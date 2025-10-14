Риалити звезда и мъжът ѝ излъгаха застрахователи за кражба от дома им, но ги хванаха (ВИДЕО)

Уенди Осефо, звезда от американското риалити шоу „Истинските съпруги на Потомак“, и съпругът ѝ Еди са арестувани по обвинения в застрахователна измама, съобщава Variety.

Според разследващите, двойката е излъгала застрахователна компания за луксозни вещи на стойност 450 000 долара, които са били откраднати от дома им. По време на разследването обаче полицията е установила, че Осефо всъщност са върнали вещите в магазина и са получили възстановяване на сумата, преди да съобщят за грабежа.

Участничката в риалити шоуто и съпругът ѝ вече са получили обвинения. Двойката е освободена след плащане на гаранция и е насрочено да се яви в съда на 7 ноември.