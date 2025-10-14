Пантомимата на Арина Шило в "България търси талант" се прочу по цял свят с рекордни гледания (ВИДЕО)

Младата актриса Арина Шило, която представи завладяваща пантомима на сцената на "България търси талант" стана рекордьорка - нейното видео се нареди сред най-гледаните от шоуто в глобален мащаб, а коментарите и реакциите - все възхвалителни за таланта ѝ, не спират да валят от цялото земно кълбо.
Официалната страница на „Got Talent Global“ в Instagram публикува само преди седмица видео от участието ѝ и вече е натрупало над 2,3 милиона харесвания и десетки милиони гледания. Коментарите са над 26 хиляди, отбелязващи колко емоционална и затрогваща е Арина.
Водещият Александър Кадиев гордо обяви новината: „Невероятно, но факт! Нашето „България търси талант“ счупи световен рекорд! Доказателство, че талантът няма граници, език и националност. Арина, ти си вдъхновение!“
Феновете по цял свят буквално се влюбиха във вълшебното ѝ изпълнение – коментарите под видеото преливат от възторг, а мнозина наричат Арина „златното момиче на българския талант“. Можем единствено да ѝ стискаме палци тепърва да започне световния ѝ път към славата, не само с победа в "България търси талант", но и с изява на глобалната сцена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спиро
13:35 14.10.2025
2 Аз пък
Коментиран от #4, #7
13:39 14.10.2025
3 О нееее, пак ли?
"е натрупало над 2,3 милиона харесвания и десетки милиони гледания" - е и? украинци са 40 миллиона и повече, няма кво да гледат, затова гледат тази Шило
Коментиран от #9
13:43 14.10.2025
4 да питам
До коментар #2 от "Аз пък":Що не пробваш , с Два движения ?!
13:43 14.10.2025
5 Трябва ли да се гордеем
Коментиран от #10, #11
13:45 14.10.2025
6 Счетоводителя
13:46 14.10.2025
7 Брачед
До коментар #2 от "Аз пък":Обикновено пантомимата се играе самостоятелно...така,че вероятно блъскаш 4ekuu и мацките не ги вълнуваш
13:48 14.10.2025
8 Петър
13:56 14.10.2025
9 Брачед
До коментар #3 от "О нееее, пак ли?":В много предавания,от този и подобни формати по света, участват българи, повтарям...БЪЛГАРИ,даже и Митьо крика,който замина за САЩ. Ако и чужденците реагираха като теб, толкова повърхностно, или ако от семейството ти има талант,който иска да се изяви, трябва ли да се ограничава само в държавата,в която е роден? Представи си, че в (примерно/варианти) България не те оценят подобаващо или дори и да спечелиш тук, няма ли да искаш още по-голямо развитие? Нормално е,всеки да гони върха в сферата си.
Коментиран от #12
13:56 14.10.2025
10 честен ционист
До коментар #5 от "Трябва ли да се гордеем":Момичето е украинка само по документи, иначе носи фамилно име на стар израелски град.
Коментиран от #13
14:04 14.10.2025
11 Моляяя
До коментар #5 от "Трябва ли да се гордеем":Талантът е няма граници!
Тя е родена в Казахстан.
От 2 години живее в България.
14:04 14.10.2025
12 честен ционист
До коментар #9 от "Брачед":Арина са я "оценили" само за да се подмажат на посланика.
Коментиран от #14, #15, #16
14:05 14.10.2025
13 Говориш глупости!
До коментар #10 от "честен ционист":Фамилията Шило (на руски, украински и други славянски езици — Шило, на латиница: Shilo) е сравнително разпространена в славянските страни като Украйна, Русия и Беларус.
Думата „шило“ означава „бодило“ или „шило“ — малък остър инструмент за пробиване или шиене. Фамилията вероятно е възникнала като прозвище, свързано с професия, черта на характера или особеност на предшествениците.
Така че фамилията Шило е типична за Източна Европа и бившия Съветски съюз, без да е ограничена само до една държава.
На български думата „шило“ означава малък остър инструмент, който служи за пробиване или шиене — нещо като игла, но по-дебело и с по-здрава, твърда остра връхна част. Използва се най-често при работа с кожа, плат или друг материал, където е нужно да се направи дупка.
В преносен смисъл „шило“ понякога се използва и като метафора за човек, който е досаден, настойчив или пробиващ път.
14:06 14.10.2025
14 Напротив!
До коментар #12 от "честен ционист":Арина Шило не се оценява заради някакви политически игри, а защото показва истински талант, който докосна милиони хора по целия свят. 70 милионите гледания и огромният обществен интерес говорят сами — талантът няма нужда от „подмазване“, той се вижда и чувства от всеки.
14:08 14.10.2025
15 Възмутен
До коментар #12 от "честен ционист":Арина Шило има над 70 милиона гледания в социалните медии!! А ти кой си?!
14:11 14.10.2025
16 Питам само?
До коментар #12 от "честен ционист":Още колко глепости ще напляскаш днес?
14:11 14.10.2025
17 Както
14:21 14.10.2025