Риалити звезда и мъжът ѝ излъгаха застрахователи за кражба от дома им, но ги хванаха (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 09:41 931 1

  • двойка-
  • риалити звезда-
  • уенди осефо-
  • кражба-
  • застрахователи-
  • истинските съпруги на потомак

Двойката е излъгала застрахователна компания за луксозни вещи на стойност 450 000 долара

Риалити звезда и мъжът ѝ излъгаха застрахователи за кражба от дома им, но ги хванаха (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уенди Осефо, звезда от американското риалити шоу „Истинските съпруги на Потомак“, и съпругът ѝ Еди са арестувани по обвинения в застрахователна измама, съобщава Variety.

Според разследващите, двойката е излъгала застрахователна компания за луксозни вещи на стойност 450 000 долара, които са били откраднати от дома им. По време на разследването обаче полицията е установила, че Осефо всъщност са върнали вещите в магазина и са получили възстановяване на сумата, преди да съобщят за грабежа.

Участничката в риалити шоуто и съпругът ѝ вече са получили обвинения. Двойката е освободена след плащане на гаранция и е насрочено да се яви в съда на 7 ноември.


    Да платим на тези застрахователи процент от намереноно и да почват да търсят колко точно имота и банкови сметки в САЩ имат членовете на крадливата киевската хунта.

    10:50 14.10.2025