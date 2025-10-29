Зуека с неочакван поздрав от Испания: "Здравейте, огради!"

Зуека най-неочаквано се обади от Испания с драматичен поздрав: „Здравейте, огради!"

Вижте загадъчната и тъжна изповед на емигранта:

"Оградите са навсякъде около нас. Те не са само по границите на имотите и дворовете. Те са между нас и другите, между нас и свободата ни. Издигаме ги от страх, от срам, от нужда да се пазим. Казваме си, че така сме по-сигурни, че защитаваме „нашето". Но с всяка тухла, всяка решетка, всяка мисъл от типа „по-добре да не казвам нищо" – ние се отделяме още малко от света, от живота, от себе си.

Зад оградата винаги има кой да надникне. Хората са любопитни по природа дори когато не говорят, очите им търсят, ушите им слушат. И може би това е единственият лек срещу оградите - любопитството. Желанието да разбереш, да чуеш, да надникнеш отвъд. Да не приемаш стената за даденост, а да питаш: „Какво има от другата страна?"

Оградите са символ на несвободата", не защото някой ни ги налага, а защото ние сами ги строим. Иронията е, че те никога не спират онези, които искат да те достигнат, а само задържат теб вътре в собствения ти страх.

Затова може би е време да поздравим оградите, за да им се сбогуваме."