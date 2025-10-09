91-годишната София Лорен блести на сватбата на сина си в Женева (СНИМКИ)

София Лорен изглежда блестящо на снимките, които синът ѝ - Карло Понти-младши, сподели в Instagram от сватбата си с грузинката Мариам Шарманашвили, съобщи агенция АПА, цитирана от NOVA.
„Наздравица за цял живот любов!“, гласи надписът под една от снимките, на която се виждат младоженците и част от семейството им малко след гражданската церемония в Женева – два месеца след първата им сватба, състояла се през юли в Тбилиси, Грузия.
„Това е ден, който завинаги ще пазим в сърцата си!“ написа младоженецът, известен диригент и музикант, най-големият син на София Лорен и покойния филмов продуцент Карло Понти. Това е втората му сватба; от първия си брак той има две деца.
София Лорен, която отпразнува 91-ия си рожден ден на 20 септември, живее отдавна в Женева. На снимките от тържеството се вижда и Едоардо Понти, братът на младоженеца, режисьор и продуцент. През 2021 г. той режисира майка си София в главната роля във филма си La vita davanti a sé („Имаш живот пред себе си“), допълва АПА.
1 хоминид
07:23 09.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #4
07:26 09.10.2025
3 Васо
баба с бастун... Къде видяхте, че блести... Кой ги съчинява тия измислици, бе?
07:37 09.10.2025
4 Карло П
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Да видим ти как ще изглеждаш на 91,предполагам като сбръчкана костенурка.
07:52 09.10.2025
5 Винаги
07:57 09.10.2025
6 в кратце
08:05 09.10.2025
7 бао бау
08:32 09.10.2025
8 Грую
Един 102 годишен дядка решил да се жени за две години по-младата му съседка. Отишъл той в църквата да уговори датата с попа. Попа му казал обаче:
- Не мога чадо, тази седмица не мога, ела другата ще ви приема с булката.
- Хм, дядо попе, другата се жени татко, не мога.
Попът доста се стреснал, но отвърнал:
- Еми, чадо ела по-другата, пак ще съм свободен.
- Нееее, дядо попе, по-другата ще се жени дядо ми.
Попа вече едвам сдържайки го попитал:
- Абе какво е тва вашето семейство, кви са тия сватби? Как така дядо ти ще се жени?
- Ми и той не иска, ама техните го карат!
08:43 09.10.2025