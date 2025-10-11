Фалшива Галена рекламира съмнителни хапчета за отслабване

Поредна измама с известна личност, създадена с помощта на изкуствен интелект, се разпространява в социалните мрежи. Този път потърпевша е фолк звездата Галена.

Певицата, която отслабна драстично преди няколко години, но така и не разкри точно как, все още не е предупредила феновете си за опасната реклама, но бдителни фенове веднага споделиха с „Телеграф“ фалшив профил на звездата, от който се прави реклама на добавки.

В спонсориран пост на профил с името Галена-Galena, под който има хранителна добавка за отслабване, е публикуван дълъг пост, вероятно написан с помощта на изкуствен интелект.

„Настъпи моментът да споделя истината с вас... Днес за първи път ще споделя с вас нещо, за което мълчах дори в интервюта. Когато си певица и постоянно си под светлините на прожекторите, всеки излишен килограм се превръща в „сензация“ - с тези думи започва публикацията, която разказва драматична история за подготовка на концерт миналата година.

Прави впечатление неправилния словоред на думите по средата - „на една телевизионна запис проговорих със стилистката за моите тревоги“. Именно това поражда съмненията у феновете, че е писано с помощта на изкуствения интелект, който понякога не се справя много добре с българския език.

Галена е поредната българска звезда, с чието лице и глас се появява фалшива реклама. Напоследък дори измамните публикации зачестяват, но плашещото е, че те доста умело имитират истинската знаменитост, което кара мнозина да се подлъжат и да хвърлят пари на вятъра, а в по-лоши случаи дори да компрометират здравето си.