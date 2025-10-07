"Ню Йорк Таймс" отвърна на Джъстин Балдони, съди го за 150 000 долара

Сагата около филма “Никога повече“ (It Ends With Us), с участието на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, навлиза в нов етап. Според съдебни документи, цитирани от Daily Mail, американският вестник The New York Times е поискал 150 000 долара компенсация от режисьора и продуцент Джъстин Балдони, след като той оттегли делото си срещу изданието.

Искането за обезщетение е насочено към продуцентската компания на Балдони — Wayfarer Studios, като сумата представлява покриване на адвокатските разноски, направени от The New York Times по време на процеса. В документите, внесени във Върховния съд на Ню Йорк, юристите на медията твърдят, че Джъстин Балдони и компанията му са завели делото „без фактическо и правно основание“, което е довело до излишни разходи и съдебно натоварване.

Припомняме, че през януари режисьорът на "Никога повече" подаде иск на стойност 400 млн. долара срещу The New York Times, обвинявайки изданието в клевета и злонамерена публикация, целяща да урони репутацията му. Поводът бе статия от декември 2024 г. със заглавие „Можем да погребем всеки: В машината за клевета в Холивуд“, в която се цитираха твърдения на актрисата Блейк Лайвли за „неприемливо поведение“ на снимачната площадка.

В статията се твърдеше, че Лайвли е имала сериозни конфликти с Балдони по време на продукцията и че е подала жалби за неподходящо отношение и натиск. От екипа на режисьора категорично отрекоха обвиненията и заявиха, че публикацията съдържа „невярна и злонамерена информация“.

В отделен ход, Блейк Лайвли заведе собствено дело срещу Джъстин Балдони, в което го обвинява в сексуален тормоз, манипулативно поведение и умишлено причиняване на емоционален дистрес. Според съдебните документи, актрисата твърди, че режисьорът е създал „враждебна и токсична работна среда“ и се е опитал да дискредитира името ѝ след края на снимките.

Източници, цитирани от Variety и Deadline, твърдят, че случаят е разделил Холивуд на два лагера — тези, които подкрепят Лайвли и настояват за по-голяма прозрачност при злоупотреби на снимачната площадка, и онези, които смятат, че обвиненията са част от по-широка медийна война срещу Балдони и компанията му.

Въпреки скандалите, филмът „Никога повече“ се превърна в един от най-успешните романтични драми на годината. Адаптацията по едноименния роман на Колин Хувър от 2016 г. събра над 148 млн. долара в американския боксофис и повече от 350 млн. долара в световен мащаб, според данни на Box Office Mojo.

Джъстин Балдони, известен и с ролите си в сериала "Непорочната Джейн" и филма Five Feet Apart, все още не е направил официален коментар относно искането на The New York Times. От своя страна, представители на медията заявиха, че делото е било „неоснователно от самото начало“ и че ще продължат да защитават свободата на пресата.

Правните експерти прогнозират, че случаят може да се проточи с месеци, тъй като и двете страни вече са подали взаимни искове, свързани с репутационни щети и договорни задължения по продукцията.