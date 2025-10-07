Новини
Еротичният модел Стефани заживя нов живот, разкайва се за миналото си (ВИДЕО)

7 Октомври, 2025 13:31

Към днешна дата Стефани иска да има семейство и деца, които смята да отглежда далеч от България

Еротичният модел Стефани заживя нов живот, разкайва се за миналото си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Еротичната моделка Стефани, която беше част от последния сезон на "Сървайвър" разтърси интернет пространството с неочаквана изповед в скорошно видео. Татуираната риалити героиня сподели, че се е разделила със старото си аз и вече е по-щастлива.

„Старата Стефани вече не съществува. Да, имала е своите моменти. Може би нямаше да бъда такава сега, ако не бях преминала през тези тежки изпитания с нея, но за мен тя е дъното.“

Такова откровение направи скандалната Стефани Разсолков за миналото си.

Красавицата се прочу като първия онлифенс модел в България. В платформата, в която се подвизаваше, Стефани споделяше голи снимки и видеа със съдържание за възрастни, пише "България Днес". Еротичното съдържание ѝ е спечелило доста финансови дивиденти, но към днешна дата Разсолков се разкайва за преживяното.

„Обществото ме гледаше с други очи и напълно заслужено - който каквото сам си надроби, това ще яде. Моето самочувствие на жена до ден днешен се опитвам да го изчистя", признава татуираната мацка, която от близо три години вече не е в бранша.

„Изпитвала съм доста голям страх, въпреки че вече не се занимавам с платформата. Има какви ли не статии. Срам ме е, че излязоха мои снимки във вестник, който моята мила баба чете", гласи най-голямото угризение на мадамата.

Стефани отдавана е скъсала със стария си образ и по нейни думи вече е нов, по-добър човек.

"Знам, че може би всеки втори в нашата прекрасна държава е виждал най-милото ми. В момента съжалявам, но навремето не съм го мислела по този начин“, спомня си хубавицата, която през 2023 г. участва в „Сървайвър".

Стефани подчертава, че това да е еротичен модел не е проституция, без значение, че и в двете професии се разголваш за пари.

Тя направи и изненадващо откровение за интимните ѝ партньори: "С цялата си същност заставам пред вас и ви казвам, че броят „километражи“, които е навъртяло моето тяло, е общо 12".

Сега вече Стефани Разсолков вече мечтае за своето по-светло бъдеще - семейство, стабилна връзка и деца.

"За мен цел номер 1 е да имам щастливо и голямо семейство с много деца. Затова най-вероятно те няма да израстват тук в България“, категорична е Стефани, която към момента е щастливо обвързана.


  • 1 И аз

    5 0 Отговор
    За моето!

    13:33 07.10.2025

  • 2 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор
    Вече нема да го взима на устата?🦧💋♥️💋🦧

    13:34 07.10.2025

  • 3 механик

    11 1 Отговор
    Километража ти е превъртян и цилиндрите са за шлайф !!

    13:37 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 таксиджия 🚖

    8 0 Отговор
    Глупости и лъжи на една наркоманка, която си е написала в никнейма, че е "стонер". Ако беше така нямаше да даде интервю и да си прави реклама. Чак пък всеки втори ѝ видял най-милото...иска ѝ се, но толкова шикижий няма. А и в онлифенс не става да качва едно и също отново и отново. Трябва да деградира като Бони Блу и Лили Филипс, за да държи интерес и получава абонамент.

    13:44 07.10.2025

  • 7 Психоаналитик

    1 3 Отговор
    За първи път чувам някой/я да съжалява че е правил секс.

    Коментиран от #15

    13:50 07.10.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    4 2 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна такива като тая трябва да биват принудително депортирани и лишавани от българско гражданство!

    13:50 07.10.2025

  • 9 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Куче научило ли се е един път да лае,не можеш да го отучиш!!!!

    13:53 07.10.2025

  • 10 Шов

    7 0 Отговор
    Нашляпа се, изкара лесните парички, ся ше се прави на девственица. Поне за малко, докато не профука събраното.

    13:54 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пресолена е че ядох сланина

    0 0 Отговор
    Но пък е топла гъста като фонтан с бял шоколад

    14:21 07.10.2025

  • 13 метачо

    3 0 Отговор
    що замиташ читави коментари
    смешни сте

    14:28 07.10.2025

  • 14 провинциалист

    1 0 Отговор
    га яде кренвиршите ни рива

    14:35 07.10.2025

  • 15 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Психоаналитик":

    Пъти се е случвало!

    14:38 07.10.2025