Пантомимата на Арина Шило в "България търси талант" се прочу по цял свят с рекордни гледания (ВИДЕО)

Пантомимата на Арина Шило в "България търси талант" се прочу по цял свят с рекордни гледания (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 13:31

Видеото на актриса вече е набрало над 2,3 милиона харесвания в Инстаграм страница на шоуто

Пантомимата на Арина Шило в "България търси талант" се прочу по цял свят с рекордни гледания (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Младата актриса Арина Шило, която представи завладяваща пантомима на сцената на "България търси талант" стана рекордьорка - нейното видео се нареди сред най-гледаните от шоуто в глобален мащаб, а коментарите и реакциите - все възхвалителни за таланта ѝ, не спират да валят от цялото земно кълбо.

Официалната страница на „Got Talent Global“ в Instagram публикува само преди седмица видео от участието ѝ и вече е натрупало над 2,3 милиона харесвания и десетки милиони гледания. Коментарите са над 26 хиляди, отбелязващи колко емоционална и затрогваща е Арина.

Водещият Александър Кадиев гордо обяви новината: „Невероятно, но факт! Нашето „България търси талант“ счупи световен рекорд! Доказателство, че талантът няма граници, език и националност. Арина, ти си вдъхновение!“

Феновете по цял свят буквално се влюбиха във вълшебното ѝ изпълнение – коментарите под видеото преливат от възторг, а мнозина наричат Арина „златното момиче на българския талант“. Можем единствено да ѝ стискаме палци тепърва да започне световния ѝ път към славата, не само с победа в "България търси талант", но и с изява на глобалната сцена.


  • 1 Спиро

    3 2 Отговор
    Галена са гледали..

    13:35 14.10.2025

  • 2 Аз пък

    3 7 Отговор
    Какви пантомими играя! Научил съм се на един движения само с кръста които разлигавят мацките от кеф.

    Коментиран от #4, #7

    13:39 14.10.2025

  • 3 О нееее, пак ли?

    9 5 Отговор
    " Тя се казва Арина и е от Украйна" няма ли талантливи българи и българки в България? С тях трябва да се гордеете.!
    "е натрупало над 2,3 милиона харесвания и десетки милиони гледания" - е и? украинци са 40 миллиона и повече, няма кво да гледат, затова гледат тази Шило

    Коментиран от #9

    13:43 14.10.2025

  • 4 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз пък":

    Що не пробваш , с Два движения ?!

    13:43 14.10.2025

  • 5 Трябва ли да се гордеем

    6 6 Отговор
    с украинците, родоотстъпници!

    Коментиран от #10, #11

    13:45 14.10.2025

  • 6 Счетоводителя

    9 1 Отговор
    Момичето добре го изигра, вероятно идеята е взета от подобна пантомима преди години в BGT (Бритиш год талънт ) на артиста-мим TAPE FACE, който в последствие спечели състезанието.Браво.

    13:46 14.10.2025

  • 7 Брачед

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз пък":

    Обикновено пантомимата се играе самостоятелно...така,че вероятно блъскаш 4ekuu и мацките не ги вълнуваш

    13:48 14.10.2025

  • 8 Петър

    12 0 Отговор
    Изпълнението е страхотно!!!!! И какво значение има тук националността? Който има очи...-трябва да го усети! Браво!

    13:56 14.10.2025

  • 9 Брачед

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "О нееее, пак ли?":

    В много предавания,от този и подобни формати по света, участват българи, повтарям...БЪЛГАРИ,даже и Митьо крика,който замина за САЩ. Ако и чужденците реагираха като теб, толкова повърхностно, или ако от семейството ти има талант,който иска да се изяви, трябва ли да се ограничава само в държавата,в която е роден? Представи си, че в (примерно/варианти) България не те оценят подобаващо или дори и да спечелиш тук, няма ли да искаш още по-голямо развитие? Нормално е,всеки да гони върха в сферата си.

    Коментиран от #12

    13:56 14.10.2025

  • 10 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва ли да се гордеем":

    Момичето е украинка само по документи, иначе носи фамилно име на стар израелски град.

    Коментиран от #13

    14:04 14.10.2025

  • 11 Моляяя

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва ли да се гордеем":

    Талантът е няма граници!
    Тя е родена в Казахстан.
    От 2 години живее в България.

    14:04 14.10.2025

  • 12 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Брачед":

    Арина са я "оценили" само за да се подмажат на посланика.

    Коментиран от #14, #15, #16

    14:05 14.10.2025

  • 13 Говориш глупости!

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Фамилията Шило (на руски, украински и други славянски езици — Шило, на латиница: Shilo) е сравнително разпространена в славянските страни като Украйна, Русия и Беларус.
    Думата „шило“ означава „бодило“ или „шило“ — малък остър инструмент за пробиване или шиене. Фамилията вероятно е възникнала като прозвище, свързано с професия, черта на характера или особеност на предшествениците.
    Така че фамилията Шило е типична за Източна Европа и бившия Съветски съюз, без да е ограничена само до една държава.
    На български думата „шило“ означава малък остър инструмент, който служи за пробиване или шиене — нещо като игла, но по-дебело и с по-здрава, твърда остра връхна част. Използва се най-често при работа с кожа, плат или друг материал, където е нужно да се направи дупка.
    В преносен смисъл „шило“ понякога се използва и като метафора за човек, който е досаден, настойчив или пробиващ път.

    14:06 14.10.2025

  • 14 Напротив!

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Арина Шило не се оценява заради някакви политически игри, а защото показва истински талант, който докосна милиони хора по целия свят. 70 милионите гледания и огромният обществен интерес говорят сами — талантът няма нужда от „подмазване“, той се вижда и чувства от всеки.

    14:08 14.10.2025

  • 15 Възмутен

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Арина Шило има над 70 милиона гледания в социалните медии!! А ти кой си?!

    14:11 14.10.2025

  • 16 Питам само?

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Още колко глепости ще напляскаш днес?

    14:11 14.10.2025

  • 17 Както

    0 0 Отговор
    Казва Tamia - Stranger in my house. Ама после мрънкат, че съм ги била изяла 😀

    14:21 14.10.2025