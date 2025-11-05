Новини
"Откакто сме излезли, живеем заедно, скоро правим половин година", заяви Джан-Микеле

След напускането на "Ергенът: Любов в рая" Габриела и Джан-Микеле живеят заедно и са щастливо влюбени - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Габриела и Джан-Микеле се влюбиха в "Ергенът: Любов в рая", а любовта им продължава и извън риалитито. Към днешна дата живеят заедно и както сами признават, са много щастливи.

Бижутерката и младият предприемач гостуваха в "Преди обед", след като младежът от италиански произход беше изгонен от продукцията след серия от вербални атаки и наплюване към друг участник във формата - Орлин.

Въпреки многото критики, с които ги обсипват в социалните мрежи, днес двамата са щастливи.

"Откакто сме излезли, живеем заедно, скоро правим половин година", заяви Джан-Микеле.

"Габриела е типичният пример доказващ, че в по-голямата си част жените, жертви на насилие, са си виновни сами. Невинаги е така, разбира се. Начинът, по който се държа с Орлин, с останалите и със самата нея, когато ѝ се разсърди... е насилие.

То е вербално, но в някакъв момент става и физическо. И тя не вижда никакъв проблем в това. Това не е силен характер и принципи, а точно обратното, един слаб и комплексиран, психически неуравновесен млад човек. Който с годините ще става все по зле...", коментира зрител, около чието мнение обаче се обединяват доста хора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Айше

    3 1 Отговор
    Хафтеее

    07:19 05.11.2025

  • 2 шуримури

    2 4 Отговор
    Мацката с очилцата,която снощи беше в "Стани богат" е много сладка и чаровна!

    07:22 05.11.2025

  • 3 Мунчо

    5 2 Отговор
    Тези двамата, лудо влюбените, откъде са излез нали? Като ги гледам, пак са си там в клетката на
    времето! Само преса и сочна изсушена тревица
    им трябва, нищо друго!

    07:23 05.11.2025

  • 4 Шермин..

    11 1 Отговор
    Докато НЕ прояви Българският манталитет и не я набие това жалко и комплексирано анаболно същество..

    07:31 05.11.2025

  • 5 Алфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Този за добро утро ми изскочи във фейсбук като блъска една врата и викам гледай го каква голяма глава. Дето викат турците коджа кафа както казват турците.
    И сега се сещам за учителя си по изобразително г-н Атанасов. Изкара Гошо, едно римлянче на дъската и казва: "Вижте деца Гошо е черен" и ние
    "Даааа, г-н Атанасов" и после изкара Добри, друг римлянин дето повтарял 2г.
    И Атанасов: "Вижте деца, Добри е много по-черен и сега ще си кажете виж го Гошо какъв бял бил.
    И ние: "Даааа, Гошо бил бял".
    Дадкала: "Деца това е нюанс, това е цветоусещане".
    И като му гледам гаджето, че е с още по-голяма глава, всичко е до кубатура.

    07:45 05.11.2025

  • 6 Тото

    1 0 Отговор
    Тоя Микеле има силно изразени психични проблеми.
    Някакъв и един от многото съвременни мъже - дървени философи.

    08:37 05.11.2025

  • 12 Новичок

    0 0 Отговор
    Този коментар изразява личното мнение на авторa и може да не съвпада с позициите на Българската и
    Северно Македонската страна ,но като цяло ми е през ...оставяйки впечатление с чувство за хумор и самоувереност.

    08:46 05.11.2025