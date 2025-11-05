След напускането на "Ергенът: Любов в рая" Габриела и Джан-Микеле живеят заедно и са щастливо влюбени

Габриела и Джан-Микеле се влюбиха в "Ергенът: Любов в рая", а любовта им продължава и извън риалитито. Към днешна дата живеят заедно и както сами признават, са много щастливи.



Бижутерката и младият предприемач гостуваха в "Преди обед", след като младежът от италиански произход беше изгонен от продукцията след серия от вербални атаки и наплюване към друг участник във формата - Орлин.



Въпреки многото критики, с които ги обсипват в социалните мрежи, днес двамата са щастливи.

"Откакто сме излезли, живеем заедно, скоро правим половин година", заяви Джан-Микеле.



"Габриела е типичният пример доказващ, че в по-голямата си част жените, жертви на насилие, са си виновни сами. Невинаги е така, разбира се. Начинът, по който се държа с Орлин, с останалите и със самата нея, когато ѝ се разсърди... е насилие.



То е вербално, но в някакъв момент става и физическо. И тя не вижда никакъв проблем в това. Това не е силен характер и принципи, а точно обратното, един слаб и комплексиран, психически неуравновесен млад човек. Който с годините ще става все по зле...", коментира зрител, около чието мнение обаче се обединяват доста хора.