12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян с потресаваща визия: татуировки и пиърсинги по лицето (СНИМКИ)

12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян с потресаваща визия: татуировки и пиърсинги по лицето (СНИМКИ)

22 Октомври, 2025 16:58

Макар татусите и пиърсингите да са фалшиви, видът на 12-годишната Норт Уест потресе мрежата

12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян с потресаваща визия: татуировки и пиърсинги по лицето (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест- Норт Уест, предизвика фурор в мрежата с нова смела визия, представена в серия видеа в TikTok, само дни след като майка ѝ публично защити правото ѝ да изразява личния си стил.

В клиповете, публикувани в общия акаунт на Ким и Норт, момичето се появява с фалшиви татуировки по лицето – звезда под дясното око и изписано името ѝ в курсив на лявата буза. Косата ѝ е боядисана в синьо и сплетена на плитки, а визията е допълнена с черен грил върху зъбите, изкуствен пиърсинг на носа и цветни контактни лещи.

Облеклото ѝ включва широка черна тениска, дълги шорти, масивни маратонки и няколко сребърни вериги — стил, който напомня уличната мода на баща ѝ Кание Уест. В описанието на един от клиповете Норт е написала: „Fake piercings and fake tatts 4 life“ („Фалшиви пиърсинги и фалшиви татуировки завинаги“).

Видеата показват Норт в компанията на приятелки — позиращи на борда на частен самолет и зад кулисите на концерт. Коментарите под публикациите са изключени, вероятно за да се избегнат негативни реакции, каквито често съпътстват изявите на дъщерята на Кардашиян.

През август 45-годишната ѝ майка Ким беше критикувана заради снимки от семейна почивка в Рим, на които Норт носеше корсет, мини пола и обувки на платформа. Множество потребители определиха визията като неподходяща за дете.

В интервю за подкаста Call Her Daddy, излъчено миналата седмица, Ким Кардашиян коментира реакциите, признавайки, че вероятно е допуснала грешка. „Трудно е, защото всички деца носят едни и същи неща. Но когато го направи дъщеря ми, реакцията е различна. Казах си: ‘Добре, няма да обличаме това отново.’ За съжаление, направихме тази грешка пред очите на целия свят,“ обясни тя.

Въпреки това Ким защити Норт, като я описа като „добро и мило дете“ и допълни: „Ако иска синя коса — добре, това е нейната изява. Това я прави щастлива и не бих ѝ отнела тази креативност.“

Ким Кардашиян, която отглежда сама четирите си деца — Норт (12), Сейнт (9), Чикаго (7) и Псалм (6), които има от бившия ѝ съпруг Кание Уест — заяви, че се старае да намери баланс между родителството и личната свобода на децата си: „Всеки, който отглежда деца, знае колко трудно е. Правя най-доброто, на което съм способна.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    9 0 Отговор
    Има и мустаки.

    17:00 22.10.2025

  • 2 чалгата дойде от САЩ

    4 0 Отговор
    Дъщерята Север Запад, ако кажете че е и от маалата в Монтана е разбирамо, зашо е надраснала годините си. Там на 12 почват да раждат.

    17:08 22.10.2025

  • 3 Нафталинка

    4 0 Отговор
    Излишно е да се харчат пари за филми на ужасите,това е достатъчно!

    17:26 22.10.2025

  • 4 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ко туй жиуотно?

    17:29 22.10.2025

  • 5 Опааа

    1 0 Отговор
    😆😆😆😆Ужас! Каква е тая грозна мА нга Л ка ве?😆😆😆

    17:35 22.10.2025