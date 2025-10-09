Новини
Студентка иска да преспи с 2 хиляди мъже до Нова година, прави секс с четирима дневно

9 Октомври, 2025 11:15 2 381 42

  • джолийн доусън-
  • прави секс-
  • нова година-
  • австралийка

"Правя секс с толкова много мъже, защото все още не съм срещнала този, с когото искам да прекарам живота си.", твърди Джолийн Доусън

Студентка иска да преспи с 2 хиляди мъже до Нова година, прави секс с четирима дневно - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

29-годишната австралийска студентка Джолийн Доусън е решила да преспи с 2000 мъже до Нова година, според The ​​Sun.

Доусън твърди, че от години води списък със сексуалните си партньори. След всяка среща тя добавя още един ред към файла си в в Word. Тя твърди, че в момента има 1832 партньори, но иска да достигне 2000 до началото на 2026 г.

За да постигне това, Доусън се среща с няколко мъже всеки ден. „Повечето срещи не траят дълго, така че сексът обикновено отнема не повече от час на ден“, каза тя.

"Правя секс с толкова много мъже, защото все още не съм срещнала този, с когото искам да прекарам живота си. Освен това, обикновено са необходими четирима мъже на ден, за да се изпълни математически целта ми", откровена е Джолийн Доусън.


  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    16 7 Отговор
    ас за секс не ставам ама ако ще спи , съм първи на спалнята,

    докато спя иПЪРДЯ даже

    Коментиран от #8

    11:17 09.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор
    За тази имаше един виц ,
    за една жена
    дето искала да се прибере на стоп🚘

    11:20 09.10.2025

  • 3 Вътко

    30 2 Отговор
    Абе,къде скриха мис Гащи Барцелонска?

    11:20 09.10.2025

  • 4 Изостанала нация!

    20 6 Отговор
    Австралийски ценности в живота!

    11:21 09.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    13 3 Отговор
    Аман от инкубатори

    11:21 09.10.2025

  • 6 да идва да събира боклук .

    7 2 Отговор
    в китай са го измислили . пресоват го на малки тухлички . много еко . строят къщи с тях . тук кофите седят пълни . а се снимат с чували на витоша кат съберат няколко шишета и някой килим .

    11:21 09.10.2025

  • 7 Исторически парк

    30 2 Отговор
    Това мандръсане очаквам скоро да го направят олимпийски спорт 🙄

    11:22 09.10.2025

  • 8 Град Кочериново

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Пърдят само тия с ресни дупета,другите се на акват като се напънат.

    Коментиран от #22

    11:22 09.10.2025

  • 9 Браво

    11 3 Отговор
    Пожелавам и успех!👍

    11:24 09.10.2025

  • 10 дядо Коледа

    9 0 Отговор
    ако ми беше писала по-рано щях да и донеса един вибр...р и можеше да вдигне бройката до 10 на ден

    11:24 09.10.2025

  • 11 Факт

    16 4 Отговор
    В Япония всички проститутки са от Австралия!

    11:24 09.10.2025

  • 12 Мъж

    24 4 Отговор
    Кой пък би искал да те срещне за да сподели живота си с тебе? Друга ще е жената която би ме задържала до себе си! Ти маце ще бъдеш ползвана като носна кърпа - като се изсекнат в тебе, ще те изхвърлят!

    11:26 09.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мислещ

    18 7 Отговор
    Сатанизъм, деградация, извръщения, ЛГБТ, садизъм, педофилия, грабежи, войни...... все демократични ценности на Сатаната.

    Всеки ще дава отчет един ден за делата си.

    Коментиран от #24

    11:28 09.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 1 Отговор
    Накратко:
    Искала тя да се прибере на стоп.
    Спира един и иска 10 лв.
    - Да бе. Ще плащам.
    След час спира втори.
    - Ще дам 10лв само ме закарай.
    -Ама и сФирка.
    -Да бе.....
    След още час спира трети.
    - 10лв и сФирка само ме закарай.
    - Ама и пълна програма.
    -Да бе.....
    Стъмнило се, спира четвърти.
    - И 10лв , и сФирка, и пълна програма, само ме закарай!
    -Да бе. Аз Q-рви не возя ❗

    11:28 09.10.2025

  • 16 Тракиец 🇺🇦

    16 7 Отговор
    Изключително важна и полезна новини, сигурен съм че родителите на това нещо са много горди с нея.Естествено тази информация е важна за еврейската брюкселска пропаганда с цел нон стоп разврат содомия и деградация на европейската цивилизация най вече на женското съсловие..каква е целта? Еми плана на евреите от 1944-1945 г да няма бял расово човек и европейската висша раса и цивилизация да бъде тотално унищожена

    Коментиран от #27, #29

    11:28 09.10.2025

  • 17 Факт

    10 0 Отговор
    Откъде знаят какви файлове има на компютъра й! И трябва ли да вярваме на всичко писано във Фактибг?

