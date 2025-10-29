Новини
Любопитно »
Зуека с неочакван поздрав от Испания: "Здравейте, огради!"

29 Октомври, 2025 07:43 3 643 36

  • васил василв - зуека-
  • испания-
  • огради

"Оградите са навсякъде около нас. Те не са само по границите на имотите и дворовете.", заяви Васил Василев - Зуека

Зуека с неочакван поздрав от Испания: "Здравейте, огради!" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Зуека най-неочаквано се обади от Испания с драматичен поздрав: „Здравейте, огради!"

Вижте загадъчната и тъжна изповед на емигранта:

"Оградите са навсякъде около нас. Те не са само по границите на имотите и дворовете. Те са между нас и другите, между нас и свободата ни. Издигаме ги от страх, от срам, от нужда да се пазим. Казваме си, че така сме по-сигурни, че защитаваме „нашето". Но с всяка тухла, всяка решетка, всяка мисъл от типа „по-добре да не казвам нищо" – ние се отделяме още малко от света, от живота, от себе си.

Зад оградата винаги има кой да надникне. Хората са любопитни по природа дори когато не говорят, очите им търсят, ушите им слушат. И може би това е единственият лек срещу оградите - любопитството. Желанието да разбереш, да чуеш, да надникнеш отвъд. Да не приемаш стената за даденост, а да питаш: „Какво има от другата страна?"

Оградите са символ на несвободата", не защото някой ни ги налага, а защото ние сами ги строим. Иронията е, че те никога не спират онези, които искат да те достигнат, а само задържат теб вътре в собствения ти страх.

Затова може би е време да поздравим оградите, за да им се сбогуваме."



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    33 3 Отговор
    Не се прави на философ, изхвърли този пес, и си намери една маца да се радвате на живота! И няма да си такъв депресант!

    Коментиран от #12

    07:47 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Как

    25 3 Отговор
    Абе Суек! Какво да очакваме от него?

    07:51 29.10.2025

  • 5 Сталин

    10 14 Отговор
    Прав е суека,цървула е задръстен

    07:55 29.10.2025

  • 6 Сталин

    21 6 Отговор
    Суека на дърти години му се отвориха очите като излезе по чужбината ,представете си останалите цървули които никога не са били по света

    07:58 29.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кит

    20 4 Отговор
    Пак ли ни занимавате с тоя нещастник?..

    Коментиран от #31

    08:13 29.10.2025

  • 9 щъркел

    16 5 Отговор
    Този змей не искам да го виждам! Гали куче вместо жена.Тъпотия!

    Коментиран от #21

    08:13 29.10.2025

  • 10 боги

    21 2 Отговор
    Тъжен е живота с четка и куче!
    Робинзон

    08:13 29.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 че той си има

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    то не жена а кит !!! просто наркотиците са му промили мозъка не трябва да стават ежедневие защото човек се бъгва…

    Коментиран от #15, #19

    08:15 29.10.2025

  • 13 Изпаднал

    14 1 Отговор
    Истински изпанец

    08:18 29.10.2025

  • 14 Перничанин

    23 1 Отговор
    Хем по Испания, хем пак занимава България с глупости. Като не ти е харесала страната с хората, забравяш я. Мерси.

    08:20 29.10.2025

  • 15 Станала

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "че той си има":

    е четвърт тон !

    08:21 29.10.2025

  • 16 Българин

    4 0 Отговор
    Казиеца Номер 2!

    08:22 29.10.2025

  • 17 ИВАН

    12 0 Отговор
    Тука само за такива противари пишат, или суека. или джизъса, или за някоя джукеста ....

    08:25 29.10.2025

  • 18 Лост

    20 1 Отговор
    Ограда, ограда,ама и ти набързо я прескочи да вземеш парите на Халваджиян.

    08:25 29.10.2025

  • 19 Няма

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "че той си има":

    Любов , няма сексуално привличане - каква жена има тогава ?! Както казах , вместо да е весел и жизнерадостен човек , това че не иска или няма смелост да откъсне въжето го превръща в отчаян депресант !

    08:28 29.10.2025

  • 20 Аква

    14 4 Отговор
    Само предателите мислят за огради! Това не е темата на българите днес. А ти вече не си един от нас. Жив и здрав, испанецо!

    08:29 29.10.2025

  • 21 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "щъркел":

    Баце, ти виждал ли си жена му?

    08:32 29.10.2025

  • 22 жик так

    6 1 Отговор
    Тотално е изперкал . Тук изкарваше сума пари от стари лафове , там сега харчи ама ще свършат .

    08:41 29.10.2025

  • 23 Кочо Дъргата

    1 3 Отговор
    Абе кво стана с Мариус Куркински? И той ли е в Испания?

    08:45 29.10.2025

  • 24 Разсъжденията на един мунчо

    8 1 Отговор
    Тоя дойде да си покаже и ПРОДАДЕ на българите измислените си фалшиви картини и сега с пълното си джобче прави някои разсъждения, за да ни демонстрира колко е умен....

    09:00 29.10.2025

  • 25 Възраждане

    4 5 Отговор
    Я да млъкваш!!!! Генерал Румен Радев трябва да вземе гражданството на всички евакуирали се. Да си гражданин на България е привилегия и трябва да се заслужи като се изтърпят всички трудности на живота тук. Само хора живеещи в България заслужават да се нарекат българи

    09:02 29.10.2025

  • 26 МП4

    2 0 Отговор
    И тоз е с обратна ориентация

    09:04 29.10.2025

  • 27 Зуек ли е

    8 1 Отговор
    Суек ли е? Стига сте ни занимавали с тоя дегенерат. Мине не мине седмица и пак го подхващате.

    09:05 29.10.2025

  • 28 Мария

    0 1 Отговор
    Снощните позабравени кадри "Приключенията на 1 Aрлекин" ме върнаха в онова време, когато бяхме хора. Как би реагирало днес ку-ку поколението и би ли се затворилo в черупка?! Не мисля. Браво Зуек.

    09:16 29.10.2025

  • 29 С риск да

    2 0 Отговор
    ме обвините в тесногръдие, оградите предпазват от престорени приятели и всякакъв тип недоброжелателни идиоти.

    09:18 29.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хейт

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Кит":

    Обикновено хейтърите и троловете са нещастни, за жалост.

    Коментиран от #32

    09:25 29.10.2025

  • 32 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хейт":

    Суек, ти ли си?

    09:28 29.10.2025

  • 33 Меркуцио

    0 0 Отговор
    Това е изповед на човек, който винаги и завинаги ще си остане чужденец навсякъде по света, но е очаквал да го посрещат като рушител на огради! Не би! Всеки интелигентен човек го разбира, но бившите чалгаджии са като бившите пушачи - мразят миналото си!

    09:33 29.10.2025

  • 34 тъпан

    1 0 Отговор
    Това боядисващо се конферансие се е опитали да формулира мисъл. Опитът е неуспешен

    09:33 29.10.2025

  • 35 Спиро

    0 0 Отговор
    Зуек, ако беше мацка с големи сиси, щеше да хванеш некой богат и да се хвалиш, че в чужбина е много добре, ама ти си мъж, налага ти се да работиш и не ти е лесно, разбирам те..

    09:34 29.10.2025

  • 36 Перо

    1 0 Отговор
    Понеже соросиста е г-н Никой в Испания, пак се обади от коневръза за БГ! Не съм чул до сега коментар за живота в Испания, а ми е чудно как се оправя без родата с испанския?

    09:46 29.10.2025