не може да се приема за доказателство.

„Няма категорични доказателства. Нужни са по-качествени бази данни и достъп до оригинални генетични проби“, казва Ремпел, цитиран от Daily Mail. Въпреки това той допуска, че откритията му може да насочат към „генетична трансформация на човечеството“, която, ако бъде потвърдена, би позволила идентифициране на хора с предполагаеми „извънземни“ гени.

В допълнение към геномните бази данни, Ремпел е изследвал и резултати от ДНК тестове на лица, които твърдят, че са били отвлечени от извънземни. Според него в някои от тези семейства се наблюдават нетипични генетични маркери, които не могат да бъдат обяснени чрез стандартни наследствени механизми.

Макар твърденията му да звучат сензационно, Ремпел е категоричен, че мотивите му са научни, а не спекулативни. Той е доктор по генетика от Института по биология на гените и се занимава с изследвания в областта на т.нар. ДНК резонанс — теория, която разглежда възможността генетичните структури да взаимодействат с електромагнитни полета.

Скептицизмът сред научната общност обаче остава силен. Авторът и изследовател на НЛО феномени Найджъл Уотсън коментира, че подобни резултати трябва да бъдат разглеждани с повишено внимание: „Самоопределилите се като отвлечени от извънземни често изпитват преживявания, които могат да имат психологическа или физиологична основа. Преди да се говори за извънземен произход на ДНК, трябва да се изключат всички земни фактори.“

Уотсън посочва още, че технически грешки, мутации или непознати биологични механизми също могат да обяснят аномалиите.

Към момента няма научно потвърдени доказателства за съществуване на извънземен живот или за генетична намеса в човешката еволюция. Въпреки това Ремпел планира да продължи изследванията си, включително с участието на доброволци, които твърдят, че имат подобни преживявания, като се надява да използва усъвършенствани методи за секвениране, за да провери достоверността на резултатите.

Проучването предизвика интерес не само заради потенциалните му последици за генетиката, но и заради етичните въпроси, които поставя — ако наистина бъде установено наличие на нетипични гени, свързани с външна намеса, какви биха били последствията за правния и научен статут на тези хора.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама верно

    5 3 Отговор
    Някои имат ген от гъ.з

    Коментиран от #5

    14:36 06.10.2025

  • 2 врачански пустиняк

    7 1 Отговор
    а я у мойта днк открих намеса на рикия

    14:36 06.10.2025

  • 3 честен ционист

    8 14 Отговор
    Дори и родентите българи през Демокрацията са русофили. Как си мислите става тая работа? Питайте Главния санитарен инспектор - Кунчо.

    Коментиран от #22

    14:37 06.10.2025

  • 4 Анджо

    5 2 Отговор
    Продължават с техните глупости. Преди казваха ,че има излишен материал в ДНК, а сега бил извънземен.🦹

    Коментиран от #7

    14:40 06.10.2025

  • 5 Имат...

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ама верно":

    "Оня с коня" има такъв ген, затова го избива на фа666изъм!

    14:41 06.10.2025

  • 6 Пич

    7 2 Отговор
    Какво следва ?! Румпел и екипа му първо ще бъдат осмяни и унижени ! Изследванията им ще се заметат , и постепенно ще изчезнат. А те ще получат предложение. Или публично ще се разкаят , признавайки какви са глупаци , защото не са взели предвид ××××××× или ги очакват смъртоносни болести и нещастни случаи !!?

    14:45 06.10.2025

  • 7 мда

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    "Джънк" ДНК, която се оказа, че съвсем не е джънк. УчЕните дали въобще знаят какво е "клетъчна памет" и как предава информацията на следващите поколения?

    Коментиран от #10, #11

    14:47 06.10.2025

  • 8 един БЪЛГАРИН

    7 2 Отговор
    Живеем в страна, където хит в интернет е някакъв селянин, който чете на ръка написани поздрави за затворници, докато зад него свири цигански оркестър, а той междувременно троши дамаджани с лопата и брадва.
    И това се гледа, харесва и споделя и е голямо забавление.
    Не очаквайте нищо от тоя народ.

    Коментиран от #9

    14:49 06.10.2025

  • 9 И аз живея тук!

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "един БЪЛГАРИН":

    И не гледам такива неща, както и много други като мен!

    Коментиран от #12

    14:52 06.10.2025

  • 10 Оди

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "мда":

    Да им кажеш ! Тебе чекат!

    Коментиран от #17

    14:52 06.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Станахме

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "И аз живея тук!":

    двама . Дано има още много като нас .

    Коментиран от #16

    14:54 06.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Госあ

    2 0 Отговор
    Дам, “стания” за дейли мейл 😂

    14:55 06.10.2025

  • 15 Хисторик

    2 3 Отговор
    Много ясно - когато в миналото са издвали извънземни на Земята са правили "кекс" със земните жители и те така ...

    Коментиран от #18

    14:58 06.10.2025

  • 16 Разбира се, че има!

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Станахме":

    Виж само как на някои им изгоряха бушоните от яд!😄

    14:59 06.10.2025

  • 17 Няма да отида

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оди":

    Но може да се хванат за палците! Вие също!😄

    Коментиран от #19

    15:01 06.10.2025

  • 18 мда

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хисторик":

    Това с кекса може да го роди главата само на някой чалгопитек като тебе!

    15:03 06.10.2025

  • 19 Ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Няма да отида":

    Каниш ме. Но първо кажи добри федероси ли правиш, за да знам дали да се хващам.

    Коментиран от #20

    15:17 06.10.2025

  • 20 Напротив

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ясно":

    Ти каниш , ама няма кой да те сайдиса. Затова злобееш по форумите, дано някой накрая дойде...

    15:21 06.10.2025

  • 21 Слушай, бре

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ХЕ, ХЕ!":

    Ти ли си най-умния на мама и тате? Само ти ли знаеш, тази информация, или много по-умни от теб учени са открили ДНК? ТАПУК.

    Коментиран от #26, #28

    15:31 06.10.2025

  • 22 Няма кво да го питаме

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Толкова народ през комунизма работеше в СССР. И я обикнахме. Хубави жени приветливи, винаги готови да помогнат нужда, а нуждата беше голяма, та често ходихме и на кожен лекар, абе хубави години бяха.

    15:39 06.10.2025

  • 23 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Те са повредили чипа на българина…

    15:47 06.10.2025

  • 24 ии трол

    0 1 Отговор
    При гербажиите много личи че са ги пипали извънземните. Всичките са с извънземен разум .... Освен ако не е от ваксите на Урсулата

    15:49 06.10.2025

  • 25 хаха

    0 2 Отговор
    Има ДНК не от двамата родители. Съседът явно е извънземен.
    Всъщност при ДНК тестове статистиката е над 30% да показват, че бащата е различен. Затова и трябва да има задължителен ДНК тест за бащинство. Много жени просто извършват измама с бащинството.

    15:49 06.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хипотетично

    0 2 Отговор
    При 11 изключения, където ДНК няма съответно у родителите при изследването, освен от далечните НЛО, баба препоръчва да се изследва и близкия комшия, както и някой невинен обожател.

    15:59 06.10.2025

  • 28 Ти слушай!

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Слушай, бре":

    Иди се бустерирай с още една експериментална ваксина и пак ела да ме питаш!🖕

    15:59 06.10.2025