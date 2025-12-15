Новини
Любопитно »
Гръм в Дубайския рай: Нора Недкова зачеркна Анна-Шермин

15 Декември, 2025 15:58 542 12

  • анна-шермин-
  • нора недкова-
  • дубай-
  • еротичен модел

Бившата Мис Плеймейт казва, че тя е помогнала на Шермин да заживее в Дубай, а накрая е била предадена

Гръм в Дубайския рай: Нора Недкова зачеркна Анна-Шермин - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нора Недкова блокира в телефона си номера на Анна-Шермин. Легендарната носителка на титлата "Мис Плеймейт" иска да изтрие и от съзнанието си всички спомени, в които присъства някогашната ѝ приятелка.

"Тази госпожица вече не съществува за мен. Аз ѝ помогнах да се премести от Дубай в София, запознах я със свои приятели, а накрая за благодарност получих от нея нож в гърба. Шермин не е хубав човек. В реалния живот се държи още по-скандално и безцеремонно, от това, което показа в "Ергенът: Любов в рая", сподели пред "Уикенд" варненската красавица.

Нора допълни, че винаги когато усети лицемерни хора в обкръжението си, прекъсва връзка с тях.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Удри с лопатата

    4 0 Отговор
    Две кутии,едната се прави и на сводник

    Коментиран от #2, #3, #4

    16:00 15.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Удри с лопатата

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри с лопатата":

    Две к0ври, едната се прави на св0дник

    16:02 15.12.2025

  • 5 Удри с лопатата

    3 0 Отговор
    Да ти еа и редактора на телефона

    16:03 15.12.2025

  • 6 Пепи

    2 0 Отговор
    По просто ,тъпо и без една гънка в мозъка си същество не познавам. Няма ли огледало к къщи тази простакеша и да се огледа,това е срам за женската гилдия.Боклук пропаднал.

    16:04 15.12.2025

  • 7 Руснаков

    2 0 Отговор
    Тя пък защото е много хубав човек...легендарната...а стига ни разсмивайте,какво ги вадите на показ тези луксозни п.....

    16:06 15.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 лекар

    0 0 Отговор
    Дойде студа и бацилите ни налазиха !!!

    16:09 15.12.2025

  • 10 гост

    1 0 Отговор
    имат мускулна треска в солунските диреци,от държане нависоко...

    16:10 15.12.2025

  • 11 Кое е вярното:

    0 0 Отговор
    "помогнала на Шермин да заживее в Дубай" или "ѝ помогнах да се премести от Дубай в София".

    16:10 15.12.2025

  • 12 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    К0рви 6ол, но тези двете са доста противни.

    16:10 15.12.2025