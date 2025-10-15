Новини
Мел Гибсън започна снимките на „Страстите Христови 2“ с нови актьори в ролите на Исус и Мария Магдалена

15 Октомври, 2025 14:59 513 2

Джим Кавийзъл и Моника Белучи няма да се върнат в емблематичните си роли

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След близо две десетилетия подготвителна работа режисьорът Мел Гибсън официално започна снимките на продължението на „Страстите Христови“ – филма „Възкресението на Христос“. Лентата се снима в киностудията „Чинечита“ в Рим, където беше заснет и оригиналът от 2004 г., превърнал се в един от най-печелившите независими филми в историята с приходи от над 610 милиона долара по света.

Главната роля този път е поверена на финландския актьор Яако Охтонен, познат от сериала The Last Kingdom. Той заменя Джим Кавийзъл, който изигра Исус Христос в първия филм. Според източници, близки до продукцията, решението за пълно ново разпределение на ролите е продиктувано както от времевата рамка на историята – действието започва три дни след разпятието на Христос – така и от необходимостта да се избегне използването на скъпи дигитални технологии за „подмладяване“ на актьорите.

Публикация, споделена от Cameron Curry (@cbjek)

Ролята на Мария Магдалена, изиграна в оригинала от Моника Белучи, е поверена на кубинската актриса Мариела Гарига, известна от "Мисията невъзможна: Пълна разплата". Майката на Исус, Дева Мария, ще бъде изиграна от полската актриса Касия Смутняк (Domina), а апостол Петър – от италианеца Пиер Луиджи Пасино, звезда от сериала The Law According to Lidia Poët на Netflix. Рикардо Скамарчио, известен с ролята си в режисирания от Джони Деп филм Modì, ще се превъплъти в Пилат Понтийски. Той ще замести Христо Шопов, който изигра Пилат в първия филм. В актьорския състав участва и Рупърт Евърет, чиято роля не е официално разкрита, но е описана като „кратка, но ключова“.

Филмът се продуцира от Мел Гибсън и Брус Дейви чрез студиото Icon Productions в партньорство с Lionsgate. По предварителна информация проектът ще бъде разделен на две части – първата, The Resurrection of the Christ: Part One, ще излезе на Разпети петък, 26 март 2027 г., а втората – на Възнесение Господне, 6 май 2027 г.

Както и първият филм, и новият ще бъде заснет с акцент върху историческата достоверност, като диалозите ще бъдат на арамейски, еврейски и латински език. Гибсън описва сценария, написан съвместно със сценариста на Смело сърце Рандъл Уолъс, като „психеделично пътуване“, различно от всичко, което е правил досега. Сюжетът ще се фокусира върху събитията след разпятието и възкресението на Христос, а подробностите около историята се пазят в тайна.

Снимките се провеждат основно в Рим и в южноиталианския град Матера, известен с древната си архитектура, използвана и при оригиналната продукция. Очаква се част от сцените да бъдат заснети и в околните райони Джиноза, Гравина, Латерца и Алтамура.

Премиерата на двата филма е планирана за киноразпространение по целия свят от Lionsgate.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я ПА ТОА

    4 0 Отговор
    МИ И НИЕ СНИМАМЕ -ВОДОПАДИТЕ СОФИИСКИ-АСАНСЬОРА КЪМ НЕБЕТО -АПОКАЛИПСИС ПО ЧЕРНОМОРИЕТО--- ГОДЗИЛА ЯДЕ ТИКВА

    15:04 15.10.2025

  • 2 Браво!

    2 0 Отговор
    Човека си е набожен, желая му успех!

    15:27 15.10.2025