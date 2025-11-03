Ариана Гранде и Синтия Ериво си направиха еднакви татуировки за "Злосторница 2" (СНИМКИ)

Ариана Гранде и Синтия Ериво затвърдиха близкото си приятелство, създадено по време на снимките на мюзикъла „Злосторница“, с еднакви татуировки, посветени на продължението на филма – „Злосторница: Завинаги“.

В събота, 1 ноември, 32-годишната певица публикува снимка в Instagram, отбелязвайки оставащите 20 дни до премиерата на продукцията. Кадърът показва двете актриси на снимачната площадка и техните длани с еднакви татуировки с надпис “For Good” – препратка към едноименната песен от оригиналния мюзикъл.

Гранде и 38-годишната Ериво изпълняват ролите на Глинда и Елфаба в голямата екранизация на „Злосторница“, базирана на хитовия Бродуейски мюзикъл. Режисьорът Джон М. Чу коментира пред списание People, че приятелството между двете звезди е било „едно от най-красивите неща за наблюдение“.

„Това са две от най-мощните гласове в света, може би на нашето поколение. Биха могли да се конкурират, но вместо това поставиха Wicked над всичко. Това е белег на истински артисти – когато напълно се потопиш в ролята и намериш себе си в нея,“ каза Чу.

Той добави, че тази взаимна отдаденост е направила героините им още по-живи и близки до публиката, придавайки на историята нова дълбочина.

В оригиналната Бродуейска версия на „Злосторница“ ролите са изпълнени от Идина Мензел и Кристин Ченоует. Чу сподели, че е наблюдавал с възхищение как Ариана Гранде и Синтия Ериво изграждат динамиката си на екрана, описвайки екипа като „истинско семейство“.

На събитие на Canva Create през април Синтия Ериво разказа, че да пее заедно с Ариана Гранде е било „изключително преживяване“. „Когато работиш с човек, който те разбира и може да прочете в погледа ти какво ти е нужно в момента, усещането е неповторимо,“ каза актрисата.

Тя допълни, че успехът на песните от филма се дължи на взаимното разбиране между двете изпълнителки: „Когато двама души пеят така, че да слушат един друг, всичко е възможно.“

Ариана Гранде от своя страна сподели в подкаста Podcrushed през юни 2024 г., че е почувствала връзката с Ериво като „предопределена“. „Научих много от нея – не само като артист, а и като човек. Тя обича дълбоко, истински и без преструвки,“ каза певицата.

„Злосторница: Завинаги“ ще излезе по кината на 21 ноември, докато първият филм „Злосторница“ вече е достъпен за закупуване и стрийминг.