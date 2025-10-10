Лейди Гага се появи на снимките на "Дяволът носи Прада 2" (СНИМКИ)

Американската певица и актриса Лейди Гага е забелязана по време на снимките на продължението на филма „Дяволът носи Прада“ в Милано, Италия.

Снимките на дългоочакваното продължение протичат в момента, като в италианската столица на модата бяха забелязани и основните актьори от първия филм — Ан Хатауей, Емили Блънт и Мерил Стрийп.

Певицата, за която от месеци се спекулира, че ще има участие в продукцията, е видяна на снимачната площадка облечена в черен бюстие топ и тъмни панталони. Случайни свидетели съобщават, че тя е излязла от сграда и се е качила в кола, докато снимките продължават.

Към момента няма официална информация за ролята, която Лейди Гага изпълнява във филма. Изданието Daily Mail съобщава, че е потърсило представители на певицата за коментар.

Lady Gaga was spotted in Milan earlier today, filming a scene for the sequel to The Devil Wears Prada, according to the Daily Mail UK. Her role in the film remains unknown. pic.twitter.com/vGwKY9LKgi — Gaga Notify (@gaganotify) October 9, 2025

На снимачната площадка е забелязана и Донатела Версаче, чието име се споменава няколко пъти в оригиналния филм от 2006 г.

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ е планирана за май 2026 г. — точно 20 години след излизането на първия филм, превърнал се в културен феномен.

Сюжетните подробности засега се пазят в тайна, но според изтекла информация действието ще проследи героинята Миранда Прийстли (Мерил Стрийп), която се изправя пред кризата на печатните медии. Според публикации в западни издания, героинята ще потърси помощ от бившата си асистентка Емили (в ролята отново Емили Блънт), която вече е високопоставен мениджър в модна компания, в опит да осигури ключови рекламни договори.

Персонажът на Миранда Прийстли е широко възприеман като вдъхновен от главния редактор на Vogue Ана Уинтур, която през юни обяви, че се оттегля от поста си след 37 години.

Оригиналният филм „Дяволът носи Прада“ се превърна не само в касов успех, но и в културен ориентир за цяло поколение, а репликата „Това е всичко“ на героинята на Мерил Стрийп остана една от най-разпознаваемите в киното.

Продукцията от 2006 г. получи две номинации за наградите „Оскар“, включително за най-добра актриса за Мерил Стрийп, която спечели и „Златен глобус“ за най-добра актриса в мюзикъл или комедия. Филмът бе номиниран за пет награди БАФТА и три „Златни глобуса“ общо, утвърждавайки се като една от знаковите комедии на 2000-те години.

Режисьорът Дейвид Франкел и сценаристката Алайн Брош Маккена, които стояха зад оригинала, отново работят по продължението.

Филмът е базиран на романа „Дяволът носи Прада“ на Лорън Вайсбъргър, публикуван през 2003 г. Историята по-късно беше адаптирана и като мюзикъл, с Ванеса Уилямс в ролята на Миранда Прийстли и музика от Елтън Джон.