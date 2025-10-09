Новини
Любопитно »
9 октомври: Джон Ленън щеше да навърши 85 г. днес

9 октомври: Джон Ленън щеше да навърши 85 г. днес

9 Октомври, 2025 12:01 434 6

  • джон ленън-
  • бийтълс-
  • рожден ден-
  • рождение-
  • годишнина-
  • юбилей-
  • музика-
  • великобритания

Фронтменът на "Бийтълс" е роден на 9 октомври 1940 г.

9 октомври: Джон Ленън щеше да навърши 85 г. днес - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Днес - на 9 октомври 2025 г. Джон Ленън щеше да отпразнува своя 85-и рожден ден.

Роден в Ливърпул през 1940 г., той остава едно от най-влиятелните имена в историята на популярната култура – не само като съосновател на The Beatles, но и като артист, който превърна музиката в средство за философия, протест и надежда. Въпреки че животът му бе прекъснат трагично на 8 декември 1980 г. пред дома му в Ню Йорк, идеите и песните му продължават да отекват през десетилетията.

Джон Ленън започва своята музикална кариера още като тийнейджър, когато основава групата The Quarrymen, от която по-късно се раждат The Beatles. Заедно с Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар той променя хода на музикалната история. Групата не просто покорява световните класации – тя става културен феномен, който дефинира цяло поколение. Албуми като Rubber Soul, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band и Abbey Road превръщат рок музиката в изкуство, а текстовете на Ленън носят дълбочина, рядко срещана дотогава в поп жанра.

След разпадането на The Beatles през 1970 г. Ленън поема по пътя на самостоятелна кариера, в която музиката му става още по-интимна и политически наситена. Песни като Imagine, Give Peace a Chance и Working Class Hero се превръщат в химни на пацифизма и социалната справедливост. В тях Ленън се обръща не само към обществото, но и към човешката съвест, призовавайки към свят без граници, войни и предразсъдъци. Imagine днес остава една от най-разпознаваемите и цитирани песни в историята – проста по мелодия, но дълбока по смисъл.

Срещата му с японската артистка Йоко Оно бележи нов етап в живота и творчеството му. Заедно те превръщат любовта и изкуството в политическо изявление. Съвместните им пърформанси и известните bed-ins for peace – антивоенни протести, провеждани от леглото им в хотел – предизвикват световен отзвук. Техният брак често е бил обект на противоречия и медийно напрежение, но за Ленън Йоко остава не просто партньор, а творчески съмишленик.

Днес, 45 години след смъртта му, влиянието на Джон Ленън е все така осезаемо. Музиката му продължава да вдъхновява поколения артисти – от Дейвид Боуи и Елвис Костело до съвременни изпълнители като Radiohead, Coldplay и Били Айлиш. Неговият син Шон Ленън, който също има рожден ден на 9 октомври, продължава наследството на баща си, като съчетава музика, социална ангажираност и експериментален дух.

Всяка година на тази дата Йоко Оно организира в Рейкявик светлинната инсталация Imagine Peace Tower – символичен лъч светлина, посветен на идеите за мир и единство, които Ленън отстояваше. Неговият образ остава неразривно свързан с идеята, че музиката може да бъде повече от развлечение – тя може да бъде инструмент за промяна.

85 години след рождението му, светът все още търси онова, за което той пееше – разбиране, хармония и човечност.

Джон Ленън беше повече от музикант; той беше мислител, поет и визионер, който ни напомня, че въображението може да бъде по-силно от оръжията. И може би затова, дори днес, думите му звучат така актуално: „Представи си всички хора, живеещи в мир.“


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    4 4 Отговор
    Кога ще напишете нещо за Раковски, който е починал на днешната дата? Той е основателят на националноосвободителното движение. Левски е негов ученик. Не ви ли е срам? Раковски по комунизма беше наврян в ъгъла защото е бил против Русия. Сега вие правите същото. Напълнили сте форума с копейки. Това няма как да е случайно.

    12:05 09.10.2025

  • 2 Ироничен

    3 1 Отговор
    9 октомври 2125г. Заглавие: Джон Ленън щеше да навърши 185 г. днес

    12:08 09.10.2025

  • 3 Никога

    1 2 Отговор
    Не съм харесвал тези лигльовци и лигавата им музика. Модното бла бла бла, ла ла ла.

    12:09 09.10.2025

  • 4 Прекланям се пред

    3 1 Отговор
    живота, музиката и делото на Джон Ленън!
    Дуото Ленън- Маккартни е едно от най- успешните в музикалния свят!
    Прекрасно съчетание на два характера, два мирогледа и музика и текст!

    В светлината на днешната действителност, ако Джон беше жив, той щеше да е флагман на левичарските движения по света! Всяка акция за социална, религиозна, полова, екологична и расова спарведливост, всички бежанци от войни, всички бедни и слаби, всяко движение против войните, всяка диктатура и подтисничество щяха да попаднат под удара на неговото активно гражданско чувство.

    Щеше да го нашрави по неговия си начин- с текст и музика и живо присъствие!

    12:12 09.10.2025

  • 5 Джон Ленън:

    4 0 Отговор
    Животът е това , което се случва, докато си правим планове!

    Почиеай в мир, пей с ангелите песни за любов!

    12:16 09.10.2025

  • 6 Ама че заглавие!!!

    1 0 Отговор
    Как може да се пише на колко щял да стане?
    Ами след още 65 години щеше да навърши 150.

    12:38 09.10.2025