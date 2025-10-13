Новини
Спенс навършва 50 г. днес - интелигентен, саркастичен и винаги актуален

13 Октомври, 2025 12:21 689 7

Вижте любопитни подробности от биографията на рапъра

Спенс навършва 50 г. днес - интелигентен, саркастичен и винаги актуален - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува един от най-разпознаваемите гласове на българския хип-хоп – Спенс. Половин век след появата му на сцената на живота, той остава верен на стила си – интелигентен, саркастичен и винаги актуален.

От Плевен до върха на родния хип-хоп

Истинското му име е Станислав Найденов, а родният му град е Плевен. През 90-те години, когато хип-хоп културата едва прохожда у нас, Спенс вече пише рими и експериментира със звук. Той е сред първите, които превръщат уличния език и социалната тематика в изкуство, което говори на цяло поколение.

Първите стъпки и големият пробив

В края на 90-те години Спенс започва да набира популярност с участия по клубове и сингли, които бързо се превръщат в хитове. Дебютният му албум му осигурява място сред водещите имена в българския рап.

Музика с характер

За Спенс думите винаги са били повече от рими – те са коментар на времето, в което живее. В песните му се преплитат социални теми, самоирония и философски нотки, които го отличават от мнозина в жанра. Именно това му печели уважението както на феновете, така и на колегите му.

Телевизия, радио и други лица на Спенс

През годините Спенс се изявява и като радио и телевизионен водещ, доказвайки, че може да бъде забавен и остроумен не само зад микрофона, но и пред камерата. Характерното му чувство за хумор и неподправеното му присъствие му осигуряват стабилно място и извън музикалната сцена.

Енергия без срок на годност

Макар вече да празнува 50, Спенс не показва признаци на забавяне. Той продължава да записва, да работи по нови проекти и да се появява на сцена със същата енергия, с която започна преди десетилетия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БСТ

    8 2 Отговор
    Спенсня жив и здрав да си !

    12:28 13.10.2025

  • 2 Здрасти

    6 1 Отговор
    Спенснята не съм го виждал от 20 години когато бяхме заедно по телевизиите, да е жив и здрав и да иляди!

    12:29 13.10.2025

  • 3 😀😀😀

    4 0 Отговор
    Честит му рожден ден! 🎶

    12:32 13.10.2025

  • 4 мнение

    4 5 Отговор
    Той е комунист и харесва НРБ. Не знам колко е интелигентен...

    Коментиран от #6

    12:34 13.10.2025

  • 5 Роден в НРБ

    5 0 Отговор
    Да е жив и здрав Спенснята.

    12:53 13.10.2025

  • 6 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "мнение":

    Продуцентът му DJ Станчо е върл демократ.

    13:08 13.10.2025

  • 7 Карлос Друсар друсаното Карли

    0 1 Отговор
    Колко пък да е интелигентен този морален отпaдък. Вие интелигентен човек от Плевен виждали ли сте?

    13:32 13.10.2025