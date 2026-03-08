Новини
Защо все повече хора плачат на работа - и защо това не е слабост

8 Март, 2026 14:17, обновена 8 Март, 2026 14:17 491 11

  • офис-
  • работа-
  • плачат-
  • слабост

Стресът, напрежението и преработването често водят до емоционални моменти в офиса, които психолозите смятат за естествен механизъм за освобождаване на напрежението

Защо все повече хора плачат на работа - и защо това не е слабост - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Много хора помнят първия момент, в който са се разплакали на работа. Обикновено това се случва в напрегната ситуация – след тежка среща, остра критика от ръководител или просто в ден, когато натрупаният стрес е достигнал своя предел. Някои се затварят в тоалетната, други се опитват да се овладеят зад бюрото си, а трети излизат навън за кратка почивка. Макар рядко да се обсъжда открито, плачът на работното място е по-често явление, отколкото мнозина признават.

Проучване, цитирано от The Independent, показва, че значителна част от служителите са се разплаквали поне веднъж по време на работа. Причините са разнообразни – напрежение, прекомерно натоварване, конфликти с колеги или ръководители, както и остри критики. В много случаи не става дума за един конкретен момент, а за дълго натрупван стрес.

Участник в анкетата разказва, че емоционалният му срив настъпил след като бил строго критикуван за свой проект. След напрегнат разговор той се оттеглил в тоалетната, за да се успокои. По думите му ситуацията имала и неочакван ефект - колегите му станали по-съпричастни и подкрепящи.

На пръв поглед подобни сцени често се възприемат като признак на слабост, тъй като професионалната среда традиционно насърчава сдържаност и устойчивост на натиск. Съвременната корпоративна култура често изисква служителите да запазят спокойствие и ефективност независимо от обстоятелствата.

Психолозите обаче отбелязват, че сълзите са естествен механизъм за освобождаване на напрежението. В ситуации на силен стрес те могат да действат като своеобразна „предпазна клапа“, която помага на организма да се справи с натоварването. В този смисъл плачът невинаги означава загуба на контрол, а понякога е начин човек да възстанови емоционалното си равновесие.

Освен това подобни моменти могат да изпратят ясен сигнал към околните, че натискът е прекомерен или че комуникацията е станала твърде агресивна. Нерядко именно тези ситуации карат хората в екипа да преосмислят поведението си и да потърсят по-здравословна работна среда.

Макар професионалният свят често да прилича на непрекъснато състезание, експертите напомнят, че уязвимостта е част от човешката природа. Зад длъжностите, сроковете и проектите стоят реални хора с емоции - и понякога именно сълзите напомнят за това.

Източник: Dir.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 1 Отговор
    Заради заплатата ...

    14:18 08.03.2026

  • 2 Амииии

    6 2 Отговор
    Като си видят фиша със заплатата в левро и така правят хората. Рев, сълзи и сополи.

    14:19 08.03.2026

  • 3 Чао

    3 2 Отговор
    Случва се да си поплаче човек няма нищо лошо.

    14:22 08.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Плачат като си видят заплатите в евро.

    Коментиран от #7

    14:29 08.03.2026

  • 6 Директора👨‍✈️

    1 2 Отговор
    Реват от радост.

    14:30 08.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ... ПОСЛЕ ВИДЯТ ЦЕНИТЕ ПО МАГАЗИНИТЕ...РЕЕЕВ ОТ РАДОСТ.. ЗАПЛАТА ДВОЙНО НА ДОЛУ, ЦЕНИТЕ ДВОЙНО НА ГОРЕ!ПУУУ И РЕЕЕВ!

    14:33 08.03.2026

  • 8 Име

    1 1 Отговор
    Аз, не плача, а хващам мишлето у почвам да го опъвам и така боря стреса...

    14:38 08.03.2026

  • 9 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    2 0 Отговор
    Като си видят фиша или като четат факти

    14:39 08.03.2026

  • 10 Психаротерапия

    1 0 Отговор
    Защото всички станаха с нежни и раними души..

    14:39 08.03.2026

  • 11 Не плачете

    0 0 Отговор
    Ако има заслужили, раздавайте шамари!

    14:46 08.03.2026