Новини
Любопитно »
Домакиня сподели нестандартен, но ефективен начин за справяне с конденза по прозорците

Домакиня сподели нестандартен, но ефективен начин за справяне с конденза по прозорците

6 Октомври, 2025 15:31 1 053 11

  • конденз-
  • кондензация-
  • прозорци-
  • прозорец-
  • стъкло

За целта се използва чорап, пълнен с... котешка тоалетна

Домакиня сподели нестандартен, но ефективен начин за справяне с конденза по прозорците - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кондензът по вътрешната страна на прозорците е често срещан проблем, особено през студените месеци. Той се появява, когато топлият влажен въздух в помещението се срещне със студена повърхност, каквато е стъклото. Обикновено явлението се засилва при готвене, къпане, сушене на дрехи на закрито или всякакви дейности, които произвеждат пара.

В социалните мрежи потребителите от групата Mrs Hinch Cleaning Tips споделят редица изпитани решения за справяне с проблема. Една от най-популярните и достъпни идеи е използването на пясък от котешка тоалетна като естествен абсорбатор на влагата.

„Поставете шепа или две от котешката тоалетна в чорап или тънък чорапогащник и го оставете на перваза на прозореца – тя ще абсорбира влагата“, съветва потребителката Ейлис Блек, цитирана от The Express. Подобен коментар добавя и Дженифър Смит: „Не изглежда особено естетично, но върши отлична работа. Поема изненадващо много влага.“

Според публикацията, може да си купите и най-евтината котешка тоалетна - всяка би свършила работата.

Друг потребител споделя алтернативен метод, вдъхновен от съвет на британската писателка и домакинска експертка Нанси Бъртуисъл: „Използвах суха кърпа и капка веро, която разнесох равномерно по прозореца. На следващата сутрин нямаше нито капка конденз. Пробвах първо на половината прозорци и резултатът беше очевиден.“

Специалистите напомнят, че редовното проветряване и поддържането на умерена температура в помещението са най-важните стъпки за предотвратяване на натрупването на влага и образуването на мухъл.

Тези лесни и нискобюджетни методи, споделени от потребители, предлагат практично решение за домакинствата, които се борят с конденза през есенно-зимния сезон, без необходимост от скъпи уреди или химикали.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 главната джамия и центъра ))))

    0 1 Отговор
    положителен резултат от 2011 до 2021

    15:33 06.10.2025

  • 2 честен ционист

    10 2 Отговор
    През Социализъма беше толкова горещо по брежневките, че всяко семейство отваряше прозорците при минус 20 навън, за да се овлажнява въздуха.

    Коментиран от #8

    15:35 06.10.2025

  • 3 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки! Не пипам котешки изпражнения!

    Коментиран от #9

    15:39 06.10.2025

  • 4 срещу конденз по стъклата

    3 1 Отговор
    Учените са доказали евтин и природосъобразен метод одобрен от зелените природозащитници - не включвайте отопление в помещението.

    15:41 06.10.2025

  • 5 Неразбрах

    4 0 Отговор
    Тоалетната използвана ли трябва да е за максимален ефект срещу конденза

    15:46 06.10.2025

  • 6 Що не се замислите?

    5 0 Отговор
    Откъде идва тази вода и къде ще отиде, ако не е на прозореца? Изградете си вентилационна система и ще се радвате на чист въздух без мухъл и вируси.

    15:48 06.10.2025

  • 7 Топливо

    1 0 Отговор
    Бентонитът е основната съставка на котешката тоалетна. Струва левче за килограм.

    15:51 06.10.2025

  • 8 Мдаа...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Верно си е. Зимата температурата в помещенията се регулираше с отваряне на прозореца. Кранчетата на радиаторите масово бяха блокирали в отворено положение. Което по принцип би трябвало да е нормално. ТЕЦа ще трябва непрекъснато да изхвърля пара или пък да топли някоя река или езеро ако не ползва близките битови и промишлени радиатори като топлообменници.

    Коментиран от #10, #11

    15:55 06.10.2025

  • 9 Аз като

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "надарена кака":

    Ги издърпам, тези работи за които говориш ще ти ги върна на обратно!

    16:01 06.10.2025

  • 10 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа...":

    За сметка на това тая зима Дружба 2 ще им се попукат тръбите.

    16:02 06.10.2025

  • 11 Чичо Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа...":

    Абе,не всички сме имали централно парно.
    Но,като се сещам,каква беше дограмата и как зееха вратите,си правя извода,защо нямаше мухъл.
    Просто имаше естествена циркулация на въздух,особено забележима при ветровито време.

    16:03 06.10.2025