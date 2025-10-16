Лукас и Спилбърг тъгуват за илюстратора на филмови плакати Дрю Струзан

На 13 октомври американският художник Дрю Струзан, известен с емблематичните си дизайни на филмови плакати, почина на 79-годишна възраст. Той остави значително наследство не само за любителите на стилни илюстрации, но и за всички холивудски фенове.

През март 2025 г. съпругата на Струзан направи съобщение за здравето на съпруга си: няколко години по-рано Дрю бил диагностициран с болестта на Алцхаймер и той вече не можел да рисува или подписва предмети за феновете. Художникът, каза тя, просто се бори за живота си.

На 13 октомври дългогодишният му сътрудник Грег Ароновиц сподели трагичната новина. „С тежко сърце съобщавам, че Дрю Струзан почина. Мисля, че е важно да знаете колко често ми е разказвал за радостта, която е изпитвал, знаейки колко много сте ценили изкуството му“, написа неговият приятел и асистент.

Струзан е имал трудно детство. Той е израснал в бедно семейство с много деца и си спомня за тези години с откровеност. „Нямах нищо като дете. Рисувах върху тоалетна хартия с пастели – това беше единствената хартия, която имах. Вероятно затова обичам толкова много рисуването днес – това е всичко, което имах тогава“, призна той.

Когато Дрю навършил 18 години, той се записал в колеж по дизайн. По време на интервюто си с консултант го попитали какво иска да прави и му предложили два варианта: изобразително изкуство и илюстрация. Обяснили му, че първото ще му предложи голяма свобода на избор, докато второто ще предложи по-голям потенциал за доходи. „Ще бъда илюстратор. Трябва да ям“, каза Струзан.

След като завършва колеж, той си намира работа в дизайнерско студио, създавайки обложки на албуми. В рамките на пет години той създава творби за изпълнители като The Beach Boys, Bee Gees, Roy Orbison, Black Sabbath, Earth, Wind & Fire и други. Неговите творби включват и корицата на албума на Алис Купър „Welcome to My Nightmare“ (1975), който списание Rolling Stone включва в списъка си със 100-те най-добри корици на класически албуми. Въпреки нарастващия интерес, той печели само по 150–200 долара на илюстрация.

Пробивът в кариерата му идва през 1977 г., когато колега на Струзан му предлага възможността да сътрудничи по плакат за преиздаването на „Междузвездни войни“. След това художникът започва дългогодишно партньорство с Джордж Лукас, бащата и вдъхновението зад франчайза. Той дори нарича Струзан „единственият колекционерски художник след Втората световна война“.

След смъртта на илюстратора, режисьорът му отдаде почит. „Дрю беше художник от най-висок порядък. Неговите илюстрации перфектно уловиха вълнението, тона и духа на всеки от моите филми, представени от неговото изкуство. Неговата работа, чрез едно-единствено илюстрирано изображение, разкриваше свят, пълен с живот, жизнен в цветове, дори на пръв поглед. Имах късмета да работя с него отново и отново“, каза Лукас.

Студиото, основано от създателя на „Междузвездни войни“, имаше друг също толкова популярен франчайз: Индиана Джоунс. Струзан проектира плакатите за четири части от поредицата, работейки в тясно сътрудничество с известния режисьор Стивън Спилбърг. В средата на 90-те години на миналия век на илюстраторът е поръчано да създаде плакат за атракцията „Индиана Джоунс“ в Дисниленд, но Дисни отказва да предостави правата върху образа на звездата Харисън Форд. Но Струзан взема нещата в свои ръце. „Помислих си: „По дяволите, ако нарисувам Индиана Джоунс и не използвам образа на Харисън, ще изглеждам глупаво – сякаш не бих могъл да го направя.“ Затова взех телефонния му номер и му се обадих, за да поискам разрешение. Имаше най-мекия глас, който можете да си представите“, призна илюстраторът.

Спилбърг също изрази съболезнованията си. „Дрю създаде изкуството на събитията. Неговите плакати превърнаха много от нашите филми в дестинации, а спомените за тези филми, за епохата, в която сме ги гледали, мигновено се връщат само с поглед към неговите емблематични фотореалистични изображения. „В неговия уникален стил никой не рисуваше като Дрю“, каза режисьорът.

След като работи по плаката за „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“, той се пенсионира през 2008 г., връщайки се само от време на време, например, за да илюстрира „Междузвездни войни“. Общо Струзан създаде над 150 филмови плаката, включително плакати за франчайзите „Завръщане в бъдещето“ и „Хари Потър“, както и за емблематични филми като „Блейд Рънър“, „Нещото“, „Изкуплението Шоушенк“, „Рамбо“ и „Извънземно“, отбелязва ТАСС.