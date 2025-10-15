Новини
Разярена горила строши защитното стъкло на ограждението си в зоопарка (ВИДЕО)

15 Октомври, 2025 16:59

Няма пострадали при инцидента

Разярена горила строши защитното стъкло на ограждението си в зоопарка (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Посетители на зоопарка в Сан Диего, Калифорния, станаха свидетели на инцидент през уикенда, след като мъжка горила се блъсна в стъклената преграда на своето заграждение, счупвайки един от трите ѝ защитни слоя.

На публикувани кадри се вижда моментът, в който животното внезапно се засилва към прозореца, докато присъстващите реагират с изненадани възгласи. Това е станало в събота следобед, а видеозаписът бързо се разпространи в социалните мрежи.

От ръководството на зоопарка потвърдиха пред New York Post, че горилата е десетгодишен мъжки индивид на име Дени. По време на инцидента той се е намирал в заграждението с друга горила, като нито едно от животните не е пострадало.

Представител на зоопарка поясни, че подобно поведение е типично за млади мъжки горили и не представлява отклонение от нормата. „Изблици на енергия, внезапни движения, влачене на предмети или странично бягане са естествени прояви за млади мъжки индивиди“, посочва говорителят.

Според данни на Зоологическата и ботаническа градина в Лос Анджелис западните горили достигат височина между 1,2 и 1,8 метра и тегло от 70 до 190 килограма. Мъжките обикновено са около два пъти по-големи от женските, а средната продължителност на живота им е между 35 и 50 години.

От Международния фонд за защита на животните уточняват, че обикновената горила е най-малката по размер сред всички видове горили, а поведението ѝ в плен често включва енергични демонстрации, без те непременно да са свързани с агресия.

Зоопаркът в Сан Диего не съобщава за щети извън счупения слой на защитното стъкло и уверява, че заграждението остава напълно безопасно за посетителите и животните.


