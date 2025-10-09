Новини
Любопитно »
91-годишната София Лорен блести на сватбата на сина си в Женева (СНИМКИ)

91-годишната София Лорен блести на сватбата на сина си в Женева (СНИМКИ)

9 Октомври, 2025 07:21 1 896 8

  • софия лорен-
  • сватба-
  • карло понти

„Това е ден, който завинаги ще пазим в сърцата си!“ написа младоженецът, известен диригент и музикант, най-големият син на София Лорен

91-годишната София Лорен блести на сватбата на сина си в Женева (СНИМКИ) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

София Лорен изглежда блестящо на снимките, които синът ѝ - Карло Понти-младши, сподели в Instagram от сватбата си с грузинката Мариам Шарманашвили, съобщи агенция АПА, цитирана от NOVA.


„Наздравица за цял живот любов!“, гласи надписът под една от снимките, на която се виждат младоженците и част от семейството им малко след гражданската церемония в Женева – два месеца след първата им сватба, състояла се през юли в Тбилиси, Грузия.

„Това е ден, който завинаги ще пазим в сърцата си!“ написа младоженецът, известен диригент и музикант, най-големият син на София Лорен и покойния филмов продуцент Карло Понти. Това е втората му сватба; от първия си брак той има две деца.​

София Лорен, която отпразнува 91-ия си рожден ден на 20 септември, живее отдавна в Женева. На снимките от тържеството се вижда и Едоардо Понти, братът на младоженеца, режисьор и продуцент. През 2021 г. той режисира майка си София в главната роля във филма си La vita davanti a sé („Имаш живот пред себе си“), допълва АПА.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хоминид

    14 1 Отговор
    Да е жива и здрава жената!

    07:23 09.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 18 Отговор
    Блести като крокодил на сянка!🐊🐊🐊🥳🤣🖕

    Коментиран от #4

    07:26 09.10.2025

  • 3 Васо

    3 14 Отговор
    Чак пък блестящо. Блести си като бабугер на 90 години. Сбръчкана изсъхнала
    баба с бастун... Къде видяхте, че блести... Кой ги съчинява тия измислици, бе?

    07:37 09.10.2025

  • 4 Карло П

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да видим ти как ще изглеждаш на 91,предполагам като сбръчкана костенурка.

    07:52 09.10.2025

  • 5 Винаги

    10 1 Отговор
    Стилна и забележителна дори и на тези години ! Дама на високо ниво.

    07:57 09.10.2025

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    Зад нея е пълно с putkaлък.

    08:05 09.10.2025

  • 7 бао бау

    2 0 Отговор
    Сега ше му роди едно грузинче с една вежда и мустаки и ще затрият хубавия италиански ген. Мъжкият климакс е нещо много тежко като психиатрична диагноза.

    08:32 09.10.2025

  • 8 Грую

    1 0 Отговор
    сещам се за вица:
    Един 102 годишен дядка решил да се жени за две години по-младата му съседка. Отишъл той в църквата да уговори датата с попа. Попа му казал обаче:
    - Не мога чадо, тази седмица не мога, ела другата ще ви приема с булката.
    - Хм, дядо попе, другата се жени татко, не мога.
    Попът доста се стреснал, но отвърнал:
    - Еми, чадо ела по-другата, пак ще съм свободен.
    - Нееее, дядо попе, по-другата ще се жени дядо ми.
    Попа вече едвам сдържайки го попитал:
    - Абе какво е тва вашето семейство, кви са тия сватби? Как така дядо ти ще се жени?
    - Ми и той не иска, ама техните го карат!

    08:43 09.10.2025