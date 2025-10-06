Домакиня сподели нестандартен, но ефективен начин за справяне с конденза по прозорците

Кондензът по вътрешната страна на прозорците е често срещан проблем, особено през студените месеци. Той се появява, когато топлият влажен въздух в помещението се срещне със студена повърхност, каквато е стъклото. Обикновено явлението се засилва при готвене, къпане, сушене на дрехи на закрито или всякакви дейности, които произвеждат пара.
В социалните мрежи потребителите от групата Mrs Hinch Cleaning Tips споделят редица изпитани решения за справяне с проблема. Една от най-популярните и достъпни идеи е използването на пясък от котешка тоалетна като естествен абсорбатор на влагата.
„Поставете шепа или две от котешката тоалетна в чорап или тънък чорапогащник и го оставете на перваза на прозореца – тя ще абсорбира влагата“, съветва потребителката Ейлис Блек, цитирана от The Express. Подобен коментар добавя и Дженифър Смит: „Не изглежда особено естетично, но върши отлична работа. Поема изненадващо много влага.“
Според публикацията, може да си купите и най-евтината котешка тоалетна - всяка би свършила работата.
Друг потребител споделя алтернативен метод, вдъхновен от съвет на британската писателка и домакинска експертка Нанси Бъртуисъл: „Използвах суха кърпа и капка веро, която разнесох равномерно по прозореца. На следващата сутрин нямаше нито капка конденз. Пробвах първо на половината прозорци и резултатът беше очевиден.“
Специалистите напомнят, че редовното проветряване и поддържането на умерена температура в помещението са най-важните стъпки за предотвратяване на натрупването на влага и образуването на мухъл.
Тези лесни и нискобюджетни методи, споделени от потребители, предлагат практично решение за домакинствата, които се борят с конденза през есенно-зимния сезон, без необходимост от скъпи уреди или химикали.
До коментар #2 от "честен ционист":Верно си е. Зимата температурата в помещенията се регулираше с отваряне на прозореца. Кранчетата на радиаторите масово бяха блокирали в отворено положение. Което по принцип би трябвало да е нормално. ТЕЦа ще трябва непрекъснато да изхвърля пара или пък да топли някоя река или езеро ако не ползва близките битови и промишлени радиатори като топлообменници.
До коментар #3 от "надарена кака":Ги издърпам, тези работи за които говориш ще ти ги върна на обратно!
До коментар #8 от "Мдаа...":За сметка на това тая зима Дружба 2 ще им се попукат тръбите.
До коментар #8 от "Мдаа...":Абе,не всички сме имали централно парно.
Но,като се сещам,каква беше дограмата и как зееха вратите,си правя извода,защо нямаше мухъл.
Просто имаше естествена циркулация на въздух,особено забележима при ветровито време.
