Новини
Любопитно »
Монахиня и свещеник се ожениха, след като тя го помолила да се моли за нея (СНИМКИ)

Монахиня и свещеник се ожениха, след като тя го помолила да се моли за нея (СНИМКИ)

9 Октомври, 2025 18:01 1 209 12

  • свещеник-
  • монахиня-
  • вяра-
  • католици-
  • сватба-
  • брак

Двойката се срещнала случайно преди и двамата да положат обетите си, но срещата им ги накарала да размислят

Монахиня и свещеник се ожениха, след като тя го помолила да се моли за нея (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бивша монахиня и католически свещеник от Бразилия предизвикаха сензация, след като разкриха, че са се оженили, след като се влюбили по време на общи молитви. Историята на Лаис Донини и отец Джаксън Донини привлече вниманието на местните и международни медии, след като двамата публично обявиха брака си в Instagram.

Според информация на бразилското издание O Globo, Лаис, която днес е инфлуенсър с над 16 000 последователи, се запознала с Джаксън преди повече от шест години, когато той предложил да се моли за нея, за да ѝ помогне да се справи с депресия. По това време тя била мисионерка, а той учил в семинарията, подготвяйки се за свещенически сан.

Двамата често се намирали в едни и същи религиозни среди, но, по думите им, никога не си били разменяли дори поздрав. Джаксън прекарал пет години в семинария, докато Лаис живяла две години в кармелитски манастир, посветена изцяло на молитва и служене на църквата.

След като напуснала манастира поради депресивно състояние и се върнала в дома си, Лаис получила от Джаксън съобщение, в което той ѝ казал, че се моли за нейното възстановяване. От този момент между тях започнала кореспонденция, която постепенно се превърнала в приятелство, а впоследствие – в любов.

Свещеникът, който по това време все още бил в семинарията, поел дълъг процес на вътрешно размишление и в крайна сметка решил да се откаже от свещеническото си звание. През април 2024 г. двамата започнали официално да се срещат, а през октомври се сгодили. Бракът им бил сключен през март тази година в тесен кръг, далеч от общественото внимание.

„Може би не изглежда като нещо голямо, но вече сме зрели хора и знаем какво искаме от живота“, сподели Лаис в социалните мрежи.

Историята на двойката предизвика множество коментари онлайн. Докато някои потребители я приеха като вдъхновяващ пример за духовно и емоционално пробуждане, други повдигнаха въпроси относно каноничните последици от техните решения.

Католическата църква по принцип забранява на свещениците да сключват брак, но допуска напускане на духовния сан след официална процедура, известна като „лаизация“ – освобождаване от задълженията на духовник. В случая обаче Джаксън все още е бил в семинарията и на път да стане свещеник.

Независимо от реакциите, историята на Лаис и Джаксън се превърна във вирусен феномен в Бразилия, където мнозина я възприемат като символ на вярата, любовта и свободата на личния избор. В една от най-коментираните публикации потребител обобщава с думите: „Това не е бягство от призванието им, а негово ново проявление. Бог пише право и по кривите линии.“


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 3 Отговор
    После съгрешиха ли?

    18:09 09.10.2025

  • 2 Цъцъ

    6 1 Отговор
    Чрез лаизация, към лизация😅 Няма лошо, щом се обичат хората, както се казва "Неведоми са пътищата..." 😉

    18:12 09.10.2025

  • 3 Сестра Лаис

    1 4 Отговор
    Уф, сърби, че се не трае, а отчето не чеше редовно, мъка

    18:14 09.10.2025

  • 4 Елизабет Цветанова Кахъра

    1 1 Отговор
    Аз съм единствената която при сеанс с моя любящ съпруг си помагам с пръстите 💯💯💯🥳🥳😃😃🤣🤣🤣

    18:18 09.10.2025

  • 5 Голяма грешка е забраната на

    3 2 Отговор
    католишки вещенници да не се женят. Всъщност Катоицизмът се явява против на казаното "Плоеоте се множете се". Заради тази забрана всред тези вещенници се развива сношението между самите тях.

    Коментиран от #9

    18:32 09.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да бъде

    1 1 Отговор
    Нека празнуваме славата на Господ Бог!

    18:52 09.10.2025

  • 8 Дано

    4 0 Отговор
    Да са щастливи ! Умни хора ! Когато срещнеш някого , когото да обикнеш , трябва да да се отдадеш на тази любов ! Друга може и да няма никога !

    Коментиран от #12

    18:56 09.10.2025

  • 9 баба гуси

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Голяма грешка е забраната на":

    тъй тъй чадо.ела да чмокнеш от бабиното млекце

    19:01 09.10.2025

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    В Бразилия възприемат религията творчески, с връщате към изворите, каквато тя е била в първите дни.

    19:21 09.10.2025

  • 11 Хаха

    0 1 Отговор
    Изпаднала в депресия, понеже се отдала изцяло на молитви и служене на църквата в някакъв манастир. Поне на време й е дошъл акъла, пък и на него.

    19:28 09.10.2025

  • 12 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дано":

    Толкова молко хора разбират и одобряват щастието на други. Жалко е.

    19:29 09.10.2025