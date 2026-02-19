Новини
19 Февруари, 2026

Б1 и Б2 са готови да се запознаят с новото поколение деца

30 г. по-късно „Банани с пижами“ се завръщат на екрана с нови епизоди - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Австралийската детска поредица „Банани с пижами“, превърнала се в телевизионен феномен през 90-те години, се завръща с нови епизоди. Информацията беше потвърдена чрез официалните канали на продукцията в социалните мрежи, където създателите обявиха началото на работа по нов сезон.

Според публикуваното съобщение новите серии ще запазят характерния дух на оригинала и ще представят добре познатите близнаци Б1 и Б2 на ново поколение зрители. Действието отново ще се развива на улица Къдълс Авеню – измислената сцена, на която героите взаимодействат с приятелите си, сред които плюшените мечета, плъховете и други обитатели на цветния детски свят.

„Банани с пижами“ стартира като музикален сегмент в австралийската програма Play School през 1969 г., а по-късно се превръща в самостоятелен сериал, излъчван от 1992 г. Продукцията бързо намира международна аудитория и достига до над 100 държави, включително Великобритания, САЩ и Канада. През 2011 г. форматът беше обновен с компютърна анимация, като запази основната концепция, но адаптира визията към съвременните технологии.

На този етап не са обявени конкретна премиерна дата, продуцентски екип или платформа за разпространение. Очаква се допълнителна информация да бъде представена през следващите месеци.


  • 1 Ивелин Михайлов

    21 5 Отговор
    Само тоя път да не са ги направили модерни трансбанани 😝

    Коментиран от #2

    18:34 19.02.2026

  • 3 Гост

    22 2 Отговор
    Това го гледах, като малък имаше и едно Плодчетата с един ананас и банан после излезе Волтрон го даваха от 17 часа в Неделя, тогава се къпехме само в Неделя 🤠

    Коментиран от #12

    18:40 19.02.2026

  • 4 класика

    14 4 Отговор
    банани без пижами,педя човек лакът .....

    18:41 19.02.2026

  • 5 Нека да пиша

    10 7 Отговор
    Това е любимото предаване на комсомолските другарки .

    18:43 19.02.2026

  • 6 нови смешарки кондоми бодливи

    3 5 Отговор
    с пижами“ се завръщат на екрана с нови епизоди

    18:48 19.02.2026

  • 7 Боко праните гащи

    5 4 Отговор
    Кмета на Симитли как искам да ми даде едно бананчи

    18:50 19.02.2026

  • 8 Гоуем смех

    7 2 Отговор
    Роската слезе от екран и двойниците му веднага се завръщат, ние, за да не го забравяме, а той, за да свиква с пижамата...

    19:16 19.02.2026

  • 9 Уууфф

    10 3 Отговор
    олекна ми, вече и банани в телевизията, не само в магазина.

    19:18 19.02.2026

  • 10 ПП рейнджър

    7 1 Отговор
    а пък ние на петрохан до скоро си правихме "без пижами по банани". Питайте дс кметчето, сандов, мирчев, акф...

    19:30 19.02.2026

  • 11 Бай Ставри

    2 1 Отговор
    На Д1 и б2 ще им отиват подобни пижами.

    20:09 19.02.2026

  • 12 Плодчетата

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    беше класи над тая боза пижами с банани...
    В плодчетата имаше доста голям хитро вмъкнат в детското и образователен елемент, било по физика, химия, математика каквото се сетиш.
    Детско за пример какво трябва да бъде едно такова, а не сегашните гейскиббезформени криволяци детски герои...

    Коментиран от #14

    21:16 19.02.2026

  • 13 Уса

    3 1 Отговор
    Точно с тия два банана ни пробутаха демокрацията

    21:21 19.02.2026

  • 14 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Плодчетата":

    Точно така!
    Едно време анимационните филми (по-голямата част) ги правеха да са полезни и забавни за децата, а сега всичко се прави за затъпяване на новите поколения, за да може по-лесно да се пращат към конфликти като този в Украйна (с любезното съдействие на антибългари като герб, дпс и ппдб, под патронажа на шорошите, епщайновците и техните нпо-та в България)!

    Коментиран от #15

    21:42 19.02.2026

  • 15 Динени и бананови кори

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Всички анимационни филми са правени от възрастни, така че е добре родителите сами да преценят какво да гледат децата им, когато са малки.

    06:14 20.02.2026

