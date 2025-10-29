САЩ забраниха на носителя на Нобелова награда за литература да влиза в страната

Правителството на САЩ отмени визата на носителя на Нобелова награда за литература Уоле Шойинка, съобщи Daily Post.

91-годишният нигерийски писател заяви на пресконференция, че е шокиран от решението и подчерта, че не е запознат с причината, която би могла да доведе до отмяната на визата му. Шойинка нарече действията на администрацията на Доналд Тръмп "лов на вещици".

„Трябва да проведа тази конференция, за да не си губят времето хората в Съединените щати, които ме очакват на събития“, каза той.

Шойинка потвърди, че е получил официално уведомление за отмяната на визата си от американското консулство, отбелязвайки, че сега не може да влезе в страната.

„Нямам виза, очевидно ми е забранено да влизам в Съединените щати“, каза той.

Писателят добави, че няма криминално досие, дори дребни нарушения, които биха могли да послужат като основание за отмяна на визата.