    11:29 09.10.2025

  • 18 Лена

    4 0 Отговор
    Че аз само на тавана 20 си ги знам на ден без много зор.

    11:29 09.10.2025

  • 19 Грую

    7 2 Отговор
    Таковата не и ли хлопа? дъската която има вместо глава, вие какво си помислихте. Другото е като в оня виц: първите 500 някъде вътре скитат и търсят изхода.

    11:30 09.10.2025

  • 20 Хараламби

    5 0 Отговор
    При момата става със записване и изходящо номерче

    11:37 09.10.2025

  • 21 Оз. Ген.Румянцев

    4 0 Отговор
    Да влиза във филмите за възрастни

    11:39 09.10.2025

  • 22 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Кочериново":

    ами ас съм с пампер, мога си го пълня колко си искам

    11:39 09.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ужас(истински)

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мислещ":

    Поздрав за коментара!

    11:46 09.10.2025

  • 25 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор
    Аз тази седмица, ще правя секс парти. От Лом и околностите са добре дошли....
    Чичо Вальо глухо-то ви обича..

    11:48 09.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Психолог

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦":

    Не четеш ли че е от Австралия ,момата...Ква Европейска цивилизация те гони ... В Австралия се развива действието.Лиричния герой,явно нимфоманка с комплекси за малоценност от либидото ,компенсира качеството с количеството и постига постоянна незадоволеност ....И така нататък !!

    11:50 09.10.2025

  • 28 хахахах

    3 0 Отговор
    Тая сигурно е разлашкана като Е46 след дрифт....

    11:52 09.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кочо Мадаров

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Крали Марко":

    Ами да ти кажа, честно, ще я опраскам с голям кеф, и няма да бързам, да се накефи и момичето.

    12:05 09.10.2025

  • 32 Някой си

    5 1 Отговор
    Тази жена вече не може да си намери мъж, винаги ще го/ги сравнява с предните - кой с по-голям, кой с по- дълаг, кой с по дебел, кой издържа повече, кой и пасва точно на онази работа... Винаги ще има сравнение. Ще остане нещастна до края на живота си. Една жена когато е имала 10 партньора, шансът да се разведе е 80%, ако са повече шансът се увеличава. Така е устроена жената - винаги да тества мъжът, и да иска да се увери, че е направила най-добрият избор. При толкова много опит, винаги ще има да намира недостатъци. Честито доживотно нещастие, което сама си го е причинила!

    Коментиран от #34

    12:11 09.10.2025

  • 33 дядо Петър

    1 1 Отговор
    Гледам преди няколко дни пак говореха за някаква такава рекордьорка. Та въпросът ми е: Това влиза ли в евроатлантическите ценности?

    Коментиран от #36

    12:18 09.10.2025

  • 34 Кочо Мадаров

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Някой си":

    Брей, брааат, много си прав! Или сестрооо. Ти падаш парче, психилог, а? Ами да, така е, то и от мъжна страна е същото, искаш най-тесно, най-секси, най-активно, да се гърчи, да се движи, да хваща, па и да е красиво. Не да лежи на спалнята кат пробита торба с картофи.

    12:20 09.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кочо Мадаров

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "дядо Петър":

    Дедо Петре, не си информиран, другарю! Да не мислиш, че след Октомврийската ревюлция комунистите и комунистките не са праскаха здраво в комуналките? В грешка си! Че даже имаше гейове и лесбийки бол в СССР до към 1930, след това всичко се прикри!
    После Сталин ги стресира с тия измислени процеси, разстрели, все пак хетеро грузински бандит си е бил.
    Тъй, че недей да виниш евроатлантизма, който сам по себе си не е приятен, но чети повече история.

    Коментиран от #39

    12:25 09.10.2025

  • 37 Професор

    3 0 Отговор
    Тя отдолу сигурно е като попски ръкав. Веднъж имах контакт с подобна "любопитна". Не можах да свърша щото не я усещах толкова километри беше изминала, че доста широко беше. Пък и бях на бутилка водка. Може би от алкохола. Мина един час и се отказах без да свърша. Тя мисля че остана доволна. Ех, тогава бях млад всяка сутрин се събуждах с ерекция а сега всяка сутрин се радвам че се събуждам.

    12:35 09.10.2025

  • 38 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Бравос на младата гинеколожка!💋♥️🦃🤗🤣🖕

    12:37 09.10.2025

  • 39 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кочо Мадаров":

    През комунизма другарките бяха много рошави долу.

    12:38 09.10.2025

  • 40 Питане

    2 0 Отговор
    Какво ли им е на такива журналя, дето ката ден пишат за myрви, nopно, кой с кого преспал, кого npee..л. Все ценности, достижения......?

    12:42 09.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да прави каквото си иска, а вие, Факти, защо рекламирате подобно поведение?

    12:49 09.10.2025