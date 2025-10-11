Новини
Още една измама с изкуствен интелект и лицето на знаменитост печели популярност в мрежата

Фалшива Галена рекламира съмнителни хапчета за отслабване - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредна измама с известна личност, създадена с помощта на изкуствен интелект, се разпространява в социалните мрежи. Този път потърпевша е фолк звездата Галена.

Певицата, която отслабна драстично преди няколко години, но така и не разкри точно как, все още не е предупредила феновете си за опасната реклама, но бдителни фенове веднага споделиха с „Телеграф“ фалшив профил на звездата, от който се прави реклама на добавки.

В спонсориран пост на профил с името Галена-Galena, под който има хранителна добавка за отслабване, е публикуван дълъг пост, вероятно написан с помощта на изкуствен интелект.

„Настъпи моментът да споделя истината с вас... Днес за първи път ще споделя с вас нещо, за което мълчах дори в интервюта. Когато си певица и постоянно си под светлините на прожекторите, всеки излишен килограм се превръща в „сензация“ - с тези думи започва публикацията, която разказва драматична история за подготовка на концерт миналата година.

Прави впечатление неправилния словоред на думите по средата - „на една телевизионна запис проговорих със стилистката за моите тревоги“. Именно това поражда съмненията у феновете, че е писано с помощта на изкуствения интелект, който понякога не се справя много добре с българския език.

Галена е поредната българска звезда, с чието лице и глас се появява фалшива реклама. Напоследък дори измамните публикации зачестяват, но плашещото е, че те доста умело имитират истинската знаменитост, което кара мнозина да се подлъжат и да хвърлят пари на вятъра, а в по-лоши случаи дори да компрометират здравето си.


  • 1 Най

    2 0 Отговор
    Яката измама и направи онзи който и се изцъка на физиономията.

    11:44 11.10.2025

  • 2 Лице

    4 0 Отговор
    на "знаменитост" ? Селска кръчмарска певачка и знаменитост ?!

    11:46 11.10.2025

  • 3 защо

    2 0 Отговор
    На бас, че това на снимката е новата водеща на късните новини на Нова.

    Коментиран от #6

    11:46 11.10.2025

  • 4 има много измамници

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    12:29 11.10.2025

  • 5 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Разправят, че имало едни 610 000, които можеш да хванеш с всичко.

    12:34 11.10.2025

  • 6 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "защо":

    Герберунделката ли?

    12:35 11.10.2025