Димитър Рачков отложи турнето си в САЩ

11 Октомври, 2025 09:17 1 041 16

Комикът сподели, че се търсят нови варианти за 2026 г.

Димитър Рачков отложи турнето си в САЩ - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планираното турне на „Рачков и жените“ в САЩ трябва да бъде отложено, съобщи самият Димитър Рачков в профилите си в социалните мрежи без да поясни защо се налага това. Въпреки солените цени повече от половината билети бяха продадени за три различни града.

Макар и цените за шоуто в Чикаго – от 75 долара за задните редове, 120 долара най-отпред и 400 за специална ВИП маса – да не спряха множеството му фенове в Щатите, други причини го направиха, които засега остават неясни. Капацитетът на залата беше около 2200 места, а освен там Рачков трябваше да изнесе представлението си в Сан Франциско, Тампа и Лас Вегас, където цените са малко по-ниски. Цените на билетите за Рачков в САЩ са рекордни и това го прави не просто най-скъпия моноспектакъл, гостувал досега на българите зад Океана, а и най-скъпото театрално представление досега.

В момента се търсят варианти за нови дати през 2026 г., добави още комикът за отложените моноспектакли.

„Налага се да отложим турнето на спектакъла „Рачков и жените“ в Америка. Работим по възможности за нови дати през следващата година и се надяваме съвсем скоро да можем да ви споделим повече информация. Всички суми от закупените билети ще бъдат възстановени от платформата, от която са закупени. Благодаря ви за разбирането и подкрепата", пише Димитър Рачков в съобщението към разочарованите си фенове зад Океана.

Стендъп представлението разказва за отношенията на актьора с жените в живота му. „Разбира се, украсени, преувеличени и със сменени имена на дамите… Е, не на всички“, пише в описанието на постановката. Обикновено Димитър Рачков си партнира с някого на сцената – дали актьор, гост или участник в предаване, но тук подходът е различен. В „Рачков и жените“ актьорът е сам на сцената и представя микс от скечове с типичния за него хумор, спечелил му слава като водещ и комик.


  • 1 ООН

    4 8 Отговор
    Рачков прави навалица като у Пловдив на Металика

    09:23 11.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    нисък интерес.. а ние продаваме по 60 000 билети годишно

    09:24 11.10.2025

  • 3 Хейт

    15 0 Отговор
    Явно вече няма кой да му гледа глупостите .

    09:24 11.10.2025

  • 4 Тетко

    12 1 Отговор
    И на тоя пари не му стигнаха.Мижав интерес,е това е причината.

    09:28 11.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кй87ъ6трхуй

    14 1 Отговор
    Причината е много простичка- алчният дuбuл е прекалил с цените, повярвал си е твърде много колко е велик и просто не може да напълни залите... А да излезе пред полупразна зала ще бъде ОГРОМНО УНИЖЕНИЕ и дuбuлa отменя всичко... И през 2026г. няма да има турне у Краваристан, вервайте ми...

    09:32 11.10.2025

  • 7 кой е заритал за тоя тюфлек

    15 1 Отговор
    Само тук му минават плоските шегички .

    09:33 11.10.2025

  • 8 бъклица и дрян!

    6 1 Отговор
    Ей,така го чакахме.Подготвени с хляб и сол и народни носии.Дори научихме децата да казват на български :добре дошъл.А с това отлагане има опасност да забравят израза.

    09:33 11.10.2025

  • 9 456

    4 5 Отговор
    А според мен проблемът е визата. Бай Дончо затегна влизането във ФАЩ.

    09:35 11.10.2025

  • 10 куна

    9 1 Отговор
    Дано да го задържат емигрантските служби,че не мога до гледам,и не само аз

    09:50 11.10.2025

  • 11 Перо

    2 0 Отговор
    Турнето се отлага, поради “големия интерес” и протести срещу “ниските цени” на билетите!

    10:30 11.10.2025

  • 12 Ах Ох

    5 0 Отговор
    Турнето на Рачко Пръдлето, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:31 11.10.2025

  • 13 Перо

    2 0 Отговор
    Селтикът си мисли, че там българите са джендърия като в БГ /ПП/ДБ/ и само него чакат да му напълнят торбата!

    10:33 11.10.2025

  • 14 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    Хе хе... кращача от бургаско-селата!

    10:35 11.10.2025

  • 15 Перо

    2 0 Отговор
    П.С. Отделно Тръмп затегна режима за причините за издаване на виза, статута /професията/ и криминалното минало на кандидатите за виза! Парите придобити в САЩ се изнасят в други страни! Това не е БГ!!!

    10:37 11.10.2025

  • 16 За мой

    1 0 Отговор
    Юбилей ми купиха билет за концерт за тоя , това бяха два часа пропилени в моя живот , само тъпизми всичко беше елементарно . След това ходих на концерт на Камен Донев разлика от небето до земята даже ми се видя евтин билета в сравнение на оня .

    10:39 11.10.2025