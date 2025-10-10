Дерматолог: И плешивите мъже трябва да ползват шампоан

Дерматологът Монсерат Салиерас заяви, че плешивите мъже също се нуждаят от шампоан, пише El Periodico De España.

Салиерас обясни, че въпреки липсата на окосмяване, скалпът все още произвежда себум, който трябва да се отстранява редовно. Честотата на миене трябва да зависи от начина на живот и индивидуалните нужди на човек, добави лекарят.

Специалист призова плешивите мъже да не използват душ гел върху главите си, тъй като това може да изсуши и раздразни скалпа. Вместо това е по-добре да си купят шампоан, който е нежен към него.

Салиерас ги посъветва и предпазвате главата си от ултравиолетово лъчение със слънцезащитен крем.