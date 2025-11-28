НЛО прелетя край дома на Константин (ВИДЕО)

Огнено кълбо, движещо се в небето, стресна жителите край морето в неделя вечерта. Явлението, съпроводено и от силен тътен, накара част от свидетелите да заподозрат намеса от извънземни, пише Телеграф.
Охранителна камера на поп фолк звездата Константин също успя да заснеме феномена, а той сподели видеото в социалните мрежи.
„Ето какво засне моята камера над Черно море. Твърди се, че е космически обект. А според Вас?“, гласи текстът към публикацията му в Инстаграм.
„Коце, удари 3 големи и да не ти пука какво е“, „Имал съм пряк сблъсък с подобна светлина, та, вярвам, че някой с голяма зелена глава си прави бъзици с нас“ и „Не знам какво е, но съвпадна с ярко жълтото небе в София онзи ден“, пишат феновете на певеца.
1 Читател
13:02 28.11.2025
2 Йовков
13:02 28.11.2025
3 1488
13:02 28.11.2025
4 Ивелин Михайлов
13:07 28.11.2025
5 Исторически парк
13:08 28.11.2025
6 това подарък за
13:09 28.11.2025
7 Не е НЛО
Коментиран от #8, #9
13:10 28.11.2025
8 Силиций
До коментар #7 от "Не е НЛО":Ще е много специален обект- бавно "пада" от морето към небето и минава над облаците.
Май някой пусна ракета?
Коментиран от #13
13:20 28.11.2025
9 Прилича на фар
До коментар #7 от "Не е НЛО":На носовия колесник на вероятно боен самолет.
13:22 28.11.2025
10 Дъги ,
13:23 28.11.2025
11 Един
13:24 28.11.2025
12 Роден в НРБ
13:28 28.11.2025
13 напротив
До коментар #8 от "Силиций":Това е илюзия, заради положението на камерата. Движи се по права линия, а не по парабола.
13:29 28.11.2025
14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:31 28.11.2025
15 Хммм,
13:34 28.11.2025
16 Ивелин Михайлов
13:39 28.11.2025
17 Тома
14:01 28.11.2025