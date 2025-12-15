Гръм в Дубайския рай: Нора Недкова зачеркна Анна-Шермин

Нора Недкова блокира в телефона си номера на Анна-Шермин. Легендарната носителка на титлата "Мис Плеймейт" иска да изтрие и от съзнанието си всички спомени, в които присъства някогашната ѝ приятелка.

"Тази госпожица вече не съществува за мен. Аз ѝ помогнах да се премести от Дубай в София, запознах я със свои приятели, а накрая за благодарност получих от нея нож в гърба. Шермин не е хубав човек. В реалния живот се държи още по-скандално и безцеремонно, от това, което показа в "Ергенът: Любов в рая", сподели пред "Уикенд" варненската красавица.

Нора допълни, че винаги когато усети лицемерни хора в обкръжението си, прекъсва връзка с тях.