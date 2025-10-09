Студентка иска да преспи с 2 хиляди мъже до Нова година, прави секс с четирима дневно

29-годишната австралийска студентка Джолийн Доусън е решила да преспи с 2000 мъже до Нова година, според The ​​Sun.

Доусън твърди, че от години води списък със сексуалните си партньори. След всяка среща тя добавя още един ред към файла си в в Word. Тя твърди, че в момента има 1832 партньори, но иска да достигне 2000 до началото на 2026 г.

За да постигне това, Доусън се среща с няколко мъже всеки ден. „Повечето срещи не траят дълго, така че сексът обикновено отнема не повече от час на ден“, каза тя.

"Правя секс с толкова много мъже, защото все още не съм срещнала този, с когото искам да прекарам живота си. Освен това, обикновено са необходими четирима мъже на ден, за да се изпълни математически целта ми", откровена е Джолийн Доусън.