Галена направи истинско шоу в бургаски ресторант (ВИДЕО)

Истинско шоу се разигра в хитов бургаски ресторант, след като попфолк звездата Галена се появи като специален гост и вдигна настроението до максимум, пише show.blitz.bg.

По време на изпълнението си певицата така се въодушеви, че се качи върху маса, а кадрите от момента бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Видеото показва как Галена пее и танцува на сантиметри от публиката, докато гостите на заведението снимат с телефоните си и аплодират бурно.

Сцената се разиграва в ресторант "Българи" в Бургас, където Галена е била специален гост на празнично събитие, събрало много фенове.

След като се качи на масата, Галена продължи да пее и да танцува, а гостите около нея започнаха да припяват. Атмосферата бързо се превърна в импровизиран мини концерт, а ресторантът буквално избухна в аплодисменти.

Кадрите показват как певицата се забавлява заедно с публиката, а част от гостите дори се опитват да се включат в танците около нея.