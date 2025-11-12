Новини
Риалити любов: Анджела Ташева и Лили Естер имали връзка преди години

12 Ноември, 2025

Героините от "Биг Брадър" и "Ергенът: Любов в рая" са били не само много близки приятелки, но и нещо повече

Ново риалити разкритие привлече вниманието на телевизионната аудитория. Според коментари в социалните мрежи Анджела Ташева и Лили Естер не само се познават отдавна, но и са имали връзка, пише Хот Арена.

Анджела, която взе участие в миналогодишния сезон на "Биг брадър", признава, че отношенията ѝ с Лили датират от 2023 година, когато били изключително близки. Името на българката с етиопски и нигерийски корени дори е споменато от брадърката в контекста на техен общ творчески проект в сферата на работа на Ташева. Анджела сама е намекнала за връзката им, като многократно споделяла видеа на тях двете в Тик-ток.

След края на любовта помежду им и излизането на Анджела от къщата на "Биг брадър" скандалната участничка се насочи към писането и издаде еротичния трилър "Only Анджела" - произведение, което бързо привлече внимание с откровеността си. Книгата е описвана като "разголваща душата" и съчетава лични преживявания, страст и емоции, които звучат твърде истински, за да са просто художествена измислица. "Всичко вътре е реално - така, както го преживях", казва самата Анджела в свои публикации.

Успоредно с това, в "Ергенът: Любов в рая" Лили предизвика коментари с необичайната си близост до своята приятелка Хени, на която екзотичната красавица дори даде роза. Двете често стояха в имението заедно, далеч от всички останали, споделяха моменти, прегръдки и шеги, а Лили я наричаше "жена ми". Зрителите се чудеха дали това е просто приятелство, или флирт, прикрит зад закачки.

И не само Лили, но и друга участничка в шоуто - Натали, откровено сподели, че е бисексуална, в свое интервю преди влизането в "Ергенът: Любов в рая". Там блондинката разкри, че е имала едновременно връзка с мъж и жена, които са знаели един за друг. В последните епизоди Лили започна да се сближава с Радо Вълчанов, с когото изглеждат все по-комфортно заедно. Мнозина зрители смятат, че този "флирт" е просто телевизионен ход, целящ да отклони вниманието от старите ѝ връзки и слухове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пак кифленски истории

    2 0 Отговор
    за пълнеж
    и затъпяване

    15:01 12.11.2025

  • 2 1111

    2 0 Отговор
    Тези и двете са световнонеизвестни. Защо ни занимавате с тях?

    15:04 12.11.2025

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Нас какво ни интересува женската гейтащина ?! Същата гнус като мъжката !!!

    15:07 12.11.2025

  • 4 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    Делили са общ лейкопласт.

    15:09 12.11.2025