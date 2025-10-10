Новини
Любопитно »
Един от най-емблематичните БГ сериали се връща на екран

10 Октомври, 2025 13:46 926 16

  • сериал-
  • на всеки километър

Зрителите ще могат да гледат "На всеки километър" от 13 октомври

Един от най-емблематичните БГ сериали се връща на екран - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От 13 октомври зрителите отново ще могат да се потопят в атмосферата на една от най-емблематичните български телевизионни продукции — сериала "На всеки километър“. Лентата ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 часа като част от кампанията "Великото ни телевизионно наследство“ на Bulgaria ON AIR.

Създаден през втората половина на XX век, "На всеки километър“ се превръща в истински телевизионен феномен и остава едно от най-разпознаваемите заглавия в историята на българската култура.

Партизанският сериал е заснет в 26 епизода, разделени в две части по 13 серии, и впечатлява с мащаб, богат актьорски състав и международни снимачни локации — Москва, Париж, Дамаск и Истанбул.

Главните роли на Митко Бомбата и майор Деянов, изиграни от Григор Вачков и Стефан Данаилов, се превръщат в легендарни образи, белязали цели поколения зрители.

Сценарият е дело на Павел Вежинов и Георги Марков, а режисурата — на Любомир Шарланджиев и Неделчо Чернев.

Сериалът е създаден във време, когато културата и изкуството в България са под силен идеологически контрол от комунистическата власт. Основната цел на продукции като "На всеки километър“ е не само да забавляват, но и да възпитават зрителя в "правилни“ политически и морални ценности, съгласно официалната идеология.

Въпреки пропагандната насоченост, сериалът има висока художествена стойност — силна актьорска игра, мащабна продукция, добро операторско майсторство и запомнящи се персонажи.

Затова "На всеки километър“ се възприема едновременно като пропаганден продукт и като част от златната класика на българското кино.

Втората част на сериала (епизоди 14–26) е по-малко идеологически натоварена и се фокусира повече върху приключенския и шпионски сюжет, което я прави по-универсална и по-достъпна за по-широка публика.

Продукцията е финансирана от управляващата в България БКП и е посветена на 25-годишнината от преврата на 9 септември 1944 г, тогава представян като народно въстание.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То остава сега

    3 1 Отговор
    Bulgaria ON AIR да го е закупил от БНТ ......

    13:48 10.10.2025

  • 2 Хахахаха

    21 5 Отговор
    Соросоидите ще побеснеят!😂 Отсега чувам ужасените им писъци!😂😂😂😂

    Коментиран от #8

    13:49 10.10.2025

  • 3 Кой ви каза че

    6 3 Отговор
    Продукцията е била финансирана от управляващата в България БКП ? ....А? Фейк....

    13:49 10.10.2025

  • 4 Правото на собственост тогава е

    5 2 Отговор
    БСП така ли? А?

    13:50 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъж

    1 1 Отговор
    Какво плющене ще падне и каква любов само , ще има пискане викане 💚

    13:57 10.10.2025

  • 7 Град Симитли

    0 1 Отговор
    Итънарите на Славуца ще скалъпят някое законче
    и ще вкарат телевизионерите на топло за 6 години!

    13:57 10.10.2025

  • 8 Саша Грей

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    Що, бе? Сериалът беше много хубав, като малък го чаках с нетърпение Малко е комичен и приличаше на "Семнадцать мгновений весны".

    13:58 10.10.2025

  • 9 НЕ НЕ ПРЕЛЮДИЯ КЪМ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    КРАЯ НА ЛЪЖИТЕ НА ПАТЛАНДИСАЛАТА ДЕМОКРАЦИЯ

    13:58 10.10.2025

  • 10 456

    5 1 Отговор
    🤣🤣🤣 толкова е била потискана културата, че филма се снимал и в ПАРИЖ! Дамаск, Истанбул.
    Само с това изречение, колко си противоречите.

    14:00 10.10.2025

  • 11 Факт

    3 0 Отговор
    Ще гледаме с интерес!

    14:00 10.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 56346632899243

    1 2 Отговор
    чудно защо Германската телевизия не пуска емблематичния сериал за Хитлер направен от Гьобелс , това е част "златната класика на Германското кино "

    Коментиран от #15

    14:09 10.10.2025

  • 15 ЗАЩОТО

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "56346632899243":

    ГЛЕДАТ -----ЕРГЕНЪТ МНОГО ПО ЗАНИМАТЕЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО

    14:12 10.10.2025

  • 16 Внос / Износ

    0 0 Отговор
    Може би Първият екшън сериал ! Много добре написан сценарий и отлична актьорска игра.
    Най- любимата ми серия е "Хищника"
    В първата част на сериала много ми хареса героя с име Велински, който е прототип на Никола Гешев .

    14:13 10.10.2025