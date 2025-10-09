Мащабен скандал: Десетки турски звезди са разследвани за разпространение и употреба на наркотици

Турската развлекателна индустрия беше разтърсена в сряда от шумна полицейска операция, насочена срещу предполагаемо участие на известни личности в разпространение и употреба на наркотици. Според информация, потвърдена от Главната прокуратура на Истанбул и излъчена от водещите турски медии, общо 19 популярни фигури от киното, музиката и социалните мрежи са били привикани за разпит и медицински тестове в рамките на разследване, водено от Бюрото за борба с контрабандата, наркотиците и икономическите престъпления.

Сред имената, посочени в списъка, се открояват някои от най-известните лица на турския шоубизнес: певиците Хадисе Ачъгьоз и Ирем Дериджи, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Демет Евгар Бабаташ, Йозге Йозпиринджи, Метин Акдюлгер и Зейнеп Мерич Арал Кескин, както и инфлуенсърката Дилан Полат и съпругът ѝ Енгин Полат, които вече бяха задържани по друго дело, свързано с пране на пари и незаконна дейност.

Всички призовани са били отведени под охрана до Командването на жандармерията в Истанбул, където са дали показания и са преминали през задължителни токсикологични изследвания. По данни на агенция Anadolu, на известните личности са били взети проби от кръв, урина и коса, като процедурата е приключила около 17:00 часа местно време.

Източници от прокуратурата уточняват, че мерките не представляват задържане, а са част от „снемане на показания“ в рамките на разширено разследване за възможни връзки между популярни публични фигури и лица от подземния свят, замесени в трафик на наркотици.

Особено внимание привлече името на актрисата Беррак Тюзюнатач, която вече има съдебно минало, свързано с наркотици – през 2017 г. тя е осъдена на 20 месеца затвор за употреба на забранени вещества. Турските медии посочват, че именно нейното име е било сред първите, включени в разширения списък на прокуратурата.

Властите са поискали официални токсикологични експертизи от Института по съдебна медицина, който ще анализира пробите на всички 19 души. Очаква се резултатите да бъдат готови в следващите дни и да послужат за евентуално повдигане на обвинения.

Разследването е част от по-мащабна национална кампания, инициирана от турското Министерство на вътрешните работи, насочена срещу употребата и търговията с наркотици сред известни личности, която според властите има „вредно влияние върху младите хора и обществения морал“.

В последните месеци турските правоохранителни органи засилиха проверките срещу представители на шоубизнеса, след като няколко известни актьори и певци бяха уличени в употреба на кокаин и метамфетамин. Според изданието Hürriyet, случаят може да се окаже „един от най-мащабните публични скандали в съвременната турска културна среда“.

Засега никой от разпитаните не е задържан, а адвокатите на част от звездите вече коментираха, че клиентите им „са съдействали изцяло на властите“ и „нямат връзка с престъпна дейност“.

Медиите в Турция продължават да следят случая, който поставя под прожекторите не само елита на развлекателната индустрия, но и сложните отношения между славата, парите и морала в обществото.