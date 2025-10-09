Монахиня и свещеник се ожениха, след като тя го помолила да се моли за нея (СНИМКИ)

Бивша монахиня и католически свещеник от Бразилия предизвикаха сензация, след като разкриха, че са се оженили, след като се влюбили по време на общи молитви. Историята на Лаис Донини и отец Джаксън Донини привлече вниманието на местните и международни медии, след като двамата публично обявиха брака си в Instagram.

Според информация на бразилското издание O Globo, Лаис, която днес е инфлуенсър с над 16 000 последователи, се запознала с Джаксън преди повече от шест години, когато той предложил да се моли за нея, за да ѝ помогне да се справи с депресия. По това време тя била мисионерка, а той учил в семинарията, подготвяйки се за свещенически сан.

Двамата често се намирали в едни и същи религиозни среди, но, по думите им, никога не си били разменяли дори поздрав. Джаксън прекарал пет години в семинария, докато Лаис живяла две години в кармелитски манастир, посветена изцяло на молитва и служене на църквата.

След като напуснала манастира поради депресивно състояние и се върнала в дома си, Лаис получила от Джаксън съобщение, в което той ѝ казал, че се моли за нейното възстановяване. От този момент между тях започнала кореспонденция, която постепенно се превърнала в приятелство, а впоследствие – в любов.

Свещеникът, който по това време все още бил в семинарията, поел дълъг процес на вътрешно размишление и в крайна сметка решил да се откаже от свещеническото си звание. През април 2024 г. двамата започнали официално да се срещат, а през октомври се сгодили. Бракът им бил сключен през март тази година в тесен кръг, далеч от общественото внимание.

„Може би не изглежда като нещо голямо, но вече сме зрели хора и знаем какво искаме от живота“, сподели Лаис в социалните мрежи.

Историята на двойката предизвика множество коментари онлайн. Докато някои потребители я приеха като вдъхновяващ пример за духовно и емоционално пробуждане, други повдигнаха въпроси относно каноничните последици от техните решения.

Католическата църква по принцип забранява на свещениците да сключват брак, но допуска напускане на духовния сан след официална процедура, известна като „лаизация“ – освобождаване от задълженията на духовник. В случая обаче Джаксън все още е бил в семинарията и на път да стане свещеник.

Независимо от реакциите, историята на Лаис и Джаксън се превърна във вирусен феномен в Бразилия, където мнозина я възприемат като символ на вярата, любовта и свободата на личния избор. В една от най-коментираните публикации потребител обобщава с думите: „Това не е бягство от призванието им, а негово ново проявление. Бог пише право и по кривите линии.“