Новини
Любопитно »
Дерматолог: И плешивите мъже трябва да ползват шампоан

Дерматолог: И плешивите мъже трябва да ползват шампоан

10 Октомври, 2025 13:13 533 3

  • дерматолог-
  • плешиви мъже-
  • шампоан-
  • себум-
  • монсерат салиерас

Специалист призова плешивите мъже да не използват душ гел върху главите си, тъй като това може да изсуши и раздразни скалпа

Дерматолог: И плешивите мъже трябва да ползват шампоан - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дерматологът Монсерат Салиерас заяви, че плешивите мъже също се нуждаят от шампоан, пише El Periodico De España.

Салиерас обясни, че въпреки липсата на окосмяване, скалпът все още произвежда себум, който трябва да се отстранява редовно. Честотата на миене трябва да зависи от начина на живот и индивидуалните нужди на човек, добави лекарят.

Специалист призова плешивите мъже да не използват душ гел върху главите си, тъй като това може да изсуши и раздразни скалпа. Вместо това е по-добре да си купят шампоан, който е нежен към него.

Салиерас ги посъветва и предпазвате главата си от ултравиолетово лъчение със слънцезащитен крем.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хараламби

    4 0 Отговор
    Коса нямам ,но шампоан за дължина и обем ползвам задължително.

    13:18 10.10.2025

  • 2 Мюмюн

    2 0 Отговор
    Коса почти инямам, но се сресвам сутрин по инерция

    13:20 10.10.2025

  • 3 Студопор

    0 0 Отговор
    Ми не.

    13:39 10.10.2025