Новини
Любопитно »
Диви котки - каракали, конфискувани в Испания, са настанени в Софийския зоопарк (СНИМКИ)

10 Октомври, 2025 16:31 551 3

Двойката пристига от спасителен център в Нидерландия

Диви котки - каракали, конфискувани в Испания, са настанени в Софийския зоопарк (СНИМКИ) - 1
Снимки: Зоологическа градина София
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тази година в Софийския зоопарк пристигнаха двама нови изключителни обитатели – двойката каракали Шадоу и Калахари. Красивите котки пристигат от Спасителен център на ААP/ Rescue center AAP (Animal Advocacy and Protection) в Нидерландия, информира Софийският зоопарк.

Каракалите са били конфискувани от полицията в Испания от собственици, които са ги отглеждали незаконно без документи за произход и разрешителни и са настанени в спасителния център. Софийският зоопарк е в партньорски отношения с Rescue center AAP, от където преди време получи и три блатни риса. След реконструкция и разширяване на загражденията в сектор Дребни хищници бяха създадени и подходящи условия за отглеждане на каракали и затова Шадоу и Калахари бяха настанени за постоянно в Софийския зоопарк.

В България отглеждането на диви животни от сем. Котки от частни лица е забранено от закона. Въпреки това и у нас и в други страни от Европейския съюз продължава незаконното отглеждане на каракали, сервали, блатни рисове, а даже и на големи котки. Тези животни не са домашни любимци и обикновено след конфискацията им се настаняват в спасителни центрове или зоопаркове, защото не могат да бъдат освободени в дивата природа, където няма да оцелеят, поясняват от новия им дом в Зоологическата градина.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти баце, факти

    4 0 Отговор
    Каракал е отделен род котки а не дива котка която също отделен род

    16:33 10.10.2025

  • 2 БеГемот

    3 0 Отговор
    А черната пантера вече заспа зимен сън ....

    16:40 10.10.2025

  • 3 Роза

    0 0 Отговор
    Имало е римски император с прозвище "Каракала"!Дивите котки са хитри, потайни и свирепи хищници!Вярно е,че трябва да се запазят като животински вид,но те са за джунглата,която е естествената им среда!Ами ако се случи да избягат от зоопарка и да нападнат хора?!Тогава ще важи поговорката:"Много сте ми драги,ама по-далеч от мен!"

    17:08 10.10.2025