Ергенът Мартин и Йоана се появиха за пръв път заедно като двойка (ВИДЕО)

Ергенът Мартин и Йоана се появиха за пръв път заедно като двойка (ВИДЕО)

8 Октомври, 2025 14:58 987 14

Първата им поява като подновена двойка беше при Неделчо и Туджаров в "Надкаст"

Ергенът Мартин и Йоана се появиха за пръв път заедно като двойка (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мартин Николов - Елвиса, който търсеше любовта в четвъртия сезон на любовното риалити "Ергенът", отново е щастливо обвързан, и то не с някоя мистериозна жена, а с бившата му приятелка Йоана.

След седмици на спекулации, провокирани от техни отделни постове в социалните мрежи, които подсказваха за подновяването на връзката им, двамата решиха да потвърдят, че са отново заедно, появявайки се официално в подкаста на Туджаров и Неделчо "Надкаст".

Двойката разказа, че е заедно от известно време, след като са заровили томахавките след позорното изгонване на Йоана от "Ергенът", когато тя пристигна, за да си го върне, твърдейки, че е най-добрата жена за него.

"В крайна сметка няма смисъл да има статии за знайни и незнайни неща. По-добре да дойдем, да ни видят хората, че сме си заедно и да спрат да се говорят и пишат глупости". С тези думи започна Мартин в студиото.

Бизнесменът напомни на водещите, че преди време, като е бил при тях след края на "Ергенът", им е признал, че "Йоана ми е най-искрената и чиста любов" и ѝ бил много сърдит тогава.

Минали пет-шест месеца, в които между тях нямало никаква комуникация, били се засичали веднъж в заведение. "В крайна сметка си казах, че ако имаш такива чувства, не е ли редно да опиташ да ги подновиш и да пробваш отново. Явно не съм я забравил и реших да опитам да потърся контакт с нея. И ако тя е склонна да ми прости за някои неща, които съм направил, също как и аз имам да простя на нея и сме склонни да оправим нещата, защото аз осъзнах доста неща след "Ергенът", нека да опитаме. И щом в момента сме тук, явно опитваме", допълни Елвиса в компанията на новата му стара любима.

Йоана потвърди, че му е простила за отношението в национален ефир. "Ти видя, че такава жена не се изпуска, не такъв мъж. Аз съм по-добрата", с усмивка заяви инфлуенсърката, а мъжете в студиото я подкрепиха.

Двойката гостуваше в подкаста, за да обсъди най-новото риалити в ефира - "Traitors: Игра на Предатели". В хода на разговора Мартин изненадващо разкри, че е получил покана да участва, но се е опасявал, че заради нрава и популярността му ще го изгонят рано и е преценил, че предпочита да пропусне, макар много да харесва шоуто.


