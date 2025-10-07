Бесен скандал между Киара и Шермин в "Ергенът: Любов в рая", ето какво направи Краси

"Ергенът: Любов в рая" достигна точка на кипене, след като двете съперници за сърцето на Красимир, Ана-Шермин и Киара имаха възможността да си кажат лице в лице какво мислят една за друга. Поводът бяха два провокативни въпроса. Шермин трябваше да каже с какво превъзхожда Киара, както и обратното - Киара трябваше да посочи с какво превъзхожда Шермин, пише woman.bg.
Шермин отсече: "Все едно да сравняваш частен самолет с трамвай"
Ана-Шермин, както обикновено, побърза да изтъкне физическите си предимства. Тя се изправи и започна да споделя колко сантиметра ѝ е талията, колко прав нос има и разбира се, отново подчерта, че говори 5 езика. Но може би най-силният ѝ аргумент бе "аз не си въртя задника по чалготеките и не правя шпагати в 3 сутринта".
Киара към Шермин: "Всеки може да мине под ножа"
Киара определено не остана длъжна на Шермин, като ѝ напомни, че красотата е нещо много индивидуално и всеки я приема по различен начин. И разбира се, че все може да легне под ножа за корекции. Между двете бързо избухна скандал и започнаха да говорят една през друга. И двете твърдят една за друга, че са комплексирани и влязоха в спор. Накрая на спора, след като Киара каза на Шермин: "Хайде, отивай си в Израел или Дубай", на което Ана отговори: "Ще си ходя където си искам. Имам апартамент в София, имам в Дубай, имам си и в Тел Авив. Идвам от добро семейство имотна съм".
Когато Киара трябваше да отговори на въпроса с какво, според нея, превъзхожда Шермин, певицата отговори, че няма да изтъква достойнствата си. Тя бе категорична, че човекът, който би застанал до нея, сам ще се убеди в тях. Накрая, помолена от Виктор, Киара изпълни песента "Кой уши байрака".
Красимир развя бялото знаме
След като Киара и Шермин влязоха в бесен скандал, Красимир реши да развее бялото знаме. Буквално. Той слушаше с интерес словесните нападки между дамите, без да заеме ничия страна, но в един момент се измори от напрежението и просто развя бял чаршаф като символ за желание за прекратяване на спора. Но дори и тази символика не помогна и спорът продължи.
Последният въпрос бе именно към Красимир към коя от двете, Шермин или Киара, има повече симпатии. Той отново се измъкна с отговор "по средата", като сподели, че ако знаеше, вече щеше да е избрал с коя от двете иска да продължи. Краси все още не е решил коя от двете харесва и по-скоро e объркан.
1 само питам
Коментиран от #3
10:42 07.10.2025
2 балкански мъж с косми
10:47 07.10.2025
3 стандартно БГ бачкане
До коментар #1 от "само питам":Проституция ,дилъри,лихвари...
10:48 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пластична грешка
10:55 07.10.2025
6 ИВАН
10:55 07.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
Коментиран от #10
10:58 07.10.2025
9 резервен план
10:59 07.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гошо
11:02 07.10.2025
13 Евреин
11:03 07.10.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЙ - ДОБРЕ Е НАУЧИЛА ДУМАТА "РЕАЛНО".
ТЪПА , ПРОТИВНА , АНТИПАТИЧНА ОВЦА!
11:03 07.10.2025