Пантомимата на Арина Шило в "България търси талант" се прочу по цял свят с рекордни гледания (ВИДЕО)

Младата актриса Арина Шило, която представи завладяваща пантомима на сцената на "България търси талант" стана рекордьорка - нейното видео се нареди сред най-гледаните от шоуто в глобален мащаб, а коментарите и реакциите - все възхвалителни за таланта ѝ, не спират да валят от цялото земно кълбо.

Официалната страница на „Got Talent Global“ в Instagram публикува само преди седмица видео от участието ѝ и вече е натрупало над 2,3 милиона харесвания и десетки милиони гледания. Коментарите са над 26 хиляди, отбелязващи колко емоционална и затрогваща е Арина.

Водещият Александър Кадиев гордо обяви новината: „Невероятно, но факт! Нашето „България търси талант“ счупи световен рекорд! Доказателство, че талантът няма граници, език и националност. Арина, ти си вдъхновение!“

Феновете по цял свят буквално се влюбиха във вълшебното ѝ изпълнение – коментарите под видеото преливат от възторг, а мнозина наричат Арина „златното момиче на българския талант“. Можем единствено да ѝ стискаме палци тепърва да започне световния ѝ път към славата, не само с победа в "България търси талант", но и с изява на глобалната сцена.