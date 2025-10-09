Венета Райкова се възстановява от здравословните проблеми с шопинг терапия

Докато се възстановява от неразположение, новата водеща на „Преди обед“ Венета Райкова намира оригинален начин да поддържа доброто си настроение — чрез шопинг терапия.

Макар да е прикована у дома, русата телевизионерка не спира да поддържа активност в социалните мрежи и редовно споделя сторита с последните си покупки, видя HotNews.bg.

Русата амбиция от Попово обаче не е тръгнала да пазарува болна по магазините в моловете, а действа от вкъщи чрез популярни сайтове за дрехи. Венета, се похвали с куп нови придобивки като апрески, шапка, шал и какво ли още не на популярна австралийско-американска модна марка, най-известна със своите овчи ботуши с подплата от вълна.

В една от последните си публикации Райкова се похвали с нови зимни придобивки — апрески, шапка, шал и още няколко модни находки. Венета не пропусна да акцентира върху логото на бранда, като проверка показва, че само ботушките ѝ струват около 280 евро, а общата стойност на поръчката със сигурност надхвърля 500 евро.

Телевизионната дама е известна със страстта си към модата и не крие, че обича да си угажда. Откакто отново е на екран, Райкова явно е в приповдигнато настроение и не пести средства за лични удоволствия. Според запознати, възнаграждението ѝ в bTV е повече от солидно, така че подобни разходи не натежават особено на бюджета ѝ.

Миналата седмица Венета съобщи, че няма да води „Преди обед“ заради здравословни причини.

Въпреки официалното ѝ обяснение, в телевизионните среди се шушука, че отсъствието ѝ може би е и възможност да се отдръпне временно след напрежението, възникнало между нея и вече бившия продуцент на предаването Георги Тошев.

Каквато и да е истинската причина, Райкова явно не позволява на болестта да я обезкуражи — напротив, използва времето си за малко модна терапия и дигитално развлечение.