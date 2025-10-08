Реставрираха таен VIP вход в Колизеума, открит преди век (ВИДЕО)

Археолози от Археологическия парк на Колизеума в Рим представиха официално реставриран подземен проход, използван от римските императори за тайно напускане на арената преди близо 2000 години. Съоръжението, дълго около 55 метра, е било изградено между I и II век сл. Хр. и е свързвало императорската ложа с южния край на амфитеатъра.

Тунелът, изсечен в основите на Колизеума, е бил недостъпен за публиката и използван единствено от владетеля и неговия антураж. Според специалистите, проходът е позволявал на императорите да напускат арената незабелязано или да посещават близкото училище за гладиатори Ludus Magnus преди битките.

Открит още през XIX век, тунелът бе затворен за обществен достъп повече от век. След продължителна реставрация, завършена тази година, той вече е осветен, вентилиран и достъпен за посетители. Археолозите определят отварянето му като „събитие от изключително значение“, тъй като за първи път се представя на обществеността част от инфраструктурата, предназначена единствено за императорска употреба.

Вътрешните стени на прохода са облицовани с мрамор и гипсови панели, запазили следи от метални скоби и декоративни фрагменти. Част от стенописите изобразяват сцени от митологията, свързани с Дионис и Ариадна, както и изображения от арената — лов на глигани, битки с мечки и акробатични номера.

Археолозите са нарекли тунела „Проходът на Комод“, в чест на император Комод (177–192 г. сл. Хр.), който вероятно е използвал съоръжението. Историческите извори сочат, че Комод е бил сред малкото императори, участвали лично в гладиаторски боеве. Според римския историк Касий Дион, владетелят дори се е изправял срещу животни на арената, включително щраус, когото обезглавил по време на едно от представленията.

Колизеумът, най-големият античен амфитеатър в света, е построен по време на управлението на император Веспасиан през 72 г. сл. Хр. и завършен при неговия син Тит през 80 г. сл. Хр. В продължение на векове съоръжението е било център на обществения живот в Древен Рим, където са се провеждали гладиаторски двубои, ловни спектакли и публични екзекуции.

Днес приблизително една трета от оригиналната структура е запазена, след като части от нея са били разрушени от земетресения и използвани като строителен материал през Средновековието. Новооткритият императорски проход допълва разбирането за организацията и символиката на пространството, в което властта и зрелището са били неразделно свързани в римската култура.