След напускането на "Ергенът: Любов в рая" Габриела и Джан-Микеле живеят заедно и са щастливо влюбени

Габриела и Джан-Микеле се влюбиха в "Ергенът: Любов в рая", а любовта им продължава и извън риалитито. Към днешна дата живеят заедно и както сами признават, са много щастливи.
Бижутерката и младият предприемач гостуваха в "Преди обед", след като младежът от италиански произход беше изгонен от продукцията след серия от вербални атаки и наплюване към друг участник във формата - Орлин.
Въпреки многото критики, с които ги обсипват в социалните мрежи, днес двамата са щастливи.
"Откакто сме излезли, живеем заедно, скоро правим половин година", заяви Джан-Микеле.
"Габриела е типичният пример доказващ, че в по-голямата си част жените, жертви на насилие, са си виновни сами. Невинаги е така, разбира се. Начинът, по който се държа с Орлин, с останалите и със самата нея, когато ѝ се разсърди... е насилие.
То е вербално, но в някакъв момент става и физическо. И тя не вижда никакъв проблем в това. Това не е силен характер и принципи, а точно обратното, един слаб и комплексиран, психически неуравновесен млад човек. Който с годините ще става все по зле...", коментира зрител, около чието мнение обаче се обединяват доста хора.
1 Айше
07:19 05.11.2025
2 шуримури
07:22 05.11.2025
3 Мунчо
времето! Само преса и сочна изсушена тревица
им трябва, нищо друго!
07:23 05.11.2025
4 Шермин..
07:31 05.11.2025
5 Алфа Bълкът
И сега се сещам за учителя си по изобразително г-н Атанасов. Изкара Гошо, едно римлянче на дъската и казва: "Вижте деца Гошо е черен" и ние
"Даааа, г-н Атанасов" и после изкара Добри, друг римлянин дето повтарял 2г.
И Атанасов: "Вижте деца, Добри е много по-черен и сега ще си кажете виж го Гошо какъв бял бил.
И ние: "Даааа, Гошо бил бял".
Дадкала: "Деца това е нюанс, това е цветоусещане".
И като му гледам гаджето, че е с още по-голяма глава, всичко е до кубатура.
07:45 05.11.2025
6 Тото
Някакъв и един от многото съвременни мъже - дървени философи.
08:37 05.11.2025
12 Новичок
Северно Македонската страна ,но като цяло ми е през ...оставяйки впечатление с чувство за хумор и самоувереност.
08:46 05.11.2025