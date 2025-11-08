Новини
Любопитно »
Венета Райкова шокира с разкритие: Имала тайна афера с колега

Венета Райкова шокира с разкритие: Имала тайна афера с колега

8 Ноември, 2025 17:26 1 315 22

  • венета райкова-
  • тайна афера-
  • колега

Водещата разкри интимна връзка с колега от друго телевизионно предаване, но отказа да назове името му

Венета Райкова шокира с разкритие: Имала тайна афера с колега - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Телевизионната водеща Венета Райкова предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като сподели изненадващи подробности от личния си живот в Instagram. В отговор на въпроси на свои последователи, свързани с популярното ѝ предаване „Горещо“, тя разкри неочаквана истина, предава Woman.bg.


„Не, не съм спала с Пешко!“

Запитана дали е имала интимни отношения с колегата си от „Горещо“ – Пешко, Венета беше категорична:
„Питат ме дали съм спала с моя колега Пешко! Просто тоя въпрос… Не, не съм спала!“, пише "България днес".

Тайна любовна афера

В следващо стори Венета призна, че все пак е имала интимни отношения с друг колега – не от „Горещо“, а от друго телевизионно предаване:
„Спала съм с друг човек, с който съм работила в друго предаване. Не е било просто спане – имахме тайна любовна афера. С кого е била – няма да кажа.“

С това признание водещата остави последователите си да се чудят коя е загадъчната фигура от нейното минало.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ама

    9 0 Отговор
    Мълча ,когато Ванко 1 ,обяви публично ,че му преподавала френски в центъра,заради кола.

    Коментиран от #21

    17:33 08.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    А ПЕТЬО БЛЪСКОВ ИМА ТАЙНА АФЕРА С ФУАТ ГЮВЕНН.
    .... БАНКАТА НА АХМЕД ДОГАН
    ......
    УЖ ГОЛЯМ ДЕМОКРАТ :)

    Коментиран от #8

    17:42 08.11.2025

  • 6 Анонимен

    4 0 Отговор
    Местим!

    17:47 08.11.2025

  • 7 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Диамант паднал в калта си е диамант ,боклук издигнал се в небесата пак си е боклук

    17:47 08.11.2025

  • 8 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Много алтернативни полове се струпаха!

    17:48 08.11.2025

  • 9 Гримьо

    5 0 Отговор
    и са плющели вечерите у гримьорната. знам

    17:49 08.11.2025

  • 10 Около проститутурутката

    6 0 Отговор
    Няма никакви тайни!

    17:50 08.11.2025

  • 11 Светльо осветителя

    5 0 Отговор
    Аз бях на смяна и светих

    Коментиран от #18

    17:51 08.11.2025

  • 12 Рабо

    3 1 Отговор
    Няма спя довечера от мислене, кажи кой бешеееее?

    17:53 08.11.2025

  • 13 Фикри

    5 0 Отговор
    Олеее, това е нещо шокиращо, афера с колега.... няма други в цяла българия

    17:55 08.11.2025

  • 14 Aлфа Bълкът

    6 0 Отговор
    Тая пак по бтв ли се е върнала?

    17:56 08.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 слушал и гледал как я помпят тая

    5 0 Отговор
    едно младо операторче се късаша да я помпи тая и отпред и отзад я помпеше ама яко с едно голямо бутало

    цялото бутало го вкарваше а тая оффца как пищеше от кеф не е истина

    18:02 08.11.2025

  • 17 видял ама не пробвал

    6 0 Отговор
    чувам че и оргий не отказвала от двама или трима по надарени батковци

    поемала и по дваЧЕПА едновременно

    за жалост аз не я пробвах че много пари искаше за такива неща

    18:04 08.11.2025

  • 18 само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Светльо осветителя":

    светльо, ти на дядо си ламбо ли си кръстен бе?

    18:05 08.11.2025

  • 19 И аз така

    5 0 Отговор
    Като взема стая в хотел за 4 часа, никога не спя, истинста ви казвам. Не спя!!!

    18:06 08.11.2025

  • 20 Пхах

    3 0 Отговор
    И колко да е тайна тази афера, като хората са наясно с нея? Кой ли пък я поглежда тази? Явно този, яко го е закъсал, за да и обърне внимание.

    18:16 08.11.2025

  • 21 Хаха хаха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Много е закъсала старата чанта Венета. Щом сама се хвали че някога е била гювендия

    18:18 08.11.2025

  • 22 Еееех...

    0 0 Отговор
    ...ами така е.... в света на богатите и красивите.

    18:20 08.11.2025