Новини
НЛО прелетя край дома на Константин (ВИДЕО)

28 Ноември, 2025 12:57 1 149 17

  • константин-
  • певец-
  • извънземни-
  • нло

Певецът сподели кадрите на възможните извънземни с аудиторията си

НЛО прелетя край дома на Константин (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огнено кълбо, движещо се в небето, стресна жителите край морето в неделя вечерта. Явлението, съпроводено и от силен тътен, накара част от свидетелите да заподозрат намеса от извънземни, пише Телеграф.

Охранителна камера на поп фолк звездата Константин също успя да заснеме феномена, а той сподели видеото в социалните мрежи.

„Ето какво засне моята камера над Черно море. Твърди се, че е космически обект. А според Вас?“, гласи текстът към публикацията му в Инстаграм.

„Коце, удари 3 големи и да не ти пука какво е“, „Имал съм пряк сблъсък с подобна светлина, та, вярвам, че някой с голяма зелена глава си прави бъзици с нас“ и „Не знам какво е, но съвпадна с ярко жълтото небе в София онзи ден“, пишат феновете на певеца.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    15 0 Отговор
    Трябвало да се приземи,да натовари този и да го отнесе на друга,чиста от бяло брашно планета.

    13:02 28.11.2025

  • 2 Йовков

    7 0 Отговор
    Боже, колко мъка има по този свят!

    13:02 28.11.2025

  • 3 1488

    8 0 Отговор
    льже точно като това което е

    13:02 28.11.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Аман от тия китайски фенери

    13:07 28.11.2025

  • 5 Исторически парк

    8 0 Отговор
    Коцьо дилъра вече доставя бело с балони

    13:08 28.11.2025

  • 6 това подарък за

    5 0 Отговор
    наркомана в киев, подводен старт

    13:09 28.11.2025

  • 7 Не е НЛО

    2 0 Отговор
    Вероятно е метеор или паднал сателит. НЛО-тата не се движат праволинейно, а си кръжат над града.

    Коментиран от #8, #9

    13:10 28.11.2025

  • 8 Силиций

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не е НЛО":

    Ще е много специален обект- бавно "пада" от морето към небето и минава над облаците.
    Май някой пусна ракета?

    Коментиран от #13

    13:20 28.11.2025

  • 9 Прилича на фар

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не е НЛО":

    На носовия колесник на вероятно боен самолет.

    13:22 28.11.2025

  • 10 Дъги ,

    5 0 Отговор
    Даги беше качило заедно с Пънкара даги взима даги кара !!

    13:23 28.11.2025

  • 11 Един

    6 0 Отговор
    Белото е било добро.

    13:24 28.11.2025

  • 12 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    Пак е прекалил с нурофена. Да не му е била Диона на гости?

    13:28 28.11.2025

  • 13 напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Силиций":

    Това е илюзия, заради положението на камерата. Движи се по права линия, а не по парабола.

    13:29 28.11.2025

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Този пак е бил на една дамаджана... и още нещо...

    13:31 28.11.2025

  • 15 Хммм,

    3 0 Отговор
    А какво пречи да е кълбовидна мълния, която в единични случаи може да се образува дори и в тихо време? Движи се от въздушните течения, а понякога може дори да влезе и в помещение.

    13:34 28.11.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Човекът си играе с AI, сериозно ли се връзвате на този наркоман

    13:39 28.11.2025

  • 17 Тома

    0 0 Отговор
    И после нло се отправи към брадчедите на коцето факултето столипеново и максуда

    14:01 28.11.2025