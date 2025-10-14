Меган Маркъл се поканила сама на Седмицата на модата в Париж

Дизайнерът на Balenciaga Пиерпаоло Пичоли разкри, че Меган Маркъл лично се е свързала с него с желание да присъства на неговото ревю по време на Парижката седмица на модата. Херцогинята на Съсекс направи своя дебют на модно събитие на 4 октомври, като появата ѝ предизвика широк медиен отзвук и изненада гостите на шоуто.

„С Меган се запознахме преди няколко години и оттогава поддържаме контакт“, сподели 58-годишният италиански дизайнер пред списание The Cut. „Тя ми писа и каза, че би искала да присъства на шоуто. Нямаше никаква стратегия или специална организация. Не казах на никого, че ще дойде, защото исках това да остане изненада.“ Пичоли допълни, че в модата истинските изненади са рядкост и тази е била „изключително приятна“.

По време на ревюто херцогинята се появи облечена в бяла туника с дълги ръкави и падаща мантия, съчетана с широки панталони в същия цвят. Визията беше допълнена от черни обувки с остър връх, черна чанта и диамантени обеци. Според представител на Меган, цитиран от People, тя е присъствала на събитието, за да подкрепи Пичоли, който представяше първата си колекция като креативен директор на Balenciaga, назначен на позицията през юли.

„През годините херцогинята е носила множество модели, създадени от Пиерпаоло, и двамата са работили заедно по ключови проекти за официални събития“, уточни говорителят. Той добави, че Меган „отдавна цени неговото майсторство и модерна елегантност, а присъствието ѝ на това ревю беше израз на подкрепа към новия му творчески етап в Balenciaga“.

Появата на Меган обаче предизвика и критика в социалните мрежи. Мнозина поставиха под въпрос решението ѝ да подкрепи модна къща, която през 2022 г. бе обект на сериозен обществен скандал заради рекламна кампания, в която деца държаха плюшени мечета с аксесоари в стил фетиш. Впоследствие Balenciaga официално се извини и прекрати кампанията.

Потребители в Instagram коментираха остро участието на херцогинята. „Херцогиня на лицемерието – жена, която твърди, че защитава децата, а посещава шоу на марка с подобна кампания“, написа един от тях. Друг добави: „Как една майка би могла да подкрепи този бранд?“

44-годишната Меган Маркъл има две деца – шестгодишния принц Арчи и четиригодишната принцеса Лилибет – от брака си с принц Хари. По време на ревюто актрисата беше заснета да се смее по време на дефилето, което предизвика допълнителни коментари в медиите. Според Daily Mail, някои зрители са сметнали, че тя е реагирала на модел, който се е подхлъзнал на подиума, но представител на Маркъл отрече това и заяви, че смехът не е бил насочен към конкретен инцидент.