Венета Райкова се възстановява от здравословните проблеми с шопинг терапия

9 Октомври, 2025 09:11 982 15

Макар да е прикована у дома, русата телевизионерка не спира да поддържа активност в социалните мрежи и редовно споделя сторита с последните си покупки

Венета Райкова се възстановява от здравословните проблеми с шопинг терапия - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Докато се възстановява от неразположение, новата водеща на „Преди обед“ Венета Райкова намира оригинален начин да поддържа доброто си настроение — чрез шопинг терапия.

Макар да е прикована у дома, русата телевизионерка не спира да поддържа активност в социалните мрежи и редовно споделя сторита с последните си покупки, видя HotNews.bg.


Русата амбиция от Попово обаче не е тръгнала да пазарува болна по магазините в моловете, а действа от вкъщи чрез популярни сайтове за дрехи. Венета, се похвали с куп нови придобивки като апрески, шапка, шал и какво ли още не на популярна австралийско-американска модна марка, най-известна със своите овчи ботуши с подплата от вълна.

В една от последните си публикации Райкова се похвали с нови зимни придобивки — апрески, шапка, шал и още няколко модни находки. Венета не пропусна да акцентира върху логото на бранда, като проверка показва, че само ботушките ѝ струват около 280 евро, а общата стойност на поръчката със сигурност надхвърля 500 евро.

Телевизионната дама е известна със страстта си към модата и не крие, че обича да си угажда. Откакто отново е на екран, Райкова явно е в приповдигнато настроение и не пести средства за лични удоволствия. Според запознати, възнаграждението ѝ в bTV е повече от солидно, така че подобни разходи не натежават особено на бюджета ѝ.

Миналата седмица Венета съобщи, че няма да води „Преди обед“ заради здравословни причини.

Въпреки официалното ѝ обяснение, в телевизионните среди се шушука, че отсъствието ѝ може би е и възможност да се отдръпне временно след напрежението, възникнало между нея и вече бившия продуцент на предаването Георги Тошев.

Каквато и да е истинската причина, Райкова явно не позволява на болестта да я обезкуражи — напротив, използва времето си за малко модна терапия и дигитално развлечение.


  • 1 Остаряла

    22 1 Отговор
    Си маце! Някога се възстановяваше с шибинг терапия!

    09:13 09.10.2025

  • 2 мучо

    4 1 Отговор
    да го фукна на леля й...

    09:16 09.10.2025

  • 3 въх малеее просълзих се

    17 0 Отговор
    ето това е психично болна жена тип комплексарка!!! да се възтановяваш от болест с пазаруване си е чисто и просто малоумна комплексарщина …! жалко е че има много боклуци като нея в нашата мила родна страна която вече не ни е майка а мащеха

    09:17 09.10.2025

  • 4 селянин с колело

    13 0 Отговор
    а кода на село с лопатинг терапия?

    09:19 09.10.2025

  • 5 Прокурор

    7 1 Отговор
    Райкова се кандидатира пред ВСС за Главен Прокурор!

    09:19 09.10.2025

  • 6 Хасковски каунь

    14 0 Отговор
    Това са хора с лоши, от лошо по-лоши проблеми със здравето. И лечението им е скъпо.
    Защо здравната каса не ги покрива?
    Само не ми е ясно, защо се дава време на тази кукумявка

    09:22 09.10.2025

  • 7 Абе

    11 0 Отговор
    Тая се фали с новия си фибратор.

    09:32 09.10.2025

  • 8 яхя

    11 0 Отговор
    наяла се въшка излязла на челото

    09:36 09.10.2025

  • 9 Гошо

    1 2 Отговор
    Шопинг терапия, наяла се въшката и излязла на челото
    Не ви отива ве балканци, колкото и да се напъвате

    09:40 09.10.2025

  • 10 щамов работник

    10 0 Отговор
    Не е само Венета,а повечето жени си падат по пазаруването.Купуването на дрехи, обувки и козметични стоки им е на първо място.Готвенето е по-нататък.

    09:40 09.10.2025

  • 11 хихи

    10 1 Отговор
    С жиголо излиза по евтино.

    09:41 09.10.2025

  • 12 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Ъ, свиниъ

    09:42 09.10.2025

  • 13 Кукумицин

    5 0 Отговор
    само че вече дърт

    10:26 09.10.2025

  • 14 ташунко

    2 1 Отговор
    С 23 см- вия ще я възтановя за ден .

    10:29 09.10.2025

  • 15 ИВАН

    5 0 Отговор
    Аха, шопинг, консуматорство - все модерни неща, а да посади едно дърво, или поне цвете ...

    10:44 09.10.2025