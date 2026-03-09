Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Галена направи истинско шоу в бургаски ресторант (ВИДЕО)

9 Март, 2026 09:44 1 841 22

По време на изпълнението си певицата така се въодушеви, че се качи върху маса

Галена направи истинско шоу в бургаски ресторант (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Истинско шоу се разигра в хитов бургаски ресторант, след като попфолк звездата Галена се появи като специален гост и вдигна настроението до максимум, пише show.blitz.bg.

По време на изпълнението си певицата така се въодушеви, че се качи върху маса, а кадрите от момента бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Видеото показва как Галена пее и танцува на сантиметри от публиката, докато гостите на заведението снимат с телефоните си и аплодират бурно.

Сцената се разиграва в ресторант "Българи" в Бургас, където Галена е била специален гост на празнично събитие, събрало много фенове.

След като се качи на масата, Галена продължи да пее и да танцува, а гостите около нея започнаха да припяват. Атмосферата бързо се превърна в импровизиран мини концерт, а ресторантът буквално избухна в аплодисменти.

Кадрите показват как певицата се забавлява заедно с публиката, а част от гостите дори се опитват да се включат в танците около нея.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    33 0 Отговор
    ПЪЛНА ПРОСТОТИЯ

    09:46 09.03.2026

  • 2 Хеми значи вазелин

    21 0 Отговор
    Ще п0върнa!

    09:46 09.03.2026

  • 3 странно

    25 1 Отговор
    от кога кръчмите станаха ресторанти?

    09:47 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ах Ох

    17 0 Отговор
    "така се въошеви, че се качи върху маса", ахахахахахаааа 🤣🎶🖕

    09:49 09.03.2026

  • 7 Българин

    8 5 Отговор
    Истинските българи най-много обичаме кючек!

    Коментиран от #13

    09:51 09.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Бате-е-е!...🤣

    Коментиран от #12

    09:52 09.03.2026

  • 9 Галена

    7 0 Отговор
    Ах колко съм разочарована! Не случайно ресторанта се казваше Розовото фламинго"! Изтягах двуцевката на масата и в четирите посоки, и един не се намери да я отгърми...

    09:52 09.03.2026

  • 10 Бях в ресторанта

    7 0 Отговор
    После се усамотих в тоалетната и си ударих една.....

    09:53 09.03.2026

  • 11 Никога няма да стъпя

    9 0 Отговор
    в тая долна кръчма.

    09:54 09.03.2026

  • 12 Новичок

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":

    Чуек, верно ли .Авторката е за пулицър.Пфу...

    09:56 09.03.2026

  • 13 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    И дзурли.

    10:02 09.03.2026

  • 14 Крал Фридрих

    14 0 Отговор
    Страхотна новина ..... после що са били прости хората

    10:04 09.03.2026

  • 15 ами,

    12 0 Отговор
    Типично за кръчмарска певачка в чалгарско кръчме.Чалгарски простотии.Направете си отдел чалга новинки не ги пробутвайте на всички.

    10:05 09.03.2026

  • 16 Абе

    3 1 Отговор
    Те тава е купон за 8-ми март, а не да ми се лигават с по некое зимбюлче.

    10:09 09.03.2026

  • 17 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 0 Отговор
    САМО СРЕД ОВЧЕ племе КАТО "нашето" чалга -Б . клу ци те (К . рвит€ И П€ д. ли т€) $а на почит!
    ПРОЩАВАЙТЕ, И Партийцит€ -Б.клу ци("д€мократи", €вро-атлантици И Ч€РВ€НИ -Лъжици) $ЪЩО $а на почит!

    Другари "€вроп€йци" ГЛА$УВАЙТ€ ЗА "хората" $ ПАРИ, ЧАЛГАТА И $ТАТУКВОТО ДА ПРОДЪЛЖИ!
    А ПОСЛЕ ПУТИН НИ Е ВИНОВЕН ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ, ЧЕ га ньо $и € ПРО$$$Т К . ПУТ!

    10:13 09.03.2026

  • 18 Боко праните гащи

    3 0 Отговор
    Помислих че във ваната нещо пак а то кво било. Да ми се качи на

    10:15 09.03.2026

  • 19 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Какво шоу Бе,зрелище за селяндури и проста.и,тя горката едвам грачи,и какво е шоуто,селяците да и гледат прашките хахахахаахахахахаа,добре че е белото,иначе от всякъде е издишала горката .

    10:19 09.03.2026

  • 20 Иванов

    1 0 Отговор
    Не знаех, че простотията се нарича шоу.

    10:45 09.03.2026

  • 21 ВВП

    0 0 Отговор
    Яка скумрия .Хихихи.

    11:00 09.03.2026

  • 22 Истинска

    0 0 Отговор
    простотия и гнусотия ! С чепиците на масата над храната и чаши с напитки ! Селенията и чалгарията е с такова ниво !

    11:10 09.03.2026