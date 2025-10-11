Новини
Националният отбор по волейбол разплакал Веселин Маринов

11 Октомври, 2025 13:28

Певецът останал дълбоко разчувстван от постиженията на волейболните ни национали

Националният отбор по волейбол разплакал Веселин Маринов - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Веселин Маринов сподели с телевизионните зрители на Нова, че не е успял да сдържи сълзите си по време на историческите победи на българския национален отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините.

"Плаках заради тези момчета! Знаем какво се случи тези дни. Спирах по пътищата и носех таблет само за да гледам мачове - особено този срещу САЩ. Тези млади мъже са още деца, а правят такъв фурор", каза с вълнение певецът в предаването "Събуди се".

Макар да е известен навред с музикалните си успехи и разпродадените зали за концертите му, Веселин Маринов призна пред водещата Марина Цекова, че е особено запален и по спорта и в свободното си време следи активно волейбол, футбол и тенис.

"Волейболът е интелигентен спорт и имам приятели сред играчи от различни поколения", казва гласовитият певец, като отбеляза и постиженията на световния шампион Ружди Ружди и рекордьора Карлос Насар, на когото също е голям почитател: "При втория му опит всички изтръпнахме. Толкова сме свикнали с чудесата, които прави. Страхотно момче – патриот и не забравя града си Червен бряг".

Веско Маринов не подмина и темата за бездействието на обществото и политическата апатия: "Ние само наблюдаваме и коментираме с приятели, но не изразяваме недоволството си пред политиците. Трябва да ги контролираме - ние ги избираме. Гърците за най-малкото нещо излизат на улицата. Много болка ми се насъбра от всичко, което се случва в България".


  • 1 ИВАН

    6 0 Отговор
    Разплакал се, та чак се изпотил от разплаквания.

    13:30 11.10.2025

  • 2 а дали го е

    3 0 Отговор
    изпотил?

    Коментиран от #5

    13:30 11.10.2025

  • 3 Бялджип

    2 0 Отговор
    Повече трябва да се разплаче, ако види снимката си тук, а след това се погледне в огледалото. Отнесен от вихъра...

    13:38 11.10.2025

  • 4 Тити Папазов

    4 0 Отговор
    Аман от ревльовци!

    13:43 11.10.2025

  • 5 Смех

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "а дали го е":

    Веско не се поти, душата му плаче 🤪

    13:45 11.10.2025

  • 6 Мануил

    1 0 Отговор
    Веселин Маринов май не плачка за момичета,а?!

    13:45 11.10.2025

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Проучване сочи че мъж ако е пред инсулт ако някой жена му врътне една трандамия всичко се оправя

    13:46 11.10.2025

  • 8 влък

    0 0 Отговор
    Рев и чудо!

    13:48 11.10.2025

  • 9 Нов прочит

    2 0 Отговор
    Националният отбор по волейбол ИЗПОТИЛ Веселин Маринов

    13:53 11.10.2025

  • 10 ннннннннн

    1 0 Отговор
    Тези млади мъже са още деца,.......децата били МЪ-ЖЕ.... ДА СИ Е3Б9Е МИШКА УХОТО!

    13:54 11.10.2025

  • 11 Стар виц

    3 0 Отговор
    Едно джудже срещнало Веселин Маринов и му казал:
    -Веско,аз израснах с твоите песни"

    13:55 11.10.2025

  • 12 Хмм

    1 0 Отговор
    всички ни разплака, но нямаме трибуна да го кажем, освен по сайтовете, за което трябва да благодарим на редакцията на "Факти", защото повечето сайтове изключиха коментарите, да сте живи и здрави!

    14:07 11.10.2025