Бесен скандал между Киара и Шермин в "Ергенът: Любов в рая", ето какво направи Краси

7 Октомври, 2025 10:40 773 14

Краси все още не е решил коя от двете харесва и e объркан

Бесен скандал между Киара и Шермин в "Ергенът: Любов в рая", ето какво направи Краси - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Ергенът: Любов в рая" достигна точка на кипене, след като двете съперници за сърцето на Красимир, Ана-Шермин и Киара имаха възможността да си кажат лице в лице какво мислят една за друга. Поводът бяха два провокативни въпроса. Шермин трябваше да каже с какво превъзхожда Киара, както и обратното - Киара трябваше да посочи с какво превъзхожда Шермин, пише woman.bg.

Шермин отсече: "Все едно да сравняваш частен самолет с трамвай"




Ана-Шермин, както обикновено, побърза да изтъкне физическите си предимства. Тя се изправи и започна да споделя колко сантиметра ѝ е талията, колко прав нос има и разбира се, отново подчерта, че говори 5 езика. Но може би най-силният ѝ аргумент бе "аз не си въртя задника по чалготеките и не правя шпагати в 3 сутринта".

Киара към Шермин: "Всеки може да мине под ножа"




Киара определено не остана длъжна на Шермин, като ѝ напомни, че красотата е нещо много индивидуално и всеки я приема по различен начин. И разбира се, че все може да легне под ножа за корекции. Между двете бързо избухна скандал и започнаха да говорят една през друга. И двете твърдят една за друга, че са комплексирани и влязоха в спор. Накрая на спора, след като Киара каза на Шермин: "Хайде, отивай си в Израел или Дубай", на което Ана отговори: "Ще си ходя където си искам. Имам апартамент в София, имам в Дубай, имам си и в Тел Авив. Идвам от добро семейство имотна съм".

Когато Киара трябваше да отговори на въпроса с какво, според нея, превъзхожда Шермин, певицата отговори, че няма да изтъква достойнствата си. Тя бе категорична, че човекът, който би застанал до нея, сам ще се убеди в тях. Накрая, помолена от Виктор, Киара изпълни песента "Кой уши байрака".

Красимир развя бялото знаме

След като Киара и Шермин влязоха в бесен скандал, Красимир реши да развее бялото знаме. Буквално. Той слушаше с интерес словесните нападки между дамите, без да заеме ничия страна, но в един момент се измори от напрежението и просто развя бял чаршаф като символ за желание за прекратяване на спора. Но дори и тази символика не помогна и спорът продължи.

Последният въпрос бе именно към Красимир към коя от двете, Шермин или Киара, има повече симпатии. Той отново се измъкна с отговор "по средата", като сподели, че ако знаеше, вече щеше да е избрал с коя от двете иска да продължи. Краси все още не е решил коя от двете харесва и по-скоро e объркан.


  • 1 само питам

    7 0 Отговор
    тия на масата како работят?

    Коментиран от #3

    10:42 07.10.2025

  • 2 балкански мъж с косми

    3 0 Отговор
    Чифунерката няма такава отвратителност.Направо ужас!Краси мига на парцали и клепа като в необрано лозе.

    10:47 07.10.2025

  • 3 стандартно БГ бачкане

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    Проституция ,дилъри,лихвари...

    10:48 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пластична грешка

    2 0 Отговор
    На носа и скалпела нещо се отплеснал надолу и станала грозна дупка.Язък!Изхабили я.Вече няма оправяне.На Майкъл Джексън тъй му падаше носа от такава дупка.Ама с повечко грим нямаше проблеми.

    10:55 07.10.2025

  • 6 ИВАН

    4 0 Отговор
    Хм, това на снимката за красиво ли го имат, а според мен е отвратително направо.

    10:55 07.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    0 1 Отговор
    Веднага избирам Шерминката, ако бях на мястото на този Красимир.

    Коментиран от #10

    10:58 07.10.2025

  • 9 резервен план

    0 0 Отговор
    Габиту ся ши дигни цената.Ще минаваме на други кранти.

    10:59 07.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гошо

    5 0 Отговор
    Егати миризливите копанарки, с миризливи междукрачия

    11:02 07.10.2025

  • 13 Евреин

    2 1 Отговор
    Аз съм архитект по законни схеми за забогатяване. Елизабет Цветанова и Анита Цветанова са архитекти по схеми за почивки и мощни свирки 🤭🤭🤭🤭🥳🤣😂

    11:03 07.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ШЕРМИН С ПЕТТЕ ЕЗИКА??? ТА ТЯ, НАЙ - ВЕРОЯТНО ЗНАЕ ПО ПЕТ ДУМИ НА ПЕТ ЕЗИКА.
    НАЙ - ДОБРЕ Е НАУЧИЛА ДУМАТА "РЕАЛНО".
    ТЪПА , ПРОТИВНА , АНТИПАТИЧНА ОВЦА!

    11:03 07.10.2025