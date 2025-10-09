Новини
Мащабен скандал: Десетки турски звезди са разследвани за разпространение и употреба на наркотици

9 Октомври, 2025 13:58 807 5

19 известни актьори, певци и инфлуенсъри разпитани в мащабна акция срещу наркотрафика

Мащабен скандал: Десетки турски звезди са разследвани за разпространение и употреба на наркотици - 1
Снимки: Turkish Minute
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Турската развлекателна индустрия беше разтърсена в сряда от шумна полицейска операция, насочена срещу предполагаемо участие на известни личности в разпространение и употреба на наркотици. Според информация, потвърдена от Главната прокуратура на Истанбул и излъчена от водещите турски медии, общо 19 популярни фигури от киното, музиката и социалните мрежи са били привикани за разпит и медицински тестове в рамките на разследване, водено от Бюрото за борба с контрабандата, наркотиците и икономическите престъпления.

Сред имената, посочени в списъка, се открояват някои от най-известните лица на турския шоубизнес: певиците Хадисе Ачъгьоз и Ирем Дериджи, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Демет Евгар Бабаташ, Йозге Йозпиринджи, Метин Акдюлгер и Зейнеп Мерич Арал Кескин, както и инфлуенсърката Дилан Полат и съпругът ѝ Енгин Полат, които вече бяха задържани по друго дело, свързано с пране на пари и незаконна дейност.

Всички призовани са били отведени под охрана до Командването на жандармерията в Истанбул, където са дали показания и са преминали през задължителни токсикологични изследвания. По данни на агенция Anadolu, на известните личности са били взети проби от кръв, урина и коса, като процедурата е приключила около 17:00 часа местно време.

Източници от прокуратурата уточняват, че мерките не представляват задържане, а са част от „снемане на показания“ в рамките на разширено разследване за възможни връзки между популярни публични фигури и лица от подземния свят, замесени в трафик на наркотици.

Особено внимание привлече името на актрисата Беррак Тюзюнатач, която вече има съдебно минало, свързано с наркотици – през 2017 г. тя е осъдена на 20 месеца затвор за употреба на забранени вещества. Турските медии посочват, че именно нейното име е било сред първите, включени в разширения списък на прокуратурата.

A post shared by Berrak Tuzunatac (@berrocks)

Властите са поискали официални токсикологични експертизи от Института по съдебна медицина, който ще анализира пробите на всички 19 души. Очаква се резултатите да бъдат готови в следващите дни и да послужат за евентуално повдигане на обвинения.

Разследването е част от по-мащабна национална кампания, инициирана от турското Министерство на вътрешните работи, насочена срещу употребата и търговията с наркотици сред известни личности, която според властите има „вредно влияние върху младите хора и обществения морал“.

В последните месеци турските правоохранителни органи засилиха проверките срещу представители на шоубизнеса, след като няколко известни актьори и певци бяха уличени в употреба на кокаин и метамфетамин. Според изданието Hürriyet, случаят може да се окаже „един от най-мащабните публични скандали в съвременната турска културна среда“.

Засега никой от разпитаните не е задържан, а адвокатите на част от звездите вече коментираха, че клиентите им „са съдействали изцяло на властите“ и „нямат връзка с престъпна дейност“.

Медиите в Турция продължават да следят случая, който поставя под прожекторите не само елита на развлекателната индустрия, но и сложните отношения между славата, парите и морала в обществото.


Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 целта е

    9 0 Отговор
    да слагат фереджета, стига светски сериали, неотговарящи на тамошната реалност

    14:03 09.10.2025

  • 2 Трол

    3 2 Отговор
    Електоратът на Имамоглу в действие.

    14:03 09.10.2025

  • 3 Само припомням

    6 2 Отговор
    И там и навсякъде по света, всички от елита са с преобърнати полове. Огромни груби "жени" с див поглед, които са биологични мъже и меки, подпухнали "мъже" с хх хромозоми... Транспокалипсисът на елита...

    14:05 09.10.2025

  • 4 Мина Анева

    2 2 Отговор
    Това не е наш проблем.

    14:05 09.10.2025

  • 5 Наркос

    3 0 Отговор
    Тука всеки втори се друса. За това не им пука, какво става в държавата!

    14:15 09.10.2025