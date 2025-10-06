Домакиня сподели нестандартен, но ефективен начин за справяне с конденза по прозорците

Кондензът по вътрешната страна на прозорците е често срещан проблем, особено през студените месеци. Той се появява, когато топлият влажен въздух в помещението се срещне със студена повърхност, каквато е стъклото. Обикновено явлението се засилва при готвене, къпане, сушене на дрехи на закрито или всякакви дейности, които произвеждат пара.

В социалните мрежи потребителите от групата Mrs Hinch Cleaning Tips споделят редица изпитани решения за справяне с проблема. Една от най-популярните и достъпни идеи е използването на пясък от котешка тоалетна като естествен абсорбатор на влагата.

„Поставете шепа или две от котешката тоалетна в чорап или тънък чорапогащник и го оставете на перваза на прозореца – тя ще абсорбира влагата“, съветва потребителката Ейлис Блек, цитирана от The Express. Подобен коментар добавя и Дженифър Смит: „Не изглежда особено естетично, но върши отлична работа. Поема изненадващо много влага.“

Според публикацията, може да си купите и най-евтината котешка тоалетна - всяка би свършила работата.

Друг потребител споделя алтернативен метод, вдъхновен от съвет на британската писателка и домакинска експертка Нанси Бъртуисъл: „Използвах суха кърпа и капка веро, която разнесох равномерно по прозореца. На следващата сутрин нямаше нито капка конденз. Пробвах първо на половината прозорци и резултатът беше очевиден.“

Специалистите напомнят, че редовното проветряване и поддържането на умерена температура в помещението са най-важните стъпки за предотвратяване на натрупването на влага и образуването на мухъл.

Тези лесни и нискобюджетни методи, споделени от потребители, предлагат практично решение за домакинствата, които се борят с конденза през есенно-зимния сезон, без необходимост от скъпи уреди или химикали.