30 г. по-късно „Банани с пижами“ се завръщат на екрана с нови епизоди

Австралийската детска поредица „Банани с пижами“, превърнала се в телевизионен феномен през 90-те години, се завръща с нови епизоди. Информацията беше потвърдена чрез официалните канали на продукцията в социалните мрежи, където създателите обявиха началото на работа по нов сезон.

Според публикуваното съобщение новите серии ще запазят характерния дух на оригинала и ще представят добре познатите близнаци Б1 и Б2 на ново поколение зрители. Действието отново ще се развива на улица Къдълс Авеню – измислената сцена, на която героите взаимодействат с приятелите си, сред които плюшените мечета, плъховете и други обитатели на цветния детски свят.

„Банани с пижами“ стартира като музикален сегмент в австралийската програма Play School през 1969 г., а по-късно се превръща в самостоятелен сериал, излъчван от 1992 г. Продукцията бързо намира международна аудитория и достига до над 100 държави, включително Великобритания, САЩ и Канада. През 2011 г. форматът беше обновен с компютърна анимация, като запази основната концепция, но адаптира визията към съвременните технологии.

На този етап не са обявени конкретна премиерна дата, продуцентски екип или платформа за разпространение. Очаква се допълнителна информация да бъде представена през следващите месеци.