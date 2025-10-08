"Престанете!" - дъщерята на Робин Уилямс призова феновете да не ѝ пращат клипове с "оживелия" ѝ баща (ВИДЕО)

Дъщерята на Робин Уилямс, Зелда, помоли феновете да не ѝ изпращат генерирани от изкуствен интелект видеоклипове на нейния „съживен“ баща. Тя написа това на страницата си в Instagram.

Според Telegram канала Super.ru, феновете на изпълнителката са започнали да ѝ изпращат множество видеоклипове чрез директни съобщения, в които Уилямс се обръща към нея, смее се или просто я пита как е минал денят ѝ.

„Спрете да вярвате, че някога ще разбера това. Ако се опитвате да ме тролите, правили са го много по-лошо. Просто ще продължа напред. Ако имате някакво приличие, просто спрете да причинявате това на мен, на него и на всички. Точка“, написа Уилямс. Тя добави, че това „определено не е“ това, което баща ѝ би искал.