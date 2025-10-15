Разярена горила строши защитното стъкло на ограждението си в зоопарка (ВИДЕО)

Посетители на зоопарка в Сан Диего, Калифорния, станаха свидетели на инцидент през уикенда, след като мъжка горила се блъсна в стъклената преграда на своето заграждение, счупвайки един от трите ѝ защитни слоя.

На публикувани кадри се вижда моментът, в който животното внезапно се засилва към прозореца, докато присъстващите реагират с изненадани възгласи. Това е станало в събота следобед, а видеозаписът бързо се разпространи в социалните мрежи.

Video shows the moment a gorilla charged and slammed into a glass of a viewing area at the San Diego Zoo. pic.twitter.com/FQBAUfsaFI — USA TODAY (@USATODAY) October 14, 2025

От ръководството на зоопарка потвърдиха пред New York Post, че горилата е десетгодишен мъжки индивид на име Дени. По време на инцидента той се е намирал в заграждението с друга горила, като нито едно от животните не е пострадало.

Представител на зоопарка поясни, че подобно поведение е типично за млади мъжки горили и не представлява отклонение от нормата. „Изблици на енергия, внезапни движения, влачене на предмети или странично бягане са естествени прояви за млади мъжки индивиди“, посочва говорителят.

In front of people at the San Diego Zoo, a gorilla broke through one of three layers of glass that separates them from visitors. The zoo said the gorilla habitat will remain closed for now until the glass can be replaced.



WATCH https://t.co/FymyQ6Br8M pic.twitter.com/SS1gbyUCFI — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) October 13, 2025

Според данни на Зоологическата и ботаническа градина в Лос Анджелис западните горили достигат височина между 1,2 и 1,8 метра и тегло от 70 до 190 килограма. Мъжките обикновено са около два пъти по-големи от женските, а средната продължителност на живота им е между 35 и 50 години.

От Международния фонд за защита на животните уточняват, че обикновената горила е най-малката по размер сред всички видове горили, а поведението ѝ в плен често включва енергични демонстрации, без те непременно да са свързани с агресия.

Зоопаркът в Сан Диего не съобщава за щети извън счупения слой на защитното стъкло и уверява, че заграждението остава напълно безопасно за посетителите и животните.