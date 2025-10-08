Новини
Любопитно »
"Престанете!" - дъщерята на Робин Уилямс призова феновете да не ѝ пращат клипове с "оживелия" ѝ баща (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 08:43 1 020 6

  • робин уилямс-
  • зелда уилямс-
  • дъщеря

"Ако се опитвате да ме тролите, правили са го много по-лошо.", написа Зелда в Инстаграм профила си

"Престанете!" - дъщерята на Робин Уилямс призова феновете да не ѝ пращат клипове с "оживелия" ѝ баща (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Робин Уилямс, Зелда, помоли феновете да не ѝ изпращат генерирани от изкуствен интелект видеоклипове на нейния „съживен“ баща. Тя написа това на страницата си в Instagram.

Според Telegram канала Super.ru, феновете на изпълнителката са започнали да ѝ изпращат множество видеоклипове чрез директни съобщения, в които Уилямс се обръща към нея, смее се или просто я пита как е минал денят ѝ.

„Спрете да вярвате, че някога ще разбера това. Ако се опитвате да ме тролите, правили са го много по-лошо. Просто ще продължа напред. Ако имате някакво приличие, просто спрете да причинявате това на мен, на него и на всички. Точка“, написа Уилямс. Тя добави, че това „определено не е“ това, което баща ѝ би искал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 голям смех

    2 3 Отговор
    а той се обеси . сега клипове за реклама . там употребяват вещества допинги - кока, бело , кафево , морфин . и после я скъсват от майтап . а мета е за какво ли не . имат акаунти редица измрели . от наркотици . във ваната . при катастрофи . все едно са си живи . американска традиция . говориш си с кенеди , рейган те гледа . чатиш с марадона и си правиш песен с принц .

    08:50 08.10.2025

  • 2 в кратце

    5 0 Отговор
    Право е момичето. Не бива така да се отнасят с нея.Баща й беше и си отиде. Толкоз по въпроса. Нужно е уважение към Робин Уйлямс.

    08:54 08.10.2025

  • 3 ДАЙ

    1 2 Отговор
    Напротив, ще продължаваме. Даже ни дължи пари за една проверка

    08:57 08.10.2025

  • 4 Разбирач

    3 0 Отговор
    Да се прекръсти. Хората редовно го бъркат с Роби Уилямс

    08:57 08.10.2025

  • 5 Ивайло Табаков

    2 1 Отговор
    Засрамете се. Не се пращат снимки на мъртъвци. Правете като мен. Аз пращам снимки само на патлака си

    09:00 08.10.2025

  • 6 червена коприна

    1 2 Отговор
    Момата е с мънички гърденца,но е много красива!

    09:11 08.10.2025