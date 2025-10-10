Новини
Почина американският актьор Рон Дий, играл в "Беглецът" и "Клиентът"

10 Октомври, 2025 07:46

"Силен мъж - до самия край“, каза неговата партньорка в живота Маги Неф в емоционално съобщение

Почина американският актьор Рон Дий, играл в "Беглецът" и "Клиентът" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Рон Дийн, известен с многобройните си роли на детективи и агенти във филми и сериали, почина на 87-годишна възраст на 5 октомври.

„Той издъхна точно в 16:00 часа, след като поздрави любимите си сестри. Бореше се като воин, само за да ги види още веднъж. Когато останахме сами, хванах ръката му и му казах, че всичко е наред и може да бъде спокоен. Той ме погледна с доверие и си тръгна мирно. Беше дълбоко и достойно сбогуване. Силен мъж - до самия край“, каза неговата партньорка в живота Маги Неф в емоционално съобщение до списание Variety, предаде "Телеграф".

Дийн участва и в известния трилър „Беглецът“ (1993) заедно с Харисън Форд и Томи Лий Джоунс, както и във филма на Джоел Шумахер „Клиентът“ (1994).

Почина американският актьор Рон Дий, играл в
Снимка: Интернет

Освен филмови постижения, той има и богата телевизионна кариера - появява се в сериалите „Тя написа убийство“, „Последният път от небето“, „Карън Сиско“, „Студен случай - Неразкрити престъпления“ и „Спешна помощ - Спешна помощ“.

Рон Дийн е роден на 15 август 1938 г. в Чикаго и започва актьорската си кариера в средата на седемдесетте години.

Първата му голяма роля е през 1983 г. във филма „Risky Business - Fuori i vecchi... i figli ballano“ с Том Круз. Две години по-късно се появява в култовия филм „The Breakfast Club“ (1985), режисиран от Джон Хюз, където играе бащата на героя, изигран от Емилио Естевес.


