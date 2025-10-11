Националният отбор по волейбол разплакал Веселин Маринов

Веселин Маринов сподели с телевизионните зрители на Нова, че не е успял да сдържи сълзите си по време на историческите победи на българския национален отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините.

"Плаках заради тези момчета! Знаем какво се случи тези дни. Спирах по пътищата и носех таблет само за да гледам мачове - особено този срещу САЩ. Тези млади мъже са още деца, а правят такъв фурор", каза с вълнение певецът в предаването "Събуди се".

Макар да е известен навред с музикалните си успехи и разпродадените зали за концертите му, Веселин Маринов призна пред водещата Марина Цекова, че е особено запален и по спорта и в свободното си време следи активно волейбол, футбол и тенис.

"Волейболът е интелигентен спорт и имам приятели сред играчи от различни поколения", казва гласовитият певец, като отбеляза и постиженията на световния шампион Ружди Ружди и рекордьора Карлос Насар, на когото също е голям почитател: "При втория му опит всички изтръпнахме. Толкова сме свикнали с чудесата, които прави. Страхотно момче – патриот и не забравя града си Червен бряг".

Веско Маринов не подмина и темата за бездействието на обществото и политическата апатия: "Ние само наблюдаваме и коментираме с приятели, но не изразяваме недоволството си пред политиците. Трябва да ги контролираме - ние ги избираме. Гърците за най-малкото нещо излизат на улицата. Много болка ми се насъбра от всичко, което се случва в България".