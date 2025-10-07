Еротичният модел Стефани заживя нов живот, разкайва се за миналото си (ВИДЕО)

Еротичната моделка Стефани, която беше част от последния сезон на "Сървайвър" разтърси интернет пространството с неочаквана изповед в скорошно видео. Татуираната риалити героиня сподели, че се е разделила със старото си аз и вече е по-щастлива.
„Старата Стефани вече не съществува. Да, имала е своите моменти. Може би нямаше да бъда такава сега, ако не бях преминала през тези тежки изпитания с нея, но за мен тя е дъното.“
Такова откровение направи скандалната Стефани Разсолков за миналото си.
Красавицата се прочу като първия онлифенс модел в България. В платформата, в която се подвизаваше, Стефани споделяше голи снимки и видеа със съдържание за възрастни, пише "България Днес". Еротичното съдържание ѝ е спечелило доста финансови дивиденти, но към днешна дата Разсолков се разкайва за преживяното.
„Обществото ме гледаше с други очи и напълно заслужено - който каквото сам си надроби, това ще яде. Моето самочувствие на жена до ден днешен се опитвам да го изчистя", признава татуираната мацка, която от близо три години вече не е в бранша.
„Изпитвала съм доста голям страх, въпреки че вече не се занимавам с платформата. Има какви ли не статии. Срам ме е, че излязоха мои снимки във вестник, който моята мила баба чете", гласи най-голямото угризение на мадамата.
Стефани отдавана е скъсала със стария си образ и по нейни думи вече е нов, по-добър човек.
"Знам, че може би всеки втори в нашата прекрасна държава е виждал най-милото ми. В момента съжалявам, но навремето не съм го мислела по този начин“, спомня си хубавицата, която през 2023 г. участва в „Сървайвър".
Стефани подчертава, че това да е еротичен модел не е проституция, без значение, че и в двете професии се разголваш за пари.
Тя направи и изненадващо откровение за интимните ѝ партньори: "С цялата си същност заставам пред вас и ви казвам, че броят „километражи“, които е навъртяло моето тяло, е общо 12".
Сега вече Стефани Разсолков вече мечтае за своето по-светло бъдеще - семейство, стабилна връзка и деца.
"За мен цел номер 1 е да имам щастливо и голямо семейство с много деца. Затова най-вероятно те няма да израстват тук в България“, категорична е Стефани, която към момента е щастливо обвързана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И аз
13:33 07.10.2025
2 Мими Кучева🐕
13:34 07.10.2025
3 механик
13:37 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 таксиджия 🚖
13:44 07.10.2025
7 Психоаналитик
Коментиран от #15
13:50 07.10.2025
8 Ивелин Михайлов
13:50 07.10.2025
9 Ти да видиш
13:53 07.10.2025
10 Шов
13:54 07.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пресолена е че ядох сланина
14:21 07.10.2025
13 метачо
смешни сте
14:28 07.10.2025
14 провинциалист
14:35 07.10.2025
15 Много
До коментар #7 от "Психоаналитик":Пъти се е случвало!
14:38 07.10.2025