Ямайската звезда Шон Пол пристига в България за концерт през май 2026 г.

Световната звезда Шон Пол се завръща в България на 13 май 2026 г. с концерта Rise Jamaica на сцената на Vidas Art Arena по покана на Fest Team.

С глобална кариера, обхващаща повече от две десетилетия, турнета в над 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, Шон Пол е безспорно една от най-ярките звезди, излезли от Ямайка на световната сцена. Четиринадесет години след първата си среща с българската публика, той се завръща с мащабно продукционно шоу, което ще пренесе феновете в сърцето на карибския ритъм. Билетите стартират на цени от 50 евро и влизат в продажба в петък на 19 декември в мрежата на Тикет Стейшън.

Шон Пол Енрикес, както е пълното име на изпълнителя, е роден в Кингстън през 1973 година. Когато е на 24 години цял свят научва името му с хитовото парче Infiltrate и Шон Пол издига ямайската музика нагоре в класациите. Големият пробив за него идва обаче през 2000 година, когато издава дебютния си албум Stage One, в който са събрани хитови песни като Deport Them, No Bligh и Hot Gal Today, съвместно изпълнение с Mr. Vegas. Шон Пол се превръща в най-продавания изпълнител на VP Records, базиран в Ню Йорк, който дава път на ямайските продуценти към световния пазар. Любопитен момент от края на 90-те е и когато Шон Пол и Mr. Vegas снимат епизодични роли във филма на американския режисьор и продуцент Hype Williams – Belly (1998). Заедно с DMX пък създават саундтрака към лентата, което вече извежда Шон Пол отвъд границите на ямайската музика.

Годината е 2001, а Шон Пол жъне успехи с планетарния реге хит Gimme the Light. На следващата година се появява и Get Busy, част от втория му изключително успешен албум Duty Rock, който успява да разчупи стереотипите за денсхол музиката. Dutty Rock в крайна сметка създава четири хита в Топ 15 на Billboard – включително Like Glue и I'm Still In Love With You f. Sasha – и печели награда „Грами“ за най-добър реге албум. В същия период Шон Пол работи с Бионсе по Baby Boy, с Blu Cantrell по Breathe и с Busta Rhymes по Make it Clap.

Отличен с Ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура, Шон Пол остава една от най-разпознаваемите фигури в съвременната музика, обичан от поне две поколения фенове по цял свят.

На 13 май 2026 г. българската публика ще срещне и неговото харизматично сценично присъствие на живо в една незабравима вечер на Vidas Art Arena. Билетите на цени от 50 евро влизат в продажба в петък, 19 декември, в мрежата на Тикет Стейшън.