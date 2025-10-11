14-годишната дъщеря на Виктория Бекъм заблестя в луксозен тоалет на майка си

Харпър Бекъм, 14-годишната дъщеря на Виктория и Дейвид Бекъм, привлече вниманието на модните медии със своя елегантен тоалет по време на лондонската премиера на документалния сериал Victoria Beckham. Събитието се състоя в киното Кързън, а сред гостите бяха и колежките на Виктория от бившата група Spice Girls.

За мероприятието Харпър бе облечена в черна вталена рокля макси от модната линия на майка ѝ, оценена на около 1 890 паунда, и допълни визията си с колие Van Cleef & Arpels на стойност приблизително 9 150 долара. Общата стойност на аксесоарите и облеклото ѝ се изчислява на около 14 000 долара.

На събитието присъстваха Гери Халиуел, Ема Бънтън и Мелани Си, които подкрепиха Виктория на червения килим. От групата липсваше Мел Би, но духът на единството остана осезаем — с прегръдки, топли усмивки и думи на признателност.

Семейство Бекъм направи организирано появяване — Виктория, Дейвид и децата им, с изключение на Бруклин и съпругата му Никола, се обединиха зад проекта „Victoria Beckham“. Документалният сериал предлага интимен поглед върху пътя ѝ от образа ѝ като член на Spice Girls до статута ѝ на модна икона и предприемач.

Гери Халиуел, във встъпителна реч, изрази надеждата си групата да се събере отново при подходящ повод, отбелязвайки, че поддържат контакт и споделят спомени и настоящи истории.

Харпър, която прави все по-видимо присъствие във визуалното и публичното пространство, вероятно ще бъде представена и в документалната поредица — тя вече беше забелязана в кадри от промоционални материали, където позира с майка си и демонстрира присъствието на семейната динамика.