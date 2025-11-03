Новини
Любопитно »
Ариана Гранде и Синтия Ериво си направиха еднакви татуировки за "Злосторница 2" (СНИМКИ)

Ариана Гранде и Синтия Ериво си направиха еднакви татуировки за "Злосторница 2" (СНИМКИ)

3 Ноември, 2025 16:31 441 2

  • ариана гранде-
  • синтия ериво-
  • татуировки-
  • злосторница-
  • злосторница: завинаги-
  • продължение

Продължението на филма, в което те играят главни роли, излиза на 21 ноември

Ариана Гранде и Синтия Ериво си направиха еднакви татуировки за "Злосторница 2" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво затвърдиха близкото си приятелство, създадено по време на снимките на мюзикъла „Злосторница“, с еднакви татуировки, посветени на продължението на филма – „Злосторница: Завинаги“.

В събота, 1 ноември, 32-годишната певица публикува снимка в Instagram, отбелязвайки оставащите 20 дни до премиерата на продукцията. Кадърът показва двете актриси на снимачната площадка и техните длани с еднакви татуировки с надпис “For Good” – препратка към едноименната песен от оригиналния мюзикъл.

Гранде и 38-годишната Ериво изпълняват ролите на Глинда и Елфаба в голямата екранизация на „Злосторница“, базирана на хитовия Бродуейски мюзикъл. Режисьорът Джон М. Чу коментира пред списание People, че приятелството между двете звезди е било „едно от най-красивите неща за наблюдение“.

„Това са две от най-мощните гласове в света, може би на нашето поколение. Биха могли да се конкурират, но вместо това поставиха Wicked над всичко. Това е белег на истински артисти – когато напълно се потопиш в ролята и намериш себе си в нея,“ каза Чу.

Той добави, че тази взаимна отдаденост е направила героините им още по-живи и близки до публиката, придавайки на историята нова дълбочина.

В оригиналната Бродуейска версия на „Злосторница“ ролите са изпълнени от Идина Мензел и Кристин Ченоует. Чу сподели, че е наблюдавал с възхищение как Ариана Гранде и Синтия Ериво изграждат динамиката си на екрана, описвайки екипа като „истинско семейство“.

На събитие на Canva Create през април Синтия Ериво разказа, че да пее заедно с Ариана Гранде е било „изключително преживяване“. „Когато работиш с човек, който те разбира и може да прочете в погледа ти какво ти е нужно в момента, усещането е неповторимо,“ каза актрисата.

Тя допълни, че успехът на песните от филма се дължи на взаимното разбиране между двете изпълнителки: „Когато двама души пеят така, че да слушат един друг, всичко е възможно.“

Ариана Гранде от своя страна сподели в подкаста Podcrushed през юни 2024 г., че е почувствала връзката с Ериво като „предопределена“. „Научих много от нея – не само като артист, а и като човек. Тя обича дълбоко, истински и без преструвки,“ каза певицата.

„Злосторница: Завинаги“ ще излезе по кината на 21 ноември, докато първият филм „Злосторница“ вече е достъпен за закупуване и стрийминг.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Да не разчитат на мен,че ще гледам тая помойка

    16:36 03.11.2025

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Татуировките никога не са еднакви.

    16:40 03.11.2025