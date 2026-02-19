30 г. по-късно „Банани с пижами“ се завръщат на екрана с нови епизоди

Австралийската детска поредица „Банани с пижами“, превърнала се в телевизионен феномен през 90-те години, се завръща с нови епизоди. Информацията беше потвърдена чрез официалните канали на продукцията в социалните мрежи, където създателите обявиха началото на работа по нов сезон.
Според публикуваното съобщение новите серии ще запазят характерния дух на оригинала и ще представят добре познатите близнаци Б1 и Б2 на ново поколение зрители. Действието отново ще се развива на улица Къдълс Авеню – измислената сцена, на която героите взаимодействат с приятелите си, сред които плюшените мечета, плъховете и други обитатели на цветния детски свят.
„Банани с пижами“ стартира като музикален сегмент в австралийската програма Play School през 1969 г., а по-късно се превръща в самостоятелен сериал, излъчван от 1992 г. Продукцията бързо намира международна аудитория и достига до над 100 държави, включително Великобритания, САЩ и Канада. През 2011 г. форматът беше обновен с компютърна анимация, като запази основната концепция, но адаптира визията към съвременните технологии.
На този етап не са обявени конкретна премиерна дата, продуцентски екип или платформа за разпространение. Очаква се допълнителна информация да бъде представена през следващите месеци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #2
18:34 19.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
Коментиран от #12
18:40 19.02.2026
4 класика
18:41 19.02.2026
5 Нека да пиша
18:43 19.02.2026
6 нови смешарки кондоми бодливи
18:48 19.02.2026
7 Боко праните гащи
18:50 19.02.2026
8 Гоуем смех
19:16 19.02.2026
9 Уууфф
19:18 19.02.2026
10 ПП рейнджър
19:30 19.02.2026
11 Бай Ставри
20:09 19.02.2026
12 Плодчетата
До коментар #3 от "Гост":беше класи над тая боза пижами с банани...
В плодчетата имаше доста голям хитро вмъкнат в детското и образователен елемент, било по физика, химия, математика каквото се сетиш.
Детско за пример какво трябва да бъде едно такова, а не сегашните гейскиббезформени криволяци детски герои...
Коментиран от #14
21:16 19.02.2026
13 Уса
21:21 19.02.2026
14 Мнение
До коментар #12 от "Плодчетата":Точно така!
Едно време анимационните филми (по-голямата част) ги правеха да са полезни и забавни за децата, а сега всичко се прави за затъпяване на новите поколения, за да може по-лесно да се пращат към конфликти като този в Украйна (с любезното съдействие на антибългари като герб, дпс и ппдб, под патронажа на шорошите, епщайновците и техните нпо-та в България)!
Коментиран от #15
21:42 19.02.2026
15 Динени и бананови кори
До коментар #14 от "Мнение":Всички анимационни филми са правени от възрастни, така че е добре родителите сами да преценят какво да гледат децата им, когато са малки.
06:14 20.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